Box Office Italia 25 gennaio, Your Name insegue l'Ora Legale - è il giorno di Split e La La Land

Di Federico Boni giovedì 26 gennaio 2017

L'Ora Legale conquista la vetta del box office italiano, in attesa di Split e La La Land.

Ancora primi e con altri 296.426 euro in tasca. Ficarra e Picone guidano il botteghino italiano anche nella giornata di ieri con l'Ora Legale, anche se tallonati dai 231.170 euro di Your Name. Medaglia di legno con 118.563 euro per Arrival, seguito dai 118.304 euro di Collateral Beauty e dai 101.590 euro di Allied.

Sesta posizione con 85.842 euro per XXX 3, seguito dai 48.581 euro di Sing, dai 42.021 euro di Silence, dai 41.451 euro di Qua la Zampa! e dai 40.066 euro di The Founder. Giornata di novità pesanti quella di oggi grazie alle uscite di La La Land, Proprio Lui?, Split di M. Night Shyamalan, Les Ogres, Fallen, Riparare i viventi, Zero Days e Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone.



Box Office 25 gennaio

L'ORA LEGALE € 296.426 57.186 spettatori



YOUR NAME. € 231.170 22.647 spettatori



ARRIVAL € 118.563 22.275 spettatori



COLLATERAL BEAUTY € 118.304 22.598 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 101.590 19.715 spettatori



XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE € 85.842 15.559 spettatori



SING € 48.581 9.479 spettatori



SILENCE € 42.021 8.128 spettatori



THE FOUNDER € 40.066 7.614 spettatori



Sesta piazza con 79.263 euro per XXX 3, seguito dai 34.557 euro di Silence, dai 33.428 euro di Sing, dai 33.137 euro di Qua la Zampa! e dai 32.588 euro di The Founder.



L'ORA LEGALE € 293.956 - 56.517 spettatori



YOUR NAME. € 197.067 - 19.428 spettatori



ARRIVAL € 96.975 - 17.481 spettatori



COLLATERAL BEAUTY € 96.163 - 17.382 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 86.487 - 16.082 spettatori



XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE € 79.263 - 13.610 spettatori



SILENCE € 34.557 - 6.241 spettatori



SING € 33.428 - 6.466 spettatori



QUA LA ZAMPA! € 33.137 - 6.301 spettatori



THE FOUNDER € 32.588 - 5.678 spettatori



Quinta piazza con 81.199 euro per Arrival, seguito dai 70.677 euro di Allied, dai 31.165 euro di The Founder, dai 30.151 euro di Sing, dai 28.351 euro di Silence e dai 27.154 euro di Qua la Zampa!.



L'ORA LEGALE € 245.002 - 44.250 spettatori



YOUR NAME. € 113.306 - 11.591 spettatori



XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE € 91.003 - 15.092 spettatori



COLLATERAL BEAUTY € 83.416 - 14.619 spettatori



ARRIVAL € 81.199 - 14.285 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 70.677 - 12.783 spettatori



THE FOUNDER € 31.165 - 5.297 spettatori



SING € 30.151 - 5.785 spettatori



SILENCE € 28.351 - 5.124 spettatori



QUA LA ZAMPA! € 27.154 - 4.833 spettatori

Partenza accettabile anche per XXX 3 - il ritorno di Xander Cage, esordiente con 1.130.174 euro, mentre Arrival ha debuttato con 1.104.770 euro. 617.171 euro all'esordio, invece, per Qua la Zampa!, con Allied di Robert Zemeckis arrivato ai 3.589.851 euro, Assassin's Creed ai 5.710.361 euro e The Founder ad un passo dal milione e mezzo. Deludente Silence di Martin Scorsese, poco sotto il milione e mezzo, con Sing vicino ai 7 milioni, Mister Felicità ai 10, Oceania ai 13.685.446 euro, Lion ai 2 milioni e Rogue One ai 10.143.229 euro totali.

Weekend da Oscar il prossimo grazie all'attesissimo sbarco di La La Land, seguito da Proprio Lui?, Split di M. Night Shyamalan, Les Ogres, Fallen, Riparare i viventi, Zero Days e Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone.