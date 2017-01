Gintama: trailer e poster del film live-action di Yuichi Fukuda

Di Pietro Ferraro lunedì 23 gennaio 2017

Gintama: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action di Yuichi Fukuda nei cinema giapponesi a luglio 2017.

Disponibili un primo teaser trailer e una locandina di Gintama, adattamento live-action dell'omonimo manga e anime di Hideaki Sorachi.

Ambientato in un periodo Edo alternativo occupato da alieni, Gintama segue le avventure di un eccentrico samurai di nome Sakata Gintoki, che lavora come libero professionista al fianco dei suoi amici Shinpachi Shimura e Kagura al fine di pagare l'affitto e sbarcare il lunario. Tuttavia gli incarichi che accettano di svolgere non sono sempre semplici e finiscono spesso in scontri con la polizia, bande di ribelli e assassini. La guerra con gli alieni che ha costretto lo shogunato ad arrendersi ha portato alla costruzione a Edo di una torre come porto per le navi spaziali e alla cancellazione di fatto della casta dei samurai.

Yuichi Fukuda (Hentai Kamen) scrive e dirige il film con un cast di supporto che include Masami Nagasawa, Masaki Okada, Tsuyoshi Muro, Yūya Yagira, Ryo Yoshizawa, Kankuro Nakamura, Jiro Sato, Nanao, Ken Yasuda, Akari Hayama e Tsuyoshi Domoto.

Gintama debutta nei cinema giapponesi a luglio 2017.