I Don’t Feel at Home in This World Anymore: trailer della commedia crime con Elijah Wood

Di Pietro Ferraro lunedì 23 gennaio 2017

I Don’t Feel at Home in This World Anymore: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla crime-comedy di Macon Blair.

Disponibile un trailer di I Don’t Feel at Home in This World Anymore, la commedia a tinte "crime" che segna l'esordio alla regia dell'attore Macon Blair. Il film vede protagonista Melanie Lynskey come una donna decisa a dare la caccia ai ladri che hanno rubato l'argenteria della nonna.

Il film viene descritto come un tributo al cinema indipendente americano degli anni '90 e con omaggi a diversi cineasti come Fincher, Soderbergh, Tarantino e Jarmusch.

Il cast è completato da Elijah Wood, David Yow, Jane Levy e Devon Graye.

Ruth, un'assistente infermiera depressa, torna dal lavoro per trovare merda di cane sul suo prato e la sua casa svaligiata, con il ladro che ha fatto fuori la sua argenteria e un computer portatile. Persa la fede nella polizia (e forse nell'umanità nel suo complesso), Ruth inizia ad indagare da sola, unendo le forze con il suo imprevedibile, nonchè colpevole della merda di cane, vicino di casa Tony. Dopo aver localizzato il computer portatile, le tracce li porteranno ad un negozio dell'usato, ad una banda di criminali degenerati e ad un pericoloso e bizzarro mondo sotterraneo di cui non avevano alcuna conoscenza. Debutto eccezionale di Macon Blair con uno stile di narrazione esuberante e pieno di personalità, inventiva visiva, personaggi idiosincratici e colpi scena selvaggiamente imprevedibili. Il tono dark, lo humour impassibile, un tocco sanguinoso in crescendo e un universo morale contorto evocano i fratelli Coen, ma ancor più affascinante è il viaggio profondamente inquietante che porta Ruth attraverso la vulnerabilità umana e una violenza crescente, con la sua ricerca che non sarà più improntata al suo computer portatile, ma diventerà un modo per elaborare un mondo che per lei ormai non ha più senso.





I Don’t Feel at Home in This World Anymore debutta su Netflix il prossimo 24 febbraio.

