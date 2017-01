My Pet Dinosaur: trailer e poster del film fantasy di Matt Drummond

Di Pietro Ferraro lunedì 23 gennaio 2017

My Pet Dinosaur: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantastico di Matt Drummond.

Disponibili trailer e locandina di My Pet Dinosaur, film per famiglie australiano diretto da Matt Drummond.

Il film si svolge in una città dove un esperimento militare andato male ha alcune conseguenze inaspettate. In tale contesto, un giovane ragazzo scopre e fa amicizia con un dinosauro sulle cui tracce c'è un ufficiale militare che ha intenzione di ucciderlo.

Matt Drummond esperto di effetti visivi e vincitore di un Emmy è al suo secondo lunegometraggio cinematografico dopo l'esordio con l'avventura per famiglie Dinosaur Island (2014).

Matt Drummond ha cominciato a scrivere la sceneggiatura di My Pet Dinosaur nei primi mesi del 2015 con un via alle riprese il 4 febbraio 2016. Il film ha fruito di location a Lithgow, Katoomba, Rydal e Portland, mentre le scene in CG sono state realizzate presso gli Hive Studios International di Leura, Nuovo Galles del Sud.

Il cast comprende Jordan Dulieu, Annabel Wolfe, Rowland Holmes, Christopher Gabardi, Beth Champion, Scott Irwin, Harrison Saunders, Tom Rooney, Sam Winspear-Schillings, Darius Williams e cameo per Joanne Samuel (Interceptor, 1985) e Tiriel Mora (The Castle, 1997).