Film 2018-2019: Thomas Jane per Predator - Daniella Pineda per Jurassic World 2

Di Federico Boni martedì 24 gennaio 2017

Novità di cast per il ritorno di Predator e per il sequel di Jurassic World.

Film 2018-2019: James Corden e Katie Holmes per Ocean’s Eight - Lily James per Little Woods Gugu Mbatha-Raw donna in fuga causa superpoteri in Fast Color, con James Corden e Katie Holmes novità in Ocean’s Eight. - Predator: novità per il cast del nuovo Predator grazie all'ingresso di Thomas Jane, che ha così raggiunto gli annunciati Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key e Sterling K. Brown. Parola dell'Hollywood Reporter. Diretto da Shane Black, il film andrà incontro alle riprese nel mese di febbraio. Allo script lo stesso Black, affiancato da Fred Dekker, per un titolo che rimarrà nella continuità dei primi due capitoli. Non sarà quindi un vero e proprio reboot, già avvenuto nel 2010 con il titolo di Nimrod Antal. Uscita in sala 9 febbraio 2018.

- Jurassic World 2: Daniella Pineda si è unita al cast di Jurassic World 2, diretto da JA Bayona e in sala a partire dal 22 giugno 2018. La Pineda si è fatta valere in sala nel 2015 con Sleeping With Other People e in tv con The Vampire Diaries e The Originals, negli abiti di Sophie Deveraux. A sceneggiare il nuovo Jurassic Park Colin Trevorrow e Derek Connolly, con un cast al momento composto dai ritorni di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, Toby Jones, Justice Smith e Rafe Spall. Frank Marshall e Steven Spielberg produrranno il tutto, con un via alle riprese atteso per marzo.

- The Parting Glass: Stephen Moyer, celebre vampiro Bill Compton nella serie True Blood, debutterà dietro la macchina da presa con il film The Parting Glass. Al suo fianco, sul set, ritroverà Anna Paquin, co-protagonista della serie HBO nonché sua moglie dal 2010. Al fianco della Paquin troveranno spazio Denis O'Hare, Ed Asner, Cynthia Nixon, Melissa Leo, Rhys Ifans e Paul Gross, per un film centrato su una famiglia costretta a dover affrontare un grave lutto e ad intraprendere un viaggio, che finirà per far riemergere i ricordi della donna che tutti loro hanno perso. Riprese imminenti, a Toronto.