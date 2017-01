Wukong: trailer e poster del fantasy di Derek Kwok

Disponibile un primo teaser trailer e una locandina di WuKong, un nuovo adattamento del classico della letteratura cinese "Viaggio in Occidente" diretto del regista Derek Kwok.

Il film è una rivisitazione in stile post-moderno della leggenda del "Re Scimmia" e si concentra sull'amicizia tra Sun Wukong e Erlang Shen, che viaggiano fino al Monte Immortale per affinare le loro abilità nelle arti marziali. Alcuni personaggi del film sono tratti dall'originale "Viaggio in Occidente", mentre altri sono stati creati da zero o ispirati dal film di culto di Stephen Chow "Journey to the West: Conquering the Demons".

Il cast di Wukong include anche Eddie Peng, Shawn Yue, Ni Ni e Zheng Shuang.

Wukong, nato sul Monte Huaguo, ha un cuore di pietra. Ji Hua un potente generale è giunto dal cielo per ucciderlo, ma Wukong è stato salvato da Bodhi ed è diventato suo allievo. Jian Yang ha avuto la possibilità di diventare un dio forte, ma ha bisogno di uccidere Zixia, la figlia del suo rivale l'Imperatore del cielo, di cui è innamorato. A Tianpeng, guardia del corpo di Ji Hua, è stato dato l'ordine di indagare in segreto su Wukong. Ora che tutti e tre sono insieme nella Scuola del cielo, le loro vite stanno per cambiare.





Wukong debutta nei cinema cinesi il 13 luglio 2017.