Pirati dei Caraibi: nuova action figure del Capitano Davy Jones

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 gennaio 2017

XD Toys annuncia l'action-doll "Captain of Octopus" ispirata al Davy Jones di Bill Nighy in "Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma".

Davy Jones è un un personaggio della saga Pirati dei Caraibi che appare per la prima volta nel secondo film "La maledizione del forziere fantasma" per poi tornare nel terzo capitolo "Ai confini del mondo". Jones è il capitano dell'olandese Volante, un vascello ispirato alle leggenda del folclore nordeuropeo di una nave fantasma che solca i mari in eterno senza una meta precisa e a cui un destino avverso impedirebbe di tornare a terra.

Davy Jones è stato interpretato dall'attore britannico Bill Nighy con il supporto di immagini generate al computer, un lavoro eccelso che ha visto Entertainment Weekly designarlo come secondo miglior personaggio cinematografico più convincente nella storia del cinema dietro al King Kong del remake di Peter Jackson. Il lavoro su Davy Jones è valso alla Industrial Light and Magic un Premio Oscar per i migliori effetti speciali.

Hot Toys ha realizzato molti anni fa un'action-doll di Davy Jones dal film Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo e ora XD Toys annuncia l'uscita di una nuova figure denominata "Captain of Octopus" chiaramente ispirata al Davy Jones di Bill Nighy.

La figure sarà disponibile con una serie di accessori che includono cappello, cappotto, cintura, pantaloni, scarpe, braccio con tentacolo, braccio e arto con chela di granchio, spada da pirata, fodero, gruccia, cuore, pipa e scrigno del tesoro con chiave.

Trovate la figure di Davy Jones a questo LINK.