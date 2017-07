Tomb Raider: nuova immagine ufficiale e intervista ad Alicia Vikander

Di Federico Boni venerdì 14 luglio 2017

Tomb Raider: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul reboot con Alicia Vikander nei cinema americani dal 16 marzo 2018

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Riuscirà il reboot Tomb Raider con la nuova Lara Croft di Alicia Vikander a risollevare le sorti degli adattamenti da videogiochi? L'attrice 28enne ha recentemente parlato con Entertainment Weekly del nuovo Tomb Raider in arrivo nei cinema il 16 marzo 2018, rivelando che questo film vedrà Lara Croft sulla sua prima avventura in assoluto e come tale lei sarà alquanto inesperta.

Ha tutti i suoi tratti caratteristici, impetuosa, tosta, curiosa e intelligente, ma l'abbiamo spogliata di tutta la sua esperienza, non ha ancora affrontato un'avventura, pensava di essere una donna d'affari che vive nella moderna cultura giovanile dei sobborghi di Londra, ma poi riceve tutte queste informazioni. Questo sarà l'inizio.

Per quanto riguarda le scene d'azione ci saranno molte sequenze in acqua e un sacco di scene di stunt. Il regista Roar Uthaug (The Wave) è al timone e sembra che ha abbia messo Alicia Vikander sotto torchio. Purtroppo per la Vikander questo ha significato diverse scene di stunt con Lara Croft coinvolta in situazioni abbastanza pericolose.

Proprio come in The Wave, abbiamo un sacco di sequenze in acqua. Ho trascorso le ultime due giornate di riprese in un serbatoio e questa è stata la mia sedicesima giornata trascorsa completamente immersa o sommersa nell'acqua. Abbiamo utilizzato location a Londra per il rafting olimpico, mi hanno buttato giù in quel fiume con le mani legate, circa 50 volte, non avevo bisogno di recitare, bastava reagire!

Questa non è la prima volta che l'amata serie di videogiochi è stata portata sul grande schermo. Il primo film Lara Croft: Tomb Raider è uscito nel 2001 e ha visto Angelina Jolie nel ruolo di protagonista. Quel film è andato bene al box office incassando 274 milioni di dollari, un risultato abbastanza buono da giustificare un sequel. Il successivo Tomb Raider: La culla della vita ha incassato 156 milioni in tutto il mondo ed è stato accolto piuttosto tiepidamente, quindi le aspettative per questo nuovo Tomb Raider sono notevolmente alte.

Oltre ad Alicia Vikander, Tomb Raider vede protagonisti anche Walton Goggins, Dominic West, Daniel Wu, Alexandre Willaume e Leo Ashizawa. Con il Comic-Con di San Diego che aprirà i battenti la prossima settimana c'è una buona probabilità di vedere un primo teaser trailer, staremo a vedere.

Tomb Raider: riprese terminate e nuovo video dal set

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Quasi sei mesi dopo il via alla produzione in Sudafrica, l'atteso reboot Tomb Raider di MGM Studios ha concluso le riprese. La produzione aveva finito la parte di riprese previste inSudafrica all'inizio di maggio, secondo l'account Twitter del regista Roar Uthaug, con le riprese che si sono poi spostate e concluse in Inghilterra presso i Leavesden Studios. Uthaug ha annunciato il fine riprese con un video dal set condiviso su Instagram con un discorso di commiato e ringraziamento a cast e troupe.

Ora inizia l'arduo processo di post-produzione, con il regista che può contare su circa nove mesi per mettere insieme il suo film. Abbiamo ottenuto la prima immagine ufficiale di Alicia Vikander come Lara Croft alla fine di marzo quando MGM ha rivelato le prime tre foto ufficiali, ma non abbiamo ancora potuto dare un'occhiata agli altri membri del cast. Il cast include anche Walton Goggins come antagonista principale e mentre l'identità del suo personaggio deve ancora essere confermata, è elencato su IMDB nel ruolo di Mathias Vogel, un villain dei videogiochi. Il cast comprende anche Dominic West come il padre di Lara, Lord Richard Croft, Daniel Wu come Lu Ren, Hannah John-Kamen come Sophie e Alexandre Willaume come un personaggio non specificato.

È stato confermato in precedenza che questo film sarà basato sui nuovi videogiochi di Tomb Raider che hanno riavviato la serie originale nel 2013. Questo film fornirà una nuova storia di origine per Lara Croft, figlia fieramente indipendente di un avventuriero eccentrico che scomparve quando era solo adolescente. Questa versione di Lara ha 21 anni, lavora come corriere in bicicletta a East London e rifiuta di assumere il controllo dell'impero di suo padre dopo che è scomparso, ma ad un certo punto contro l'opinione di tutti decide di scoprire cosa è accaduto a suo padre. Andando esplicitamente contro le sue ultime volontà, si lascia tutto alle spalle per mettersi alla ricerca dell'ultima località nota in cui si è recato il padre: una tomba leggendaria su un'isola mitica che potrebbe essere da qualche parte al largo delle coste del Giappone. Ma la sua missione non sarà compito facile; il solo raggiungere l'isola sarà estremamente insidioso. Improvvisamente la posta in gioco non potrebbe essere più alta per Lara che, contro ogni pronostico e armata solo della sua mente acuta, fede cieca e per sua natura di uno spirito ostinato, dovrà imparare a spingersi oltre i suoi limiti, mentre viaggia verso l'ignoto. Se sopravvivrà a questa pericolosa avventura potrebbe essere la chiave per trovare la sua strada e guadagnarsi l'appellativo di Tomb Raider.

Roar Uthaug dirige da uno script di Geneva Robertson-Dworet, con il film che previsto nei cinema americani il 16 marzo 2018.











Tomb Raider: nuova foto ufficiale e trama estesa del reboot

Aggiornamento di Pietro Ferraro Ieri Warner Bros. ha presentato le prime due foto ufficiali di Alicia Vikander come Lara Croft nell'atteso reboot Tomb Raider che si sta attualmente girando in Sudafrica. Ora Warner Bros. ha rivelato una nuova foto ufficiale, che mostra Lara Croft brandire un'ascia da arrampicata accompagnata da una trama ufficiale estesa. Lara Croft è la figlia fieramente indipendente di un avventuriero eccentrico che scomparve quando lei era appena adolescente. Ora una giovane donna di 21 anni senza alcun obiettivo o scopo reale, Lara si muove per le caotiche e trendy strade di East London come corriere in bicicletta, riuscendo a maalpena a pagare l'affitto e frequentare corsi universitari, raramente presenziando in classe. Determinata a forgiare la sua strada, si rifiuta di prendere le redini dell'impero globale del padre e altrettanto strenuamente rifiuta l'idea che lui sia morto. Consigliata di affrontare i fatti e andare avanti dopo sette anni senza di lui, anche Lara non riesce a capire che cosa la spinge a risolvere finalmente l'enigma della sua misteriosa morte. Andando esplicitamente contro le sue ultime volontà, si lascia tutto alle spalle per mettersi alla ricerca dell'ultima località nota in cui si è recato il padre: una tomba leggendaria su un'isola mitica che potrebbe essere da qualche parte al largo delle coste del Giappone. Ma la sua missione non sarà compito facile; il solo raggiungere l'isola sarà estremamente insidioso. Improvvisamente la posta in gioco non potrebbe essere più alta per Lara che, contro ogni pronostico e armata solo della sua mente acuta, fede cieca e per sua natura di uno spirito ostinato, dovrà imparare a spingersi oltre i suoi limiti, mentre viaggia verso l'ignoto. Se sopravvivrà a questa pericolosa avventura potrebbe essere la chiave per trovare la sua strada e guadagnarsi l'appellativo di Tomb Raider. Da Warner Bros. Pictures e Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Tomb Raider è la storia che imposterà uan giovane e risoluta Lara Croft su un percorso per diventare un'eroina globale. Il film è interpretato dal premio Oscar Alicia Vikander (Ex Machina, The Danish Girl) nel ruolo di protagonista, sotto la direzione di Roar Uthaug (The Wave), con il premio Oscar Graham King (The Departed) che produce con la sua GK Films. La produzione del film è iniziata sulla scia del 20° anniversario del popolarissimo franchise di videogiochi Square Enix, Crystal Dynamics ed Eidos Montreal. Il cast è completato da Dominic West (Money Monster, 300), Walton Goggins (The Hateful Eight, Django Unchained) e Daniel Wu (la serie tv Into the Badlands). Girato in Sudarica e nel Regno Unito, Roar Uthaug dirige da una sceneggiatura di Ginevra Robertson-Dworet. Il team creativo che ha supportato il regista dietro le quinte comprende il direttore della fotografia George Richmond (Mission: Impossible - Rogue Nation); lo scenografo Gary Freeman (Maleficent); il montatore candidato all'Oscar Stuart Baird (Skyfall, Gorilla nella nebbia) e il costumista Tim Wonsik (Guardiani della Galassia, Captain America: The Winter Soldier).

Tomb Raider: prime foto ufficiali e trama del reboot con Alicia Vikander

Aggiornamento di Pietro Ferraro Archiviato il deludente Assassin's Creed ora tocca al reboot Tomb Raider e alla nuova Lara Croft di Alicia Vikander risollevare le sorti degli adattamenti da videogiochi. Dopo alcune foto dal set trapelate online lo scorso febbraio, ora possiamo proporvi una manciata di foto ufficiali del film che nel frattempo prosegue le riprese. Le foto pubblicate da Vanity Fair mostrano Alicia Vikander come Lara Croft su un'isola che sembra essere l'ambientazione principale di questo nuovo film di Tomb Raider. Nelle foto vediamo Lara Croft in posa e in azione, intenta a difendersi con un bastone da una figura misteriosa. Alicia Vikander ha parlato della sua scelta di accettare un ruolo così iconico nel modo dei videogames.

Quando mi è stato chiesto di assumere questo ruolo mi sono davvero emozionata, Lara Croft è un personaggio iconico. Penso che la gente possa identificarsi con lei per un sacco di ragioni diverse, ma per me la vedo come un modello per molte giovani donne. Sta cercando di ritagliarsi il suo posto nel mondo e collegare il suo futuro con il suo passato. Possiede anche un fantastico mix di tratti caratteriali, è forte, intelligente, vulnerabile e in più lei è davvero tosta! Lei è anche decisamente diversa da altri personaggi che ho interpretato in precedenza, è stato molto divertente cercare di entrare nella testa di Lara e una sfida cimentarsi con un ruolo così fisico, è un elemento di questo progetto che trovo elettrizzante.

Vanity Fair oltre alle immagini ha fornito anche una trama ufficiale del film.

Sette anni dopo la scomparsa del padre, la 21enne Lara si è rifiutata di prendere le redini del suo impero economico globale, invece lavora come corriere in bicicletta a Londra mentre frequenta il college. Ad un certo punto decide di investigare sulla scomparsa di suo padre e viaggia fino al luogo dove è stato visto per l'ultima volta, una tomba su un'isola da qualche parte al largo delle coste del Giappone. Improvvisamente la posta in gioco non potrebbe essere più alta per Lara che, contro ogni pronostico e armata solo della sua mente acuta, fede cieca e per sua natura di uno spirito ostinato, deve imparare a spingersi oltre i suoi limiti, mentre viaggia verso l'ignoto. Se sopravviverà a questa pericolosa avventura potrebbe essere la chiave per trovare la sua strada e guadagnarsi l'appellativo di Tomb Raider.

Il produttore Graham King pur apprezzando le precedenti interpretazioni di Angelina Jolie pensa che Alicia Vikander regalerà al personaggio sfumature inedite.

Alicia Vikander porta straordinaria profondità e vulnerabilità a questo personaggio, che è altrettanto importante quanto la forza, la determinazione e la fisicità di Lara Croft. Il nostro film racconta Lara dalle sue origini, le sfide fisiche ed emotive attraverso le quali diventa Tomb Raider. E' un personaggio complesso, che richiede una serie di elementi e Alicia porta tutto questo brillantemente nella sua interpretazione.

Il cast di Tomb Raider è completato da Walton Goggins, Dominic West, Daniel Wu, Alexandre Willaume e Leo Ashizawa. Il film è diretto da Roar Uthaug (The Wave) ed è previsto in uscita il 16 marzo 2018.









Tomb Raider: prime foto dal set del reboot con Alicia Vikander

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sono trascorse circa due settimane da quando hanno preso il via le riprese del reboot Tomb Raider della MGM e abbiamo finalmente delle nuove foto dal set, dopo quella condivisa dal regista Roar Uthaug il primo giorno di riprese in Sudafrica. Le nuove foto pubblicate dal Daily Mail ci mostrano finalmente Alicia Vikander nei panni di Lara Croft in un scena in cui la vediamo impegnata a girare con le mani legate. Dal momento che Walton Goggins non appare in nessuna delle foto non è chiaro se sia o meno coinvolto in questa scena. L'attore ha già descritto il suo personaggio, villain principale del film, come "confuso, arrabbiato e disperato" aggiungendo che ci sono delle solide ragioni dietro il suo essere "nemesi".

E' stato confermato che il nuovo Tomb Raider si basa sul videogame reboot di Square Enix uscito nel 2013, con la trama che seguirà una giovane Lara Croft mentre è in cerca di suo padre. Solo poche settimane fa abbiamo finalmente scoperto chi interpreterà il padre di Lara, con Dominic West che ha firmato per interpretare Lord Richard Croft, che nella serie di videogiochi è sia un archeologo che un aristocratico. Questo film sarà incentrato su Lara che cercherà di scoprire alcuni antichi segreti che riguardano il padre e che ne hanno macchiato il nome. Al momento l'unico altro attore confermato del cast è Daniel Wu (Into the Badlands) che firmato lo scorso mese per il ruolo di Lu Ren, il capitano di una nave che aiuta Lara Croft durante il suo viaggio per trovare suo padre.

MGM ha fissato una data di uscita del film al 16 marzo 2018. Roar Uthaug sta dirigendo Tomb Raider da una sceneggiatura di Geneva Robertson-Dworet. Il primo Tomb Raider uscito nel 2001 con protagonista Angelina Jolie, detiene ancora il record al box-office statunitense per il più alto incasso di un adattamento da videogame con 131.100.000$, anche se Warcraft ha recentemente battuto il record a livello mondiale con 433.600.000$, nonostante il sonoro flop a livello nazionale con 47.6 milioni d'incasso.





Tomb Raider, ufficiale il via alle riprese del reboot

Tomb Raider, Walton Goggins nel reboot Walton Goggins sfiderà Alicia Vikander nel nuovo Tomb Raider.

Roar Uthaugh, regista del reboot di Tomb Raider, ha annunciato sul proprio profilo Instagram il via ufficiale alle riprese del film, pronto a tornare in sala grazie a Warner, MGM e GK Films a partire dal prossimo 16 marzo 2018. Al centro della foto social l'immancabile ciak, che vedrà il regista norvegese de l'Onda fare il suo esordio ad Hollywood. Protagonista negli abiti di Lara Croft l'attrice premio Oscar Alicia Vikander, affiancata da Walton Goggins nei panni del villain principale e da Daniel Wu, capitano di una nave che aiuterà Lara a trovare suo padre. A sceneggiare il tutto Ginevra Robertson-Dworet, sceneggiatrice degli annunciati Dungeons & Dragons e Sherlock Holmes 3. Uscito nel 1996, Tomb Raider è presto diventato uno dei videogiochi più celebri e venduti del Pianeta, tanto da convincere la Paramount, nei primi anni '2000, a realizzare due live-action con Angelina Jolie protagonista. 432 i milioni di dollari complessivi incassati, per un franchise che si pensava morto dopo la realizzazione del 2° capitolo. E invece, Lara Croft è pronta a tornare.











