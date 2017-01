Al cinema dal 26 gennaio: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Carla Cigognini giovedì 26 gennaio 2017

Arrivano i tanto attesi Fallen, La la land e Split

- Austerlitz: (Germania 2016 - Documentario - Durata: 93 minuti) di Sergei Loznitsa. Trama: Ci sono luoghi in Europa che sono ricordi dolorosi del passato, fabbriche dove gli esseri umani erano trasformati in cenere. Questi luoghi sono ora luoghi della Memoria, aperti al pubblico e visitati da migliaia di turisti ogni anno. Ma perché le persone ci vanno? Che cosa stanno cercando? Il trailer italiano.

- Doraemon Il Film - Nobita e la nascita del Giappone: (Eiga Doraemon: Shin Nobita no Nippon tanjou - Giappone 2016 - Animazione - Durata: 104 minuti) di Shinnosuke Yakuwa. Trama: Nobita e i suoi amici decidono di partire per una nuova avventura viaggiando indietro nel tempo di ben 70.000 anni, quando Giappone non era ancora abitato. Il trailer italiano.

- Fallen: (Usa 2016 - Fantasy - Durata: 91 minuti) di Scott Hicks con Lola Kirke, Hermione Corfield, Joely Richardson, Addison Timlin, Juliet Aubrey, Jeremy Irvine, Daisy Head, Sianoa Smit-McPhee, Malachi Kirby, Harrison Gilbertson, Elliot Levey, David Schaal, Leo Suter, Matt Devere. Trama: Luce Price ha 17 anni e viene accusata di un crimine che non ha commesso. Nel riformatorio viene corteggiata da due ragazzi, e scopre che i due giovani sono angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli. Materiale video e trailer italiano.

- La La Land: (Usa 2016 - Musical - Durata: 127 minuti) di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko, Rosemarie DeWitt, John Legend, Sonoya Mizuno, Ana Flavia Gavlak. Trama: Mia è un’aspirante attrice, Sebastian è un musicista jazz. Tra i due esplode una travolgente passione ma quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due metteranno in discussione il loro rapporto. Materiale video e trailer italiano.

Golden Globes 2017: la sequenza di apertura ispirata a 'La La Land' In un video la trascinante sequenza musicale di apertura dei Golden Globes con Jimmy Fallon

La La Land: la colonna sonora Ascolta la colonna sonora dell'acclamato musical con Emma Stone e Ryan Gosling nei cinema dal 26 gennaio 2017

La La Land: la nostra recensione dal festival di Venezia 2016 Venezia 73 apre le danze con un'abbagliante omaggio al musical americano degli anni '50 riletto in chiave moderna.

La La Land: speciale costumi Uscirà nelle sale italiane il 26 Gennaio, l'atteso film La La Land, il sorprendente musical moderno che racconta l’intensa e burrascosa storia d’amore tra un’attrice e un musicista, interpretati rispettivamente da Emma Stone e Ryan Gosling. Scopri lo speciale costumi di scena su Fashionblog



- Les Ogres: (Francia 2016 - Drammatico - Durata: 142 minuti) di Léa Fehner con François Fehner, Marion Bouvarel, Marc Barbé, Adele Haenel, Inès Fehner, Lola Dueñas, Philippe Cataix, Christelle Lehallier, Thierry De Chaunac, Nathalie Hauwelle, Jérôme Bouvet. Trama: La compagnia Davai Theatre è una compagnia di girovaghi. L'arrivo di un bambino e il ritorno di un ex amante fanno rivivere alcune ferite che si credevano dimenticate. Il trailer italiano.

Les Ogres: la nostra recensione Dopo la parentesi coi fratelli Dardenne, Adèle Haenel torna in Francia per Les Ogres di Léa Fehner. Leggete la nostra recensione

- A German Life (dal 27 gennaio): (Austria 2016 - Documentario - Durata: 114 minuti) di Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer, Florian Weigensamer con Brunhilde Pomsel. Trama: Brunhilde Pomsel ha 105 anni ed è stata molto vicina ad uno dei peggiori criminali della storia. E’ stata infatti la segretaria e stenografa del Ministro della Propaganda nazista Joseph Goebbels. Il trailer italiano.

- Proprio lui?: (Why Him? - Usa 2016 - Commedia - Durata: 111 minuti) di John Hamburg con James Franco, Zoey Deutch, Bryan Cranston, Adam Devine, Megan Mullally, Keegan Michael Key, Casey Wilson, Andrew Rannells, Griffin Gluck. Trama: Med è un padre iperprotettivo ed ora la figlia si è innamorata di un ragazzo veramente imbarazzante. Materiale video e trailer italiano.

Proprio lui? - la nostra recensione James Franco e Bryan Cranston in stile Ti presento i Miei con 'Proprio Lui?', dal 26 gennaio in sala.

- Riparare i viventi: (Francia, Belgio 2016 - Drammatico - Durata: 103 minuti) di Katell Quillevere con Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval, Bouli Lanners, Kool Shen, Monia Chokri, Alice Taglioni, Karim Leklou, Finnegan Oldfield. Trama: Tre giovani surfisti e un un incidente. Simon è collegato ad un respiratore in un ospedale. Intanto, a Parigi, una donna è in attesa di un trapianto d’organi. Il trailer italiano.

- Split: (Usa 2017 - Thriller - Durata: 117 minuti) di M. Night Shyamalan con James McAvoy, Haley Lu Richardson, Brad William Henke, Anya Taylor-Joy, Kim Director, Sebastian Arcelus, Betty Buckley, Lyne Renee, Jessica Sula. Trama: Tre ragazze vengono rapite da un uomo con 23 personalità e devono fuggire prima dell'arrivo di una nuova, la più spaventosa, chiamata "La Bestia". Materiale video e trailer italiano.

Split: la conferenza stampa con M. Night Shyamalan, James McAvoy ed Anya Taylor-Joy (il video) A due settimane dall'uscita nelle nostre sale, regista e cast di Split passano dall'Italia per promuovere l'ultimo film del duo Night Shyamalan-Blumhouse. Ecco il video della conferenza stampa

Split: la nostra recensione Gli ottimi James McAvoy ed Anya Taylor-Joy protagonisti del film di M. Night Shyamalan. Leggete la nostra recensione di Split

Split e Una stanza piena di gente: la strana coincidenza della stessa storia M. Night Shyamalan si è ispirato alla storia vera di Billy Milligan per il suo thriller "Split"?

Split: speciale costumi Sceneggiatore, regista ed anche produttore, M. Night Shyamalan non si fa mancare nulla, e torna nelle sale italiane il 26 gennaio, con il suo nuovo film, Split con protagonista James McAvoy. Leggi lo speciale costumi di scena su Fashionblog.

- Il viaggio di Fanny (il 26 e il 27 gennaio): (Francia 2016 - Drammatico - Durata: 94 minuti) di Lola Doillon con Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau, Ryan Brodie, Anaïs Meiringer, Lou Lambrecht, Igor van Dessel. Trama: Fanny e le sue sorelle tentano di sfuggire ai nazisti che stanno occupando la Francia, ma si troveranno ad affrontare molti pericoli. Il trailer italiano.

- Zero Days: (Usa 2016 - Documentario - Durata: 116 minuti) di Alex Gibney con Hillary Clinton, David Sanger, Mahmoud Ahmadinejad, George W. Bush, Allison Cohn, Mikhail Gorbachev, Tadashi Mitsui, Nancy Reagan, Ronald Reagan, Camilo Quiroz-Vazquez. Trama: Stuxnet è un virus informatico scoperto nel 2010. Era stato commissionato dai governi degli Stati Uniti e di Israele per sabotare il programma nucleare iraniano, ma si è poi diffuso in maniera incontrollabile. Il Trailer.