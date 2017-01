The Great Wall: cover e anteprima del prequel a fumetti

25 gennaio 2017

Legendary presenta copertina e le prime tre pagine del prequel a fumetti del fantasy "The Great Wall" nei cinema italiani dal 23 febbraio 2017.

Il conto alla rovescia per l'uscita in sala del fantasy The Great Wall è iniziato e Legendary Comics ha pubblicato una graphic novel, prequel del film, che rivelerà importanti retroscena sulla società segreta di eroi che hanno difeso il mondo dietro la Grande Muraglia. Legendary ha dato ai fan un'anteprima di questo nuovo fumetto con le prime tre pagine di questa graphic novel da 128 pagine, dal titolo The Great Wall: Last Survivor.

Se esistesse un esercito creato per difendere il nostro mondo da un nemico così pericoloso la cui stessa esistenza debba essere tenuta segreta? Costruita per tenere fuori il feroce Tao Tei, la Grande Muraglia è la più potente struttura difensiva mai costruita; ma sono gli eroi al suo interno che rendono la Muraglia invalicabile: L'Ordine dei Senza nome. Ambientato sessanta anni prima del film, nelle misteriose terre dell'antica Cina, una tragedia spinge il giovane Bao ad unirsi all'Ordine dei Senza nome e difenderne i quattro principi: disciplina, lealtà, segretezza e sacrificio.

Sfidato dai rivali, ossessionato dal suo passato, e messo alla prova dal desiderio, Bao passa la sua vita a prepararsi per un singolo momento: quando dovrà difendere il mondo dai mostri feroci che sono venuti a divorare tutti noi. Una graphic novel originale ispirata al film The Great Wall di Legendary, Universal Pictures, China Film Co. e Le Vision Pictures diretto da Zhang Yimou (Hero, La foresta dei pugnali volanti) e interpretato da Matt Damon, Pedro Pascal e Willem Dafoe. The Great Wall: Last Survivor è scritto da Arvid Nelson (Rex Mundi) e illustrato da Gian Fernando (13 Legends). La cover è di Whilce Portacio.

The Great Wall debutta nei cinema italiani il prossimo 23 febbraio.

