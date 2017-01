Avengers: Infinity War - iniziate le riprese e prima foto dal set

Di Pietro Ferraro martedì 24 gennaio 2017

I fratelli Russo annunciano il via alle riprese di Avengers: Infinity War.

La settimana scorsa un aggiornamento giunto da Sundance Film Festival annunciava che le riprese Avengers: Infinity War averebbero preso il via lunedì 23 gennaio. Ora i fratelli Russo hanno confermato la notizia e condiviso la prima foto dal set annunciando che al produzione di Avengers: Infinity War è ufficialmente iniziata. La foto condivisa via Facebook mostra una sfilza di roulotte utilizzate dal cast che a quanto hanno riportato i registi qualche tempo fa potrebbe includere oltre 67 personaggi.

Avengers: Infinity War e Avengers 4 saranno girati back-to-back per un budget che si vocifera toccherà quota 500 milioni di dolLAri, con le riprese che dovrebbero durare un totale di sei mesi, anche se cio sono altre fonti che parlano addirittura di nove mesi. Marvel non ha fornito alcun dettaglio della trama, ma recentemente ci sono state alcune conferme su chi veDremo in questo nuovo epico crossover.

Un recente casting ha menzionato Josh Brolin (Thanos), Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky / Soldato d'Inverno), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco), Chris Evans (Captain America / Steve Rogers), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Paul Bettany (Visione), Chadwick Boseman (T'Challa / Pantera nera), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk) e Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Chris Pratt, (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax il Distruttore), Karen Gillan (Nebula), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket Raccoon), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benedict Wong (Wong) e Brie Larson (Captain Marvel). E' stato poi confermato che Tom Holland tornerà come Spider-Man, mentre un altro rumor ha rivelato che Liv Tyler potrebbe tornare come Betty Ross dal film L'incredibile Hulk della "Fase 1".

All'inizio di questo mese abbiamo riportato che nel cast di Avengers: Infinity War ci sarà anche Peter Dinklage, ma il suo ruolo non è stato ancora rivelato. Molti fan hanno ipotizzato per lui il ruolo di MODOK (Mental / Mobile / Mechanized Organism Designed Only for Killing), ma non c'è stata alcuna conferma ufficiale. Christopher Markus sceneggiatore di Captain America: Civil War, che ha scritto Avengers: Infinity War con il suo partner di scrittura Stephen McFeely, ha detto in un'intervista l'anno scorso che voleva trovare un modo per portare MODOK in un film Marvel. Non vi è ancora alcuna conferma su chi Peter Dinklage andrà ad interpretare, ma un'altra ipotesi lo ha visto nei panni di "Pip il Troll", un personaggio effettivamente presente nei fumetti "Infinity War".

Inoltre Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen hanno rivelato in una recente video intervista dal Sundance Film Festival di non aver ancora visto uno script e che le riprese che li riguardano non sarebbero iniziate prima di aprile. Idem per Dave Bautista che su Twitter ha rivelato di non aver ancora avuto la sceneggiatura anche se stava per cominciare a girare il giorno dopo aggiungendo l'hashtag #MarvelShroudOfSecrecy.

"Avengers: Infinity War" production begins Monday but @Renner4Real and Elizabeth Olsen don't have a script yet pic.twitter.com/qgLGC4yOf4 — Variety (@Variety) 22 gennaio 2017

Welp!!! That makes 3 of us! And I start filming tomorrow! 😱 #MarvelShroudofSecrecy 😖 https://t.co/zBOvqy3h6F — Dave Bautista (@DaveBautista) 22 gennaio 2017

