Box Office Italia, boom l'Ora Legale con 3.2 milioni di euro

Di Federico Boni lunedì 23 gennaio 2017

L'Ora Legale conquista la vetta del box office italiano, in attesa di Split e La La Land.

Box Office Usa, Split boom all'esordio con 40 milioni M. Night Shyamalan vola al botteghino americano. Male XXX3 e The Founder. Uscito in 600 sale, L'Ora Legale ha sbancato il botteghino italiano al debutto. Ben 3.253.984 euro in 4 giorni per l'ultima fatica di Ficarra e Picone, riusciti a calamitare in sala 496.143 italiani in un weekend. Stracciati i 2.501.000 euro all'esordio di Andiamo a quel Paese e i 2.684.000 euro de La Matassa. Per la prima volta potrebbe cadere il muro dei 10 milioni, da entrambi sempre avvicinato ma mai abbattuto. Dietro la pellicola Medusa tiene clamorosamente Collateral Beauty, deludente in America ma decisamente sorprendente in Italia. Il titolo Warner ha infatti raggiunto gli 8.080.811 euro totali.

Partenza accettabile anche per XXX 3 - il ritorno di Xander Cage, esordiente con 1.130.174 euro, mentre Arrival ha debuttato con 1.104.770 euro. 617.171 euro all'esordio, invece, per Qua la Zampa!, con Allied di Robert Zemeckis arrivato ai 3.589.851 euro, Assassin's Creed ai 5.710.361 euro e The Founder ad un passo dal milione e mezzo. Deludente Silence di Martin Scorsese, poco sotto il milione e mezzo, con Sing vicino ai 7 milioni, Mister Felicità ai 10, Oceania ai 13.685.446 euro, Lion ai 2 milioni e Rogue One ai 10.143.229 euro totali.

Weekend da Oscar il prossimo grazie all'attesissimo sbarco di La La Land, seguito da Proprio Lui?, Split di M. Night Shyamalan, Les Ogres, Fallen, Riparare i viventi, Zero Days e Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone.