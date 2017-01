Filo da torcere, arriva il remake

Di Federico Boni martedì 24 gennaio 2017

Altro remake di un classico di Clint Eastwood in arrivo. Filo da torcere.

The Beguiled, via alle riprese per il remake di Sofia Coppola Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst ed Elle Fanning per il nuovo film di Sofia Coppola. The Beguiled. Non solo La notte brava del soldato Jonathan, rifatto da Sofia Coppola. Hollywood continua a guardare alla filmografia di Clint Eastwood con un altro remake in canna. Quello di Filo da torcere, titolo nel 1978 diretto da James Fargo e due anni dopo tornato in sala con il sequel Fai come ti pare. Parola di Deadline.

In cabina di regia spazio a Anthony Cohen, con lo stesso James Fargo in produzione. Nel titolo originale Eastwood indossava gli abiti del camionista Philo Beddoe, considerato il miglior pugile da bar a ovest delle Rocky Mountains. L'uomo vive con un orango di 75 chili chiamato Clyde. Tutto cambia quando Philo si innamora di una volubile cantante che lo trascina in una demenziale caccia attraverso il sud-ovest americano. Nulla li ostacolerà eccetto una banda di motociclisti, due subdoli poliziotti fuori servizio e il leggendario Tank Murdock.

Enorme successo al botteghino di casa, Filo da Torcere incassò ben 85 milioni di dollari nel 1978. Fai come ti Pare, uscito nel 1980, ne rastrellò invece poco più di 70.

Fonte: Comingsoon.net