Chi è l'attrice più brava di oggi? Rispondono i critici di Indiewire

Di Carla Cigognini lunedì 23 gennaio 2017

E dopo le risposte dei critici, fateci sapere la vostra!

Ogni settimana Indiewire chiede ai suoi critici di rispondere ad una domanda sul mondo dello spettacolo. Quella di oggi è: Chi è la migliore attrice di oggi?

Richard Brody - The New Yorker: la migliore attrice, anche se non lavora più tanto, è il cinema stesso: Gena Rowlands.

Alissa Wilkinson - Vox: "migliore" è una categoria impossibile per me ma so che l'attrice che mi sorprende sempre di più è Greta Gerwig. E' anche una sceneggiatrice incredibilmente intelligente. Greta per sempre.

Charles Bramesco - Freelance per Rolling Stone, Vulture, The Verge: è una domanda difficile, soprattutto perché non so bene come affrontarla. Se la domanda fa riferimento ad interpretazioni eccellenti, la risposta sarebbe probabilmente una persona con molta esperienza come Isabelle Huppert o Juliette Binoche o Charlotte Rampling o Meryl Streep. Ma poi penso alle giovani attrici in continua evoluzione e ci sono talenti come Mia Wasikowska o Rooney Mara o Kristen Stewart. Ma la migliore attrice con la più grande interpretazione? In tal caso, il titolo va a Julianne Moore per "Safe". O forse la migliore attrice è semplicemente l'attrice che esprime anche empiricamente il meglio in un senso più generale. Il che, naturalmente, renderebbe la mia risposta Christina Hendricks.

Kristy Puchko - Nerdist/Pajiba: è Olivia Colman. Ogni volta che vedo il nome di Colman in un film so che qualunque cosa stia guardando sarà migliore di quanto mi aspettassi.

David Ehrlich - Indiewire: la miglior attrice di oggi è Tilda Swinton.

Tomris Laffly - Film School Rejects, Film International Journal: Dopo aver visto "Barriere", sono convinto che la miglior attrice di oggi potrebbe essere proprio Viola Davis.

Jordan Hoffman - The Guardian: Qualche anno fa ero ad una festa. Dissi che mi piaceva Scarlett Johansson. Un'attrice di formazione classica si infuriò con me. Mi spiegò che, a livello tecnico, Scarlett Johansson era un'attrice "assolutamente terribile". Ero sbalordito. Gridai: "Cosa vuole da me? Mi piace Scarlett Johansson! Da quando è diventato un reato???!". Ma per rispondere alla domanda, la più brava? Non lo so. Sandra Bullock è brava. Hai visto "Corpi da reato"? Ho riso così tanto. Viola Davis è stata fantastica in "Barriere". Golshifteh Farahani è stata grande in "Paterson". In ogni caso, Isabelle Huppert è la più grande attrice di oggi. Che tipo di persona direbbe il contrario?

Christopher Campbell - Nonfics, Film School Rejects: La risposta giusta è Meryl Streep, giusto? Anche se sembra troppo evidente. Non c'è ancora nulla che non può fare. Potrebbe anche interpretare BB-8. Ora, se dovessi scegliere una persona diversa da Streep, direi Tilda Swinton.

