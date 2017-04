L'Amore Criminale: trailer italiano e locandine del thriller con Katherine Heigl e Rosario Dawson

Di Pietro Ferraro venerdì 14 aprile 2017

L'amore criminale: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller con Katherine Heigl e Rosario Dawson nei cinema americani dal 27 aprile 2017.

Warner Bros. ha reso disponibili un trailer italiano e due nuove locandine del thriller drammatico L’amore criminale (The Unforgettable), in arrivo nei cinema italiani il prossimo 27 aprile. Il film scritto da Christina Hodson segna l'esordio alla regia della produttrice di lunga data Denise Di Novi (“Crazy, Stupid, Love”, “Focus – Niente è come sembra”).

Protagonisti del film Katherine Heigl (“27 volte in bianco”, “Molto incinta”), Rosario Dawson (i film di “Sin City”) e Geoff Stults (in tv “The Odd Couple”). Heigl e la Di Novi tornano a collaborare dopo la commedia “Tre all’improvviso”.

La Heigl interpreta Tessa Connover, che gestisce a fatica la fine del suo matrimonio con David (Stults), che nel frattempo si è felicemente fidanzato con Julia Banks (Dawson), portando la nuova compagna non solo a vivere nella casa che una volta avevano condiviso, ma coinvolgendo anche nella vita della loro figlia, Lilly. Nel tentativo di calarsi nel suo nuovo ruolo di moglie e matrigna, Julia crede di aver finalmente trovato l’uomo dei suoi sogni, quello che l’aiuterà a lasciarsi alle spalle il suo passato turbolento. Ma la gelosia di Tessa assume immediatamente una svolta patologica e niente riuscirà a fermarla dal trasformare i sogni di Julia nei suoi peggiori incubi

Il cast è completato da Isabella Rice (“True Blood”), Simon Kassianides (in tv “Agents of S.H.I.E.L.D.”), Whitney Cummings (“Un testimone in affitto”), Robert Wisdom (in tv “Ballers”) e la star di cinema e televisione, Cheryl Ladd.

Il film è prodotto da Di Novi, Alison Greenspan (“Resta anche domani”) e Ravi Mehta (“Il grande match”), con Lynn Harris come produttrice esecutiva.

Il team creativo dietro macchina da presa è guidato dal direttore della fotografia plurinominato all'Oscar Caleb Deschanel (“Uomini veri”, “Il migliore”), lo scenografo Nelson Coates (“Flight”) e il montatore Frédéric Thoraval (“Io vi troverò”).





