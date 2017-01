Unforgettable: trailer del thriller con Katherine Heigl e Rosario Dawson

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 gennaio 2017

Unforgettable: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller con Katherine Heigl e Rosario Dawson nei cinema americani dal 21 aprile 2017.

Disponibile un trailer di Unforgettable, thriller diretto dall'esordiente Denise Di Novi e scritto da Christina Hodson e David Leslie Johnson. Il film è interpretato da Katherine Heigl, Rosario Dawson, Geoff Stults, Isabella Rice e Cheryl Ladd.

Una madre (Katherine Heigl) appena divorziata e mentalmente instabile perde il controllo e pianifica una ritorsione sulla famiglia del suo ex marito David (Geoff Stults), tra cui la sua nuova moglie (Rosario Dawson).

Il cast è completato da Simon Kassianides, Whitney Cummings e Robert Wisdom.

Denise Di Novi in origine era a bordo solo in veste di produttore con Amma Asante assunto da Warner Bros. per dirigere, ma quando Asante ha abbandonato il film insieme alle attrici Kate Hudson e Kerry Washington, Di Novi ha deciso di fare di Unforgettable il suo debutto alla regia.

Il team creativo include il direttore della fotografia Caleb Deschanel (La passione di Cristo, Jack Reacher), lo scenografo Nelson Coates (Ricatto d'amore, Antwone Fisher), il montatore Frédéric Thoraval (Bandidas, From Paris with Love) e la costumista Marian Toy (Patto di sangue, in tv Ballers).

Unforgettable debutta nei cinema americani il 21 luglio 2017.