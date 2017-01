Hercules: nuova action figure di Steve Reeves

Di Pietro Ferraro lunedì 23 gennaio 2017

Phicen ha realizzato una nuova action-doll dedicata al leggendario Hercules dell'attore Steve Reeves.

L'attore e culturista Steve Reeves dopo aver vinto il titolo di Mr. America nel 947 iniziò la sua carriera cinematografica che lo porterà a Cinecittà dove coglierà al volo la sua occasione d'oro con la parte di Ercole nel film Le fatiche di Ercole (1958) di Pietro Francisci. Reeves diventò così il divo del peplum italiano recitando in svariati film a sfondo mitologico come Ercole e la regina di Lidia, Romolo e Remo, La leggenda di Enea, Gli ultimi giorni di Pompei e La guerra di Troia. All'apice della sua carriera Reeves era diventato l'attore più pagato d'Europa.

Phicen ha realizzato un'action-doll di pregio che ritrae proprio Steve Reeves nelle vesti del suo eroe Hercules con un nuovo body senza punti di snodo a vista e con una muscolatura importante e ben definita in grado di esaltare le doti atletiche dell'attore/culturista. Nella confezione sono inclusi un set di armi (spada, catene e mazza di legno), un set di mani intercambiabili per le varie impugnature e due diversi costumi.

Figlio di Zeus ed Hera, Hercules è un semidio che affrontò le leggendarie "Dodici fatiche" e il cui nome è diventato sinonimo di persona di grande forza fisica. Tra le varie rappresentazioni di Hercules, quella che brilla maggiormente è sicuramente quella interpretata da Steve Reeves, un'interpretazione che ha colpito anche personaggi di grande fama come Lou Ferrigno, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, che dichiarano di essere stati ispirati da Steve Reeves dopo aver visto i suoi film. Le incarnazioni più recenti di Ercole sono quelle di Kellan Lutz in Hercules - La leggenda ha inizio (2014) e di Dwayne "The Rock" Johnson in Hercules - Il guerriero (2014).

