Al cinema dal 9 febbraio: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Carla Cigognini giovedì 9 febbraio 2017

Tutti i film del week-end

- 150 milligrammi: (Francia 2016 - Drammatico - Durata: 128 minuti) di Emmanuelle Bercot con Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel, Isabelle de Hertogh, Lara Neumann, Philippe Uchan. Trama: il medico Irène Frachon scopre un legame tra un farmaco e una serie di morti sospetti. Materiale video e trailer italiano.



150 milligrammi: la nostra recensione Sidse Babett Knudsen e Benoît Magimel protagonisti di 150 milligrammi, diretto da Emmanuelle Bercot. Leggete la nostra recensione

- Cinquanta sfumature di nero: (Fifty Shades Darker - Usa 2017 - Drammatico - Durata: 115 minuti) di James Foley con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Hugh Dancy, Eric Johnson, Kim Basinger, Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford, Max Martini, Bella Heathcote, Eric Johnson. Trama: Mentre Christian lotta con i suoi demoni interiori, Anastasia deve affrontare la rabbia e l'invidia delle donne dell'uomo che ama. Materiale video e trailer italiano.

Cinquanta sfumature di nero: la colonna sonora Track-list e cover della colonna sonora ufficiale di "Cinquanta sfumature di nero" disponibile dal 10 febbraio 2017.

- Incarnate - Non potrai nasconderti: (Usa 2016 - Horror - Durata: 91 minuti) di Brad Peyton con Carice van Houten, Aaron Eckhart, David Mazouz, Emjay Anthony, Matt Nable, Breanne Hill, Karolina Wydra, Keir O'Donnell. Trama: Il dottor Ember è uno scienziato con la capacità di entrare nella mente subconscia delle persone possedute. Ora deve salvare un ragazzino da un demone con poteri mai visti prima. Materiale video e trailer italiano.

- LEGO Batman Il Film (dal 9 febbraio): (Usa 2017 - Animazione - Durata: 90 minuti) di Chris McKay con le voci originali di Will Arnett, Michael Cera, Zach Galifianakis, Rosario Dawson, Mariah Carey e le voci italiane di Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Alessandro Sperduti. Trama: Batman non solo deve sconfiggere i criminali di Gotham City, ma anche crescere un ragazzo che ha adottato. Materiale video e trailer italiano.

LEGO Batman - Il film: la nostra recensione Dopo il successo di The LEGO Movie, gli irresistibili mattoncini tornano in sala grazie ad uno dei supereroi più acclamati. Leggete la nostra recensione di LEGO Batman - Il film

- Un re allo sbando: (King of the belgians - Belgio, Paesi Bassi, Bulgaria 2016 - Commedia drammatica - Durata: 94 minuti) di Peter Brosens e Jessica Woodworth con Peter Van den Begin, Lucie Debay, Titus De Voogdt, Bruno Georis. Trama: Re Nicolas III parte per Istanbul con un regista inglese. Durante il soggiorno in Turchia arriva la notizia che la Vallonia, la parte meridionale del Belgio, ha dichiarato l'indipendenza. Il re decide di rientrare in patria... non senza imprevisti. Materiale video e trailer italiano.

Un re allo sbando: la nostra recensione L'ultima volta in Concorso nel 2012. Peter Brosens e Jessica Woodworth tornano al Lido con "Un re allo sbando".

Un re allo sbando: Cineblog intervista la regista Jessica Woodworth Jessica Woodworth, del duo Brosens-Woodworth, si è prestata ad una bella ed interessante conversazione davanti alle nostre telecamere. L'occasione è quella dell'uscita di Un re allo sbando

- Le spie della porta accanto: (Usa 2016 - Commedia - Durata: 105 minuti) di Greg Mottola con Jon Hamm, Zach Galifianakis, Isla Fisher, Gal Gadot, Patton Oswalt, Matt Walsh, Maribeth Monroe, Kevin Dunn, Ming Zhao. Trama: Una coppia viene coinvolta in un caso di spionaggio internazionale quando scopre che i loro nuovi vicini sono spie del governo. Il trailer italiano.