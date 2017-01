Oscar 2017: 12 curiosità sulle nomination

Di Carla Cigognini mercoledì 25 gennaio 2017

Tutto quello che non sapevate sulle nomination degli Oscar 2017

Le nomination sono state annunciate e ora aspettiamo la premiazione (il 26 febbraio 2017). Ma nel frattempo Cineblog dedicherà ampio spazio a queste candidature con post per ogni nomination e con tanti articoli a tema. Oggi vi propongo una serie di curiosità proprio sulle nomination.

- Con 14 nomination La La Land raggiunge il record detenuto da Eva contro Eva (1950) e Titanic (1997).

- La La Land è il primo musical con musiche originali e storia originale a ricevere una nomination come Miglior Film dai tempi di All That Jazz - Lo spettacolo comincia (1979).

- Con la nomination come miglior film per Moonlight, Dede Gardner e Jeremy Kleiner diventano i primi produttori ad avere una candidatura nella categoria per 4 anni consecutivi. I film precedenti furono La grande scommessa (2015), Selma (2014) e 12 anni schiavo (2013). Dede Gardner fu nominato anche per "The Tree of Life" (2011).

- Con la nomination come miglior film per Manchester by the Sea, Matt Damon diventa il terzo attore ad essere candidato nella recitazione (The Martian, Invictus, Will Hunting), nella sceneggiatura (Will Hunting - Genio ribelle) e come produttore (Manchester by the Sea). Gli altri sono Warren Beatty e George Clooney.

- Nella categoria "recitazione", sette attori sono candidati per la prima volta: Andrew Garfield, Mahershala Ali, Lucas Hedges, Dev Patel, Isabelle Huppert, Ruth Negga e Naomie Harris.

- Sei degli attori candidati hanno già vinto almeno un Oscar: Denzel Washington, Jeff Bridges, Natalie Portman, Meryl Streep, Nicole Kidman e Octavia Spencer.

- Meryl Streep raggiunge il record con 20 nomination: Il cacciatore (1978), Kramer contro Kramer (1979, vinto), La donna del tenente francese (1981), La scelta di Sophie (1982, vinto), Silkwood (1983), La mia Africa (1985), Ironweed (1987), Un grido nella notte (1988), Cartoline dall'inferno (1990), I ponti di Madison County (1995), La voce dell'amore (1998), La musica del cuore (1999), Il ladro di orchidee (2002), Il diavolo veste Prada (2006), Il dubbio (2008), Julie & Julia (2009), The Iron Lady (2011, vinto), I segreti di Osage County (2013), Into the Woods (2014) e Florence (2016).

- Kubo e la spada magica è il secondo film d'animazione ad essere nominato nella categoria Migliori effetti speciali. Il primo fu Nightmare before Christmas (1993).

- Con 7 ore e 47 minuti, il documentario O.J.: Made in America è il film più lungo mai candidato agli Oscar.

- Thomas Newman (per la colonna sonora di Passengers ) ha ottenuto la sua 14esima nomination portando a 90 le candidature della sua famiglia (Alfred, Lionel, Emil, Thomas, David e Randy, tutti compositori).

- Stuart Craig ha ottenuto il maggior numero di nomination nella categoria Miglior Scenografia (11, quest'anno con Animali fantastici e dove trovarli). Ha il record tra i candidati viventi ma il record di tutti i tempi nella categoria appartiene

a Cedric Gibbons con 38 nomination.

- Con la loro candidatura per il Miglior montaggio sonoro per La La Land, Ai-Ling Lee e Mildred Iatrou Morgan è il primo team femminile ad essere nominato nella categoria.



