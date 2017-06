Avengers: Infinity War - nuove foto dal set con Doctor Strange, Iron Man e Hulk

Avengers - Infinity War: riprese in corso per il film Marvel dei fratelli Russo nei cinema americani dal 4 maggio 2018.

Solo pochi giorni dopo che una nuova foto dal set mostrava la potenziale formazione degli "Illuminati", sono approdate online (via Associated Press) altre foto dal set di Avengers: Infinity War, con gli stessi quattro attori stavolta ritratti tra le macerie di quello che appare come un campo di battaglia urbano. Non ci sono dettagli circa la scena che è stata girata, sappiamo però che i set di Atlanta sono stati usati come una strada di New York con taxi notati in mezzo ad uno scenario di distruzione. Non è chiaro cosa sia successo, o come sia stata distrutta questa strada di New York, ma potrebbe esserci la mano di Thanos (Josh Brolin) dietro questa devastazione. Nelle foto vengono mostrati insieme Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.), Stephen Strange / Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Bruce Banner / L'Incredibile Hulk (Mark Ruffalo) e Wong (Benedict Wong) tutti potenziali membri degli "Illuminati".

Il Presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato lo scorso ottobre che Avengers: Infinity War introdurrà nell'UCM gli "Illuminati", anche se non è stato precisato quali personaggi saranno parte del gruppo. Iron Man e Doctor Strange sono membri del gruppo nei fumetti e sembra che Wong e Hulk potrebbero essere i i membri aggiunti della versione cinematografica. Nel fumetto il gruppo includeva anche il personaggio di Namor e il personaggio Black Bolt degli Inumani, insieme ai personaggi di cui Marvel Studios non controlla i diritti, come il Professor X degli X-Men e Mr. Fantastic dei Fantastici Quattro.

Una trama ufficiale di Avengers: Infinity War rilasciata il mese scorso ha rivelato che i Vendicatori e i loro alleati hanno continuato a proteggere il mondo da minacce troppo grandi da gestire per qualsiasi eroe, quando un nuovo pericolo è emerso dalle ombre cosmiche: Thanos. L'obiettivo di questo nefasto villain è quello di raccogliere tutte e sei le Gemme dell'Infinito, manufatti dal potere inimmaginabile, e usarle per cambiare il tessuto della realtà così come la conosciamo. Avengers: Infinity War debutta nei cinema il 4 maggio 2018.





Avengers: Infinity War - nuove foto dal set con il Sancta Sanctorum, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr.

Dopo la recente foto dal set di Avengers: Infinity War gruppo con i potenziali "Illuminati", oggi vi proponiamo due nuove foto dal set, una condivisa dai fratelli Russo che ci riporta al Sanctum Sanctorum di Doctor Strange e un'altra che è un "selfie" postato da Mark Ruffalo su Instagram che lo ritrae con Roebrt Downey Jr. sullo sfondo di un grande schermo blu.

Nella foto che ritrae il set del Sancta Sactourm non è presente Benedict Cumberbatch, ma vede ritratto Scott Derrickson regista del film Doctor Strange. L'immagine che è stata condivisa sia sull'account instagram dei fratelli Russo che sull'account Twitter di Scott Derrickson mostra tutti e tre i filmmakers che consultano quella che probabilmente è la sceneggiatura di Avengers: Infinity War. Benedict Cumberbatch ha niziato a girare le sue scene in Avengers: Infinity War la scorsa settimana, quasi sei mesi dopo il via alle riprese. Il Sanctum Sanctorum di New York è stato utilizzato anche per una scena dopo i titoli di coda con il Thor di Chris Hemsworth, scena che si collegherà a Thor: Ragnarok.

Per quanto riguarda il Bruce Banner di Mark Ruffalo sono passati più di due anni da quando abbiamo visto il grande gigante verde di Mark Ruffalo sul grande schermo, quando ha rubato un QuinJet decollando per una meta sconosciuta alla fine di Avengerts: Age of Ultron. Rivedremo Hulk sul grande schermo quest'anno in Thor: Ragnarok nei cinema italiani il 25 ottobre. Mark Ruffalo in un'intervista dello scorso gennaio ha accennato al fatto che la storia di Hulk sarà connessa sia a Thor: Rangarok che a "Infinity War", anche se non ha specificato in che modalità.

Ci sono state anche voci che Avengers: Infinity War potrebbe avere una connessione con il film L'incredibile Hulk del 2008, con l'attrice Liv Tyler che pare riprenderà il suo ruolo di Betty Ross per questo film. Marvel ha riportato il padre di Betty Ross, il generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross (William Hurt), mostrandolo in Captain America: Civil War, quindi è certamente possibile che anche sua figlia possa tornare.

Avengers: Infinity War arriva nei cinema americani il 4 maggio 2018.











Un post condiviso da Mark Ruffalo (@markruffalo) in data: 21 Giu 2017 alle ore 15:44 PDT

Un post condiviso da The Russo Brothers (@therussobrothers) in data: 22 Giu 2017 alle ore 08:07 PDT













Un post condiviso da Mark Ruffalo (@markruffalo) in data: 13 Giu 2017 alle ore 12:03 PDT

Avengers: Infinity War - nuova foto dal set con Benedict Cumberbatch e Robert Downey Jr.

Riprese in pieno corso per Avengers: Infinity War con Robert Downey Jr. che ha condiviso una nuova foto sui social media, con l'attore che sta pranzando con i suoi compagni di set. La foto ritrae Benedict Cumberbatch che indossa il suo nuovo costume di Doctor Strange e tiene in mano una bottiglia di salsa piccante, mentre Robert Downey Jr. tiene una lattina di acqua minerale La Croix, bacchette per Mark Ruffalo e una forchetta per Benedict Wong. A parte il nuovo look di Doctor Strange e il costume insolito indossato da Robert Downey Jr., questa foto potrebbe mostrare una prima occhiata dietro le quinte agli "Illuminati". Avengers: Infinity War - Scarlett Johansson rivela una scena con 32 personaggi in azione Scarlett Johansson rivela che "Avengers: Infinity War" includerà oltre 60 personaggi Marvel. La foto condivisa su Twitter da Robert Downey Jr. non menziona specificamente gli Illuminati, ma c'è stata conferma che questo gruppo sarà introdotto in Avengers: Infinity War. Il produttore Kevin Feige ha confermato in una conferenza stampa l'anno scorso che Avengers: Infinity War presenterà gli Illuminati, anche se non ha specificatoquali personaggi sarebbero stati parte di questo gruppo. Nel fumetto Iron Man e Doctor Strange erano membri, e data la connessione di Strange al Wong di Benedict Wong e di Tony Stark al collega e amico scienziato Bruce Banner / Hulk, è possibile che siamo di fronte ad una prima formazione degli Illuminati cinematografici. Gli Illuminati sono stati creati da Brian Michael Bendis e Steven McNiven nel 2005, con il gruppo che ha fatto la sua prima apparizione in "New Avengers N.7". I membri principali di questa società segreta includevano Doctot Strange, Iron Man, Namor, Black Bolt degli Inumani e alcuni personaggi di cui Marvel Studios non controlla i diritti, il professor Charles Xavier del franchise X-Men e il Mr. Fantastic dei Fantastico Quattro. È certamente possibile che Wong e Hulk possano sostituire Xavier e Mr. Fantastic e dal momento che Anson Mount sta interpretando Black Bolt nella serie tv Inhumans, è possibile che possa anche riprendere il suo personaggio nell'Universo Cinematografico Marvel, anche se questa sarebbe la prima volta che l'interprete di un supereroe in una serie tv interpreta il medesimo personaggio sul grande schermo. Nel fumetto il gruppo è stato formato dopo la guerra tra Kree e Skrull, quando questi personaggi hanno capito che le informazioni si nascondevano l'un l'altro avrebbero potuto impedire la guerra, elemento che fungerà da impulso per la formazione di questo gruppo. Gli Illuminati nel fumetto s'incontrano in gran segreto, all'insaputa degli altri Avengers, per condividere informazioni cruciali per la protezione dell'universo. Altri personaggi che nel fumetto ssono diventati parte degli Illuminati sono Captain America e Pantera Nera, insieme ad Amadeus Cho, diventato nel 2015 il nuovo Hulk dei fumetti Marvel. Naturalmente Marvel Studios lavora ad ampio raggio e con una certa libertà creativa rispetto ai fumetti e quindi potrebbero portare nuovi membri nel gruppo degli Illuminati. Avengers: Infinity War è previsto nei cinema americani il 4 maggio 2018.





Avengers: Infinity War - nuova trama ufficiale del film evento Marvel

Una sinossi ufficiale aggiornata di Avengers: Infinity War (via License! Global Magazine) rivela che Thanos ha intenzione di maipolare il tessuto della realtà. Marvel ha costruito film dopo film, per quasi un decennio, le tappe che hanno portato a questo film evento che vedrà gli Avengers fare squadra con i Guardiani della Galassia per fermare Thanos che è in cerca delle Gemme dell'Infinito.



Mentre gli Avengers e i loro alleati hanno continuato a proteggere il mondo da minacce troppo grandi da gestire per qualsiasi eroe, un nuovo pericolo è emerso dall'oscurità cosmica: Thanos, un famigerato despota intergalattico il cui obiettivo è raccogliere tutti e sei le Gemme dell'Infinito, artefatti di un potere inimmaginabile, usandole per imporre la sua volontà sul tessuto della realtà. Tutto ciò che i Vendicatori hanno combattuto ha portato a questo momento, il destino della Terra e l'esistenza stessa non sono mai stati più incerti.

Infinity War pare rappresenterà il culmine dell'Universo Cinematografico Marvel iniziato con Iron Man del 2008 e debutterà nei cinema americani il 4 maggio 2018.



Avengers: Infinity War - nuova foto dal set rivela una connessione con "Age of Ultron"

Riprese in corso per Avengers: Infinity War e una nuova foto dal set che mostra un'intrigante connessione con Avengers: Age of Ultron. Attenzione! A seguire trovate potenziali SPOILER quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. La nuova foto dal set condivisa su Twitter rivela la stessa imponente statua asgardiana vista nella sequenza del sogno di Thor (Chris Hemsworth) in "Age of Ultron". Ciò significa che la sequenza / profezia di sogno di Thor potrebbe avverarsi e portare alla morte di diversi personaggi Marvel, ma ciò non è stato confermato. Infinity War e Avengers 4 saranno girati in modo separato dopo l'abbandono di un piano di riprese "back-to-back". Kevin Feige ha rivelato in un'intervista che era diventato troppo complicato girare entrambi i film contemporaneamente. Questo cambio di produzione non influirà sulle date di uscita con "Infinity War" ancora in arrivo il 4 maggio 2018 e "Avengers 4" nei cinema dal 3 maggio 2019. Non è ancora disponibile un cast completo ed ufficiale, ma un recente comunicato casting riportava i nomi di Josh Brolin (Thanos), Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky / Winter Soldier), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera) Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco), Chris Evans (Captain America / Steve Rogers), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man) Paul Bettany (Visione), Chadwick Boseman (T'Challa / Black Panther), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk) e Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man)



A prop on the set of #AvengersInfinityWar hints at a very interesting connection to AGE OF ULTRON! pic.twitter.com/U0RoXwlndz — MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) 5 maggio 2017

Avengers: Infinity War - nuovo video dal set ufficiale con Robert Downey Jr.

Le riprese di Avengers 3 sono in corso con un recente aggiornamento che ha rivelato che "Infinity War" presto sposterà la produzione a New York. Oggi possiamo proporvi un nuovo video dal set ufficiale che rivela che il nuovo cinecomic Marvel sta collaborando per una campagna di beneficenza Omaze per dare ad un fortunato fan la possibilità di vincere un viaggio sul set del successivo Avengers 4, con Robert Downey Jr. che ha condiviso un nuovo video dal set che rivela alcuni degli "accessi esclusivi" di cui questo fortunato vincitore fruirà. Abbiamo anche qualche breve immagine di Tom Holland protagonista dell'imminente Spider-Man: Homecoming, che viene visto con indosso un costume per il motion-capture. Questo video suggerisce anche una imponente set che riproduce una zona di battaglia daneggiata utilizzata dagli attori alla fine del video. Il presidente di Marvel Studios Kevin Feige ha recentemente confermato che Avengers: Infinity War e Avengers 4 non saranno più girati back-to-back come precedentemente annunciato, con la produzione che si prenderà una pausa dopo aver ultimato Avengers 3. Kevin Feige ha inoltre rivelato che Avengers 4 inizierà le riprese ad agosto, ma non ha confermato un fine riprese per Avengers: Infinity War. Le donazioni per la campgan Omaze partono da 10$ fino a 7.500$ in un crescendo di premi che vanno da un "distintivo digitale" a t-shirt in edizione limitata a statuine Funko e poster firmati da Robert Downey Jr.. Per le donazioni più corpose si riceveranno un'action figure di iron Man da 50cm (1.500$) e un concept art inedito firmato da Robert Downey Jr. (7.500$).

Avengers: Infinity War - nuovo video dal set con Scarlet Witch e Vision (SPOILER)

Per non incorrere in SPOILER indesiderati su "Avengers: Infinity War" vi consigliamo di non proseguire nella lettura e di non visionare il nuovo video dal set in coda a questo aggiornamento. Recenti foto dai set scozzesi di Avengers: Infinity War hanno confermato che Paul Bettany sta tornando come Visione, mentre altre immagini hanno mostrato l'arrivo di Elizabeth Olsen in Scozia. Oggi abbiamo un nuovo video dai set di Edimburgo che ci mostra altri dettagli su uno spoiler enorme che è stato rivelato all'inizio di questo mese, quindi torniamo ad avvertirvi che proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo All'inizio di questo mese, dopo le foto separate di Paul Bettany ed Elizabeth Olsen, sono approdate online nuove foto che hanno rivelato il Visione di Paul Bettany in forma umana mentre bacia Scarlet Witch. In Captain America: Civil War si sono viste le prime avvisaglie di questa svolta romatica tra i due e molti non sono rimasti sorpresi dato che i due sono stati romanticamente legati nei fumetti. Ora un nuovo video è emerso su YouTube in cui c'è una ripresa "rubata" dall'edifico posto dall'altra parte della strada rispetto a dove si stava girando la scena del bacio. A parte il bacio, la scena mostra anche Scarlet Witch che mette la sua mano sulla fronte di Visione che quando è nella sua forma robotica multicolore è dove risiede la Gemma della mente, una delle cinque Gemme dell'infinito che ha dato vita a Visione. Non è ancora chiaro perché o come Visione appaia in forma umana, ma è possibile che faccia parte di una sequenza di sogno indotta da Scarlet Witch, cosa che avrebbe senso perché, quando non si baciano, Scarlet Witch ha spesso le mani sul viso di Visione ed è impegnata in una gestualità molto familiare e che utilizza quando manipola le menti altrui. In questo nuovo film la Gemma della mente è uno della cinque Gemme dell'infinito che Thanos (Josh Brolin) sta cercando di raccogliere per il suo Guanto dell'infinito. Le altre pietre sono la Gemma dello spazio, nota anche "Tesseract", la Gemma della realtà aka l'Aether, la Gemma del potere ovvero l'Orb e la Gemma del tempo nota anche come l'Occhio di Agamotto. La Gemma finale, la Gemma dell'anima, non è ancora stata rivelata nell'Universo cinematografico Marvel, ma probabilmente sarà mostrata in Thor: Ragnarok (3 novembre 2017) o forse in Black Panther (16 febbraio 2018) che saranno nella sale prima di Avengers: Infinity War in arrivo nei cinema il 4 maggio 2018. Dopo Avengers: Infinity War arriveranno in sala Ant-Man and the Wasp il 6 luglio 2018, Captain Marvel l'8 marzo 2019, prima che la "Fase 3" Marvel culmini in Avengers 4 (titolo provvisorio) nei cinema dal 3 maggio 2019. Kevin Feige produttore di Marvel Studios e di Avengers: Infinity War ha recentemente confermato che il titolo ufficiale di Avengers 4 non sarà svelato fino all'ultimo poichè rappresenta un grande spoiler per Avengers: Infinity War e i primi film della "Fase 4". Con queste premesse probabilmente non avremo alcun dettaglio sulla "Fase 4" fino a quando Avengers: Infinity War non sarà approdato in sala.

Avengers: Infinity War - nuove foto dal set con Scarlet Witch e Vision (SPOILER)

Il mese scorso la produzione su Avengers: Infinity War si è spostata a Edimburgo, in Scozia, con nuove foto e video dal set che hanno rivelato il Vision di Paul Bettany. Oggi abbiamo nuove foto in cui scopriamo uno spoiler su Vision e un altro amato personaggio dai film degli Avengers. A seguire trovate SPOILER su "Avengers: Infinity War" quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Poco tempo dopo che le foto di Vision sono trapelate, abbiamo appreso che Elizabeth Olsen era arrivata in Scozia per filmare scene nell'area della Città Vecchia di Edimburgo, insieme a numerose star Marvel come Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch e Jeremy Renner. Si ritiene che una parte della storia sia ambientata a Edimburgo, dove alcuni di questi eroi si sono rifugiati dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Con l'arrivo di Elizabeth Olsen, molti fan speravano che Avengers: Infinity War avrebbe avrebbe affrontato il rapporto romantico e crescente del suo personaggio con Vision. Oggi abbiamo le prove di questo con nuove foto via E! News che catturano ciò che appare come il primo bacio tra questi due personaggi, ma c'è molto di più. Mentre le foto precedenti mostravano chiaramente Paul Bettany nel suo costume di Vision, queste nuove immagini mostrano l'attore come un vero e proprio uomo. Paul Bettany era già parte dell'Universo Cinematografico Marvel fin dall'inizio, interpretando il ruolo dell'A.I. di Tony Stark, l'assistente J.A.R.V.I.S., In Iron Man, Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3 e Avengers: Age of Ultron, dove è stato trasformato in Vision attraverso il potere della Gemma della mente, una delle sei Gemme dell'infinito. Questo aggiornamento dal set mostra che sia Paul Bettany che Elizabeth Olsen hanno girato la scena "otto o nove volte", che inizia con Vision che sta usando le sue speciali abilità per aprire le tende delle finestre e poco dopo la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen compare al suo fianco e i due si baciano. Va notato che Bethany non indossa alcun tipo di costume per il "motion capture", indicando che probabilmente il suo aspetto in queste scene non sarà alterato in seguito. Anche se questa scena potrebbe essere un sogno o un'allucinazione, visto che Scarlet Witch è conosciuta per questo tipo di abilità psichica. Non sono stati dati ulteriori dettagli per questa scena o come / perché Vision ha apparentemente perso la sua forma robotica. Come accennato lo scenario più probabile è che questa scena faccia parte di una sequenza di sogno, forse opera della stessa Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, che ha già usato i suoi poteri per mettere ciascuno dei Vendicatori sotto il suo incantesimo in Avengers: Age of Ultron, dove Iron Man (Robert Downey Jr.) vede che tutta la sua squadra sterminata, Captain America (Chris Evans) fa un'ultimo ballo con Peggy Carter (Hayley Atwell) e Thor ha una visione dell'imminente apocalisse asgardiana. Forse la stessa Scarlet Witch alias Wanda Maximoff sta sognando e immaginando Vision come un essere umano nella sua mente man mano che i suoi sentimenti romantici per lui crescono. Teorie a prescindere un altro update del mese scorso ha rivelato che a maggio la produzione del film si trasferirà a New York anche se non sono stati dati ancora dettagli sulle riprese. Avengers: Infinity War debutta nei cinema il 4 maggio 2018.

First Look at Vision and Scarlet Witch Kiss in Avengers: Infinity War set photo from E! News pic.twitter.com/vjgjczoCSp — yoodadude (@yoodadude) 19 aprile 2017





Avengers: Infinity War - nuovi video e foto dal set con Vision, Nebula e Stan Lee

Sono in pieno corso le riprese di Avengers: Infinity War che proseguiranno fino all'autunno con Avengers: Infinity War e Avengers 4 girati back-to-back e online sono approdate nuove foto dai set di Edimburgo in Scozia con il Vision di Paul Bettany e la Nebula di Karen Gillan, l'attrice ha condiviso una nuova foto che conferma che la la leggenda Marvel Stan Lee ha girato il suo cameo per il film. I registi Anthony e Joe Russo hano fatto notizia l'anno scorso quando hanno sostenuto che "Infinity War" sarebbe stato caratterizzato da ben 67 personaggi, per poi in seguito ridimensionare la cifra confermando però che il film riunirà praticamente l'intero Universo Cinematografico Marvel. Insieme alle foto trovate anche un video girato a Edimburgo che mostra mostra Vision in azione che utilizza i suoi superpoteri per sfuggire ad un combattimento. Il video è stato condiviso dall'utente "Mundo Vengador" che sostiene che questo filmato mostra "Vision che combatte due alieni sul set di Avengers:. Infinity War". Altre due recenti foto condivise su Twitter confermano la presenza in "Infinity War" di altri due Avengers, Scarlet Witch e Occhio di Falco. Elizabeth Olsen è stata fotografata al suo arrivo in Scozia, mentre Jeremy Renner ha utilizzato i social media per annunciare la sua presenza nel film. In Scozia sono arrivati anche Robert Downey Jr. (Iron Man), Scarlett Johansson (Vedova Nera) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). Per quanto riguarda Jeremy Renner, l'attore ha postato una foto su Twitter mentre era in aereo con il messaggio: "E' ora", insieme ad emoji che caratterizzano un aereo e un arco pronto a scoccare una freccia, insieme con gli hashtag #team #avengers #marvel e #hawkeye. Un recente casting ha rivelato una lista di attori dell'UCM che vedremo nei due film: Josh Brolin (Thanos), Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky / Winter Soldier), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco), Chris Evans (Captain America / Steve Rogers), Elizabeth Olsen (Scarlet / Scarlet Witch), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Paul Bettany (Vision), Chadwick Boseman (T 'Challa / Pantera nera), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk) e Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Chris Pratt, (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax il Distruttore), Karen Gillan (Nebula), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket Raccoon), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benedict Wong (Wong) e Brie Larson (Captain Marvel). E 'stato poi confermato che Tom Holland tornerà come Spider-Man, mentre un altro rumor emerso afferma che Liv Tyler potrebbe tornare come Betty Ross dal film L'incredibile Hulk.



#BombaMarvel: ¡Se acaba de filtrar una escena de #Vision siendo raptado y luchando contra dos aliens en el set de #AvengersInfinityWar! 💥 pic.twitter.com/I4RzvlRQI2 — Mundo Vengador (@IniciativaV) 24 marzo 2017





Paul Bettany's Vision is on the set of Avengers Infinity War! #AvengersInfinityWar pic.twitter.com/bazZWhyC5X — 🎬Alfred Murphy🎥🖖 (@AlfredMurphy5) 23 marzo 2017





Avengers: Infinity War - prima featurette in italiano

Le riprese "back-to-back" di Avengers: Infinity War e The Avengers 4 (titolo provvisorio) hanno preso il via e il canale YouTube ufficiale Marvel Italia ha reso dsiponibile la speciale featurette dedicata al primo giorno di produzione sottotitolata in italiano. La featurette si apre con le "Gemme dell'Infinito" che saranno l'obiettivo del supervillain Thanos (Josh Brolin) e prosegue con interviste al cast, al produttore Kevin Feige che descrive Avengers: Infinity War come il culmine di otto anni di painificazione e creazione dell'Universo Cinematografico Marvel iniziato nel 2008 con il primo film di Iron Man. Avengers: Infinity War arriva al cinema il 4 maggio 2018.

Avengers: Infinity War - primo video dal set

I fratelli Russo sono attualmente al lavoro ad Atlanta dove stannno girando "back-to-back" Avengers: Infinity War e Avengers 4. I prossimi due film dei "Vendicatori" saranno il culmine di 10 anni dell'Universo Cinematografico Marvel, che vedrà gli eroi della Marvel combattere il loro più grande nemico: Thanos. Marvel Studios ha reso disponibile un nuovo video con un dietro le quinte che ci mostra qualche gustosa anticipazione su questi film evento. Nel video Kevin Feige presidente di Marvel Studios parla del riportare finalmente Thanos in azione e cosa significherà questo ritorno per gli eroi più potenti della Terra.

Per noi la cosa più importante era averli tutti insieme. Sappiamo che se la vedranno con Thanos che è stato introdotto in Avengers 1, ma come si fa a farlo in un modo inaspettato che vede gli Avengers contro qualcuno che è più potente di chiunque abbiano mai affrontato e che li colga del tutto impreparati ad affrontarlo? Beh l'unico modo era trovarli divisi ed è per questo che abbiamo fatto Civil War prima di Infinity War.

Feige parla della potenza di Thanos e del suo effetto apocalittico se dovesse riunire tutte e sei le Gemme dell'Infinito.

Thanos ci mostra perché è il più grande, il migliore, il cattivo più cattivo che abbiamo mai avuto.

Come bonus aggiuntivo il video ci dà un nuovo sguardo a Josh Brolin come Thanos in Avengers: Infinity War ed è veramente spettacolare. Al di fuori di aiutare a realizzare quanto grande sia la minaccia Thanos, il video esamina alcuni dei set, ci aiuta a comprendere un po' la visione dei fratelli Russo così come i pensieri di alcuni membri del cast e della troupe. Forse la cosa più divertente è vedere Robert Downey Jr., Tom Holland e Chris Pratt insieme sul set che anticipa una reunion di Iron Man, Spider-Man e Star-Lord, qualcosa che i fan dei fumetti probabilmente non pensavano di poter mai vedere sul grande schermo. Il cast di Avengers: Infinity War e Avengers 4 include Josh Brolin, Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Chris Evans, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson, Paul Rudd, Paul Bettany, Chadwick Boseman, Mark Ruffalo, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Benedict Wong, Brie Larson e Robert Downey Jr. Avengers: Infinity War è previsto nei cinema per il 4 maggio 2018, con Avengers 4 in arrivo un anno dopo, il 3 maggio 2019.

Avengers: Infinity War - nuova foto dal set con logo ufficiale del film

Ha preso ufficialmente il via la produzione di Avengers: Infinity War con le riprese che si svolgerannbo per diversi mesi dato che questo film sarà girato back-to-back con il sequel Avengers 4. Dopo una prima foto dal set condivisa dai registi Anthony e Joe Russo è approdata online un nuova foto dal set condivisa su instagram dall'attore Sean Gunn, che ha sostanzialmente confermato la sua presenza in questo epico crossover nei panni di Kraglin, personaggio di Guardiani della galassia (Gunn ha inoltre incarnato fisicamente Rocket Raccon sul set, con Bradley Cooper che ha prestato invece la voce). Inoltre l'attore è ritratto nella foto con indosso un capellino che porta impresso il logo ufficiale di "Infinity War". Avengers: Infinity War debutta nei cinema il 4 maggio 2018.

Una foto pubblicata da Sean Gunn (@thejudgegunn) in data: 24 Gen 2017 alle ore 13:01 PST



Avengers: Infinity War - iniziate le riprese e prima foto dal set

La settimana scorsa un aggiornamento giunto da Sundance Film Festival annunciava che le riprese Avengers: Infinity War averebbero preso il via lunedì 23 gennaio. Ora i fratelli Russo hanno confermato la notizia e condiviso la prima foto dal set annunciando che al produzione di Avengers: Infinity War è ufficialmente iniziata. La foto condivisa via Facebook mostra una sfilza di roulotte utilizzate dal cast che a quanto hanno riportato i registi qualche tempo fa potrebbe includere oltre 67 personaggi. Avengers: Infinity War - nuovi dettagli dallo scenografo Charles Wood In attesa del via alle riprese di "Avengers: Infinity War" nuovi dettagli su cosa ci attende dallo scenografo del film Avengers: Infinity War e Avengers 4 saranno girati back-to-back per un budget che si vocifera toccherà quota 500 milioni di dollari, con le riprese che dovrebbero durare un totale di sei mesi, anche se cio sono altre fonti che parlano addirittura di nove mesi. Marvel non ha fornito alcun dettaglio della trama, ma recentemente ci sono state alcune conferme su chi veDremo in questo nuovo epico crossover. Un recente casting ha menzionato Josh Brolin (Thanos), Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky / Soldato d'Inverno), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco), Chris Evans (Captain America / Steve Rogers), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man), Paul Bettany (Visione), Chadwick Boseman (T'Challa / Pantera nera), Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk) e Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Chris Pratt, (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax il Distruttore), Karen Gillan (Nebula), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket Raccoon), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benedict Wong (Wong) e Brie Larson (Captain Marvel). E' stato poi confermato che Tom Holland tornerà come Spider-Man, mentre un altro rumor ha rivelato che Liv Tyler potrebbe tornare come Betty Ross dal film L'incredibile Hulk della "Fase 1". All'inizio di questo mese abbiamo riportato che nel cast di Avengers: Infinity War ci sarà anche Peter Dinklage, ma il suo ruolo non è stato ancora rivelato. Molti fan hanno ipotizzato per lui il ruolo di MODOK (Mental / Mobile / Mechanized Organism Designed Only for Killing), ma non c'è stata alcuna conferma ufficiale. Christopher Markus sceneggiatore di Captain America: Civil War, che ha scritto Avengers: Infinity War con il suo partner di scrittura Stephen McFeely, ha detto in un'intervista l'anno scorso che voleva trovare un modo per portare MODOK in un film Marvel. Non vi è ancora alcuna conferma su chi Peter Dinklage andrà ad interpretare, ma un'altra ipotesi lo ha visto nei panni di "Pip il Troll", un personaggio effettivamente presente nei fumetti "Infinity War". Inoltre Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen hanno rivelato in una recente video intervista dal Sundance Film Festival di non aver ancora visto uno script e che le riprese che li riguardano non sarebbero iniziate prima di aprile. Idem per Dave Bautista che su Twitter ha rivelato di non aver ancora avuto la sceneggiatura anche se stava per cominciare a girare il giorno dopo aggiungendo l'hashtag #MarvelShroudOfSecrecy. Avengers: Infinity War debutta nei cinema americani il 4 maggio 2018.

"Avengers: Infinity War" production begins Monday but @Renner4Real and Elizabeth Olsen don't have a script yet pic.twitter.com/qgLGC4yOf4 — Variety (@Variety) 22 gennaio 2017

Welp!!! That makes 3 of us! And I start filming tomorrow! 😱 #MarvelShroudofSecrecy 😖 https://t.co/zBOvqy3h6F — Dave Bautista (@DaveBautista) 22 gennaio 2017

