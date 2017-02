Tomb Raider: prime foto dal set del reboot con Alicia Vikander

Di Federico Boni martedì 7 febbraio 2017

Tomb Raider: anticipazoni, video e foto dal set del reboot con Alicia Vikander.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sono trascorse circa due settimane da quando hanno preso il via le riprese del reboot Tomb Raider della MGM e abbiamo finalmente delle nuove foto dal set, dopo quella condivisa dal regista Roar Uthaug il primo giorno di riprese in Sudafrica.

Le nuove foto pubblicate dal Daily Mail ci mostrano finalmente Alicia Vikander nei panni di Lara Croft in un scena in cui la vediamo impegnata a girare con le mani legate. Dal momento che Walton Goggins non appare in nessuna delle foto non è chiaro se sia o meno coinvolto in questa scena. L'attore ha già descritto il suo personaggio, villain principale del film, come "confuso, arrabbiato e disperato" aggiungendo che ci sono delle solide ragioni dietro il suo essere "nemesi".

E' stato confermato che il nuovo Tomb Raider si basa sul videogame reboot di Square Enix uscito nel 2013, con la trama che seguirà una giovane Lara Croft mentre è in cerca di suo padre. Solo poche settimane fa abbiamo finalmente scoperto chi interpreterà il padre di Lara, con Dominic West che ha firmato per interpretare Lord Richard Croft, che nella serie di videogiochi è sia un archeologo che un aristocratico. Questo film sarà incentrato su Lara che cercherà di scoprire alcuni antichi segreti che riguardano il padre e che ne hanno macchiato il nome.

Al momento l'unico altro attore confermato del cast è Daniel Wu (Into the Badlands) che firmato lo scorso mese per il ruolo di Lu Ren, il capitano di una nave che aiuta Lara Croft durante il suo viaggio per trovare suo padre. MGM ha fissato una data di uscita del film al 16 marzo 2018.

Roar Uthaug sta dirigendo Tomb Raider da una sceneggiatura di Geneva Robertson-Dworet. Il primo Tomb Raider uscito nel 2001 con protagonista Angelina Jolie, detiene ancora il record al box-office statunitense per il più alto incasso di un adattamento da videogame con 131.100.000$, anche se Warcraft ha recentemente battuto il record a livello mondiale con 433.600.000$, nonostante il sonoro flop a livello nazionale con 47.6 milioni d'incasso.

Alicia Vikander on set of Tomb Raider!!! pic.twitter.com/SV2NVXNdwX — AliciaVikander Daily (@AliciaVikanderD) 6 febbraio 2017

Meet your new Lara Croft.



The first photos from the Tomb Raider reboot reveal Alicia Vikander in action https://t.co/PybOaTnjnE pic.twitter.com/pIAZABm3a0 — Collider (@Collider) 6 febbraio 2017

Alicia Vikander springs into action on Tomb Raider reboot. https://t.co/inrshsYHt1 pic.twitter.com/lc4UVan6U2 — AliciaVikander Daily (@AliciaVikanderD) 6 febbraio 2017

Fonte: Movieweb





Tomb Raider, ufficiale il via alle riprese del reboot

Tomb Raider, Walton Goggins nel reboot Walton Goggins sfiderà Alicia Vikander nel nuovo Tomb Raider. Roar Uthaugh, regista del reboot di Tomb Raider, ha annunciato sul proprio profilo Instagram il via ufficiale alle riprese del film, pronto a tornare in sala grazie a Warner, MGM e GK Films a partire dal prossimo 16 marzo 2018. Al centro della foto social l'immancabile ciak, che vedrà il regista norvegese de l'Onda fare il suo esordio ad Hollywood.

Protagonista negli abiti di Lara Croft l'attrice premio Oscar Alicia Vikander, affiancata da Walton Goggins nei panni del villain principale e da Daniel Wu, capitano di una nave che aiuterà Lara a trovare suo padre. A sceneggiare il tutto Ginevra Robertson-Dworet, sceneggiatrice degli annunciati Dungeons & Dragons e Sherlock Holmes 3.

Uscito nel 1996, Tomb Raider è presto diventato uno dei videogiochi più celebri e venduti del Pianeta, tanto da convincere la Paramount, nei primi anni '2000, a realizzare due live-action con Angelina Jolie protagonista. 432 i milioni di dollari complessivi incassati, per un franchise che si pensava morto dopo la realizzazione del 2° capitolo. E invece, Lara Croft è pronta a tornare.









And we're off! #tombraider

Una foto pubblicata da Roar Uthaug (@roaruthaug) in data: 23 Gen 2017 alle ore 08:26 PST

Fonte: Comingsoon.net