Box Office Italia 28 gennaio, La La Land insegue l'Ora Legale

Di Federico Boni domenica 29 gennaio 2017

L'Ora Legale conquista la vetta del box office italiano, in attesa di Split e La La Land.

Il riscatto del sabato sera. Ficarra e Picone tornano in testa al botteghino italiano dopo aver passato due giorni al 3° posto, incassando ben 839.743 euro in 24 ore con l'Ora Legale. Sconfitto La La Land, comunque ottimo in seconda posizione con 730.207 euro. In 3 giorni la pellicola 01 ha incassato 1 milione e 258.373 euro. Un risultato lodevole, per un musical, con il muro dei 2 milioni che potrebbe crollare nella giornata di oggi. Medaglia di bronzo con 678.497 euro per Split, seguito dai 259.272 euro di Arrival e dai 231.161 euro di Fallen.

Sesta posizione con 229.133 euro per Allied, seguito dai 214.346 euro di Sing, dai 200.349 euro di XXX3, dai 197.820 euro di Collateral Beauty e dai 182.807 euro di 'Proprio Lui?'. Domani mattina, come sempre, il dettagliato resoconto del weekend.



Box Office 27 gennaio

L'ORA LEGALE € 839.743 - 127.700 spettatori



LA LA LAND € 730.207 - 105.197 spettatori



SPLIT € 678.497 - 93.079 spettatori



ARRIVAL € 259.272 - 36.868 spettatori



FALLEN € 231.161 - 31.882 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 229.133 - 33.015 spettatori



SING € 214.346 32.303 spettatori



XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE € 200.349 - 27.424 spettatori



COLLATERAL BEAUTY € 197.820 - 27.352 spettatori



PROPRIO LUI? € 182.807 - 25.376 spettatori



Box Office Italia 27 gennaio La La Land vola in testa

Cambio della guardia in vetta al box office italiano. La La Land ha infatti conquistato la vetta con 312.490 euro incassati nelle ultime 24 ore, battendo Split, ora secondo con 305.363 euro. Ad un passo dai due L'Ora Legale, 3° con 298.353 euro, seguito dai 220.277 euro de Il viaggio di Fanny e dai 108.556 euro di Arrival.

Sesta piazza con 90.855 euro per Fallen, seguito dagli 85.426 euro di Allied, dagli 83.713 euro di Collateral Beauty, dai 75.066 euro di XXX 3 e dai 73.430 euro di 'Proprio lui?'.



Box Office 27 gennaio

LA LA LAND € 312.490 - 48.804 spettatori



SPLIT € 305.363 - 44.861 spettatori



L'ORA LEGALE € 298.353 - 51.423 spettatori



IL VIAGGIO DI FANNY € 220.277 - 42.665 spettatori



ARRIVAL € 108.556 - 17.284 spettatori



FALLEN € 90.855 - 13.382 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 85.426 - 13.853 spettatori



COLLATERAL BEAUTY € 83.713 - 12.845 spettatori



XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE € 75.066 - 11.258 spettatori



PROPRIO LUI? € 73.430 - 10.734 spettatori







Box Office Italia 26 gennaio Split davanti La La Land

Esordio in testa al botteghino italiano per Split di M. Night Shyamalan, partito bene con 233.236 euro in 24 ore e seguito da La La Land. Il musical candidato a 14 premi Oscar ha esordito con 215.676 euro, battendo di un niente l'Ora Legale di Ficarra e Picone, scesi al 3° posto con 214.495 euro.

Quarta posizione per Il viaggio di Fanny, uscito in occasione della Giornata della Memoria e in grado di incassare 101.000 euro, seguito dai 79.731 euro di Fallen, dai 71.497 euro di Arrival, dai 54.409 euro di Collateral Beauty, dai 53.761 euro di XXX 3, dai 52.710 euro di Allied e dai 45.643 euro di 'Proprio lui?'.



Box Office 26 gennaio

SPLIT € 233.236 - 35.147 spettatori



LA LA LAND € 215.676 - 34.454 spettatori



L'ORA LEGALE € 214.495 - 38.255 spettatori



IL VIAGGIO DI FANNY€ 101.000 - 21.464 spettatori



FALLEN € 79.731 - 11.958 spettatori



ARRIVAL € 71.497 - 12.137 spettatori



COLLATERAL BEAUTY € 54.409 - 9.115 spettatori



XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE € 53.761 - 8.619 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 52.710 - 9.070 spettatori



PROPRIO LUI? € 45.643 - 6.962 spettatori

Box Office Italia 25 gennaio Your Name insegue l'Ora Legale - è il giorno di Split e La La Land

Ancora primi e con altri 296.426 euro in tasca. Ficarra e Picone guidano il botteghino italiano anche nella giornata di ieri con l'Ora Legale, anche se tallonati dai 231.170 euro di Your Name. Medaglia di legno con 118.563 euro per Arrival, seguito dai 118.304 euro di Collateral Beauty e dai 101.590 euro di Allied.

Sesta posizione con 85.842 euro per XXX 3, seguito dai 48.581 euro di Sing, dai 42.021 euro di Silence, dai 41.451 euro di Qua la Zampa! e dai 40.066 euro di The Founder. Giornata di novità pesanti quella di oggi grazie alle uscite di La La Land, Proprio Lui?, Split di M. Night Shyamalan, Les Ogres, Fallen, Riparare i viventi, Zero Days e Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone.



Box Office 25 gennaio

L'ORA LEGALE € 296.426 57.186 spettatori



YOUR NAME. € 231.170 22.647 spettatori



ARRIVAL € 118.563 22.275 spettatori



COLLATERAL BEAUTY € 118.304 22.598 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 101.590 19.715 spettatori



XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE € 85.842 15.559 spettatori



SING € 48.581 9.479 spettatori



SILENCE € 42.021 8.128 spettatori



THE FOUNDER € 40.066 7.614 spettatori



Box Office Italia 24 gennaio Your Name insegue l'Ora Legale

Sesta piazza con 79.263 euro per XXX 3, seguito dai 34.557 euro di Silence, dai 33.428 euro di Sing, dai 33.137 euro di Qua la Zampa! e dai 32.588 euro di The Founder.



Box Office 24 gennaio

L'ORA LEGALE € 293.956 - 56.517 spettatori



YOUR NAME. € 197.067 - 19.428 spettatori



ARRIVAL € 96.975 - 17.481 spettatori



COLLATERAL BEAUTY € 96.163 - 17.382 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 86.487 - 16.082 spettatori



XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE € 79.263 - 13.610 spettatori



SILENCE € 34.557 - 6.241 spettatori



SING € 33.428 - 6.466 spettatori



QUA LA ZAMPA! € 33.137 - 6.301 spettatori



THE FOUNDER € 32.588 - 5.678 spettatori



Box Office Italia 23 gennaio Your Name insegue l'Ora Legale

Quinta piazza con 81.199 euro per Arrival, seguito dai 70.677 euro di Allied, dai 31.165 euro di The Founder, dai 30.151 euro di Sing, dai 28.351 euro di Silence e dai 27.154 euro di Qua la Zampa!.



Box Office 23 gennaio

L'ORA LEGALE € 245.002 - 44.250 spettatori



YOUR NAME. € 113.306 - 11.591 spettatori



XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE € 91.003 - 15.092 spettatori



COLLATERAL BEAUTY € 83.416 - 14.619 spettatori



ARRIVAL € 81.199 - 14.285 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 70.677 - 12.783 spettatori



THE FOUNDER € 31.165 - 5.297 spettatori



SING € 30.151 - 5.785 spettatori



SILENCE € 28.351 - 5.124 spettatori



QUA LA ZAMPA! € 27.154 - 4.833 spettatori

Box Office Italia boom l'Ora Legale con 3.2 milioni di euro

Partenza accettabile anche per XXX 3 - il ritorno di Xander Cage, esordiente con 1.130.174 euro, mentre Arrival ha debuttato con 1.104.770 euro. 617.171 euro all'esordio, invece, per Qua la Zampa!, con Allied di Robert Zemeckis arrivato ai 3.589.851 euro, Assassin's Creed ai 5.710.361 euro e The Founder ad un passo dal milione e mezzo. Deludente Silence di Martin Scorsese, poco sotto il milione e mezzo, con Sing vicino ai 7 milioni, Mister Felicità ai 10, Oceania ai 13.685.446 euro, Lion ai 2 milioni e Rogue One ai 10.143.229 euro totali.

Weekend da Oscar il prossimo grazie all'attesissimo sbarco di La La Land, seguito da Proprio Lui?, Split di M. Night Shyamalan, Les Ogres, Fallen, Riparare i viventi, Zero Days e Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone.