Oscar 2017, Denis Villeneuve commenta l'inattesa esclusione di Amy Adams per Arrival

Di Federico Boni martedì 24 gennaio 2017

Denis Villeneuve deluso dalla mancata nomination di Amy Adams per Arrival.

Oscar 2017, numeri e considerazioni: La La Land nella Storia, sorpresa Lion, fuori Deadpool, Rosi c'è La La Land eguaglia il numero di candidature di Titanic ed Eva contro Eva. Dietro il musical Arrival e Moonlight. Dietro La La Land, poche ore fa candidato a 14 premi Oscar (record eguagliato) abbiamo Moonlight e Arrival di Denis Villeneuve, visto alla Mostra del Cinema di Venezia ma tornato a casa a mani vuote. Accolto trionfalmente dalla critica e campione d'incassi (163 milioni di dollari worldwide), lo sci-fi è stato nominato come miglior film, regia, sceneggiatura non originale, fotografia, montaggio, scenografia, sonoro e montaggio sonoro. Grande assente, incredibile ma vero visto e considerato che l'intera pellicola ruota attorno al suo volto, Amy Adams, fino ad oggi 5 volte nominata ma mai uscita vincitrice dall'Academy.

Una dimenticanza che ha fatto esplodere i social, tra stupore e rabbia, portando lo stesso Denis Villeneuve a dichiarare tutta la propria delusione, via Entertainment Weekly.

"E' una grande delusione. Sono profondamente deluso per Amy. Lei è l'anima di questo film. Per me era ovvia la sua candidatura! Si è messa il film sulle spalle, lei è responsabile di tutto quel che succede. E' strano festeggiare e sentirsi tristi allo stesso tempo".

Il regista canadese ha infatti finalmente strappato la propria prima candidatura, tanto da dover ancora 'digerire la notizia'. Un brindisi tra 'caffè e champagne', ha concluso Villeneuve, mentre la povera Adams, snobbata anche per Animali Notturni di Tom Ford, non può far altro che attaccarsi al sostegno social.