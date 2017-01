César 2017, le nomination degli Oscar francesi - c'è Fuocoammare

Di Federico Boni mercoledì 25 gennaio 2017

Dopo i Bafta e gli Oscar, Fuocoammare nominato anche ai premi César.

César Awards 2017, Roman Polanski presidente Roman Polanski Presidente ai César Awards 2017. Dopo i Bafta 2017 e gli Oscar 2017, Gianfranco Rosi è andato incontro anche alla nomination dei premi Cèsar, annunciate quest'oggi. Già vinti l'Orso d'Oro e l'EFA 2017, Rosi potrebbe clamorosamente fare filotto con il suo Fuocoammare, venduto in quasi 70 Paesi.

A guidare la lista dei titoli con più nomination Elle di Paul Verhoeven e Frantz di Francois Ozon, visto all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Entrambi i titoli si sono portati a casa 11 candidature, con Ma loute di Bruno Dumontcon a quota 9. Tra i nominati a miglior film anche Divines, Les Innocentes, Victoria e Mal de Pierres. 4 candidature per E' solo la fine del mondo di Xavier Dolan, in corsa come miglior film straniero, per il miglior montaggio, per il miglior attore protagonista e non, mentre Rosi dovrà vedersela con “Dernières Nouvelles Du Cosmos” di Julie Bertuccelli, “Merci Patron !” di François Ruffin, “Swagger” di Olivier Babinet e “Voyage À Travers Le Cinéma Français” di Bertrand Tavernier.

Nel frattempo Roman Polanski, annunciato Presidente di questa 42esima edizione, ha deciso di rinunciare al prestigioso incarico a causa delle polemiche esplose in Francia, con oltre 60.000 firme raccolte da una petizione on line lanciata da un gruppo di femministe e l'hastag #boycottCesar esploso sui social. Tramite il proprio avvocato Polanski ha così comunicato di aver rinunciato al titolo di Presidente, dicendosi 'profondamente rattristato' per quanto avvenuto, avendo questa vicenda toccato anche la sua famiglia.

I César francesi verranno assegnati il 24 febbraio prossimo.

César 2017 le nomination

Best Film:

“Divines”, directed by Houda Benyamina

“Elle”, directed by Paul Verhoeven

“Frantz”, directed by François Ozon

“Les Innocentes”, directed by Anne Fontaine

“Ma Loute”, directed by Bruno Dumont

“Mal de Pierres”, directed by Nicole Garcia

“Victoria”, directed by Justine Triet

Best Director:



Houda Benyamina, “Divines”

Paul Verhoeven, “Elle”

François Ozon, “Frantz”

Anne Fontaine, “Les Innocentes”

Xavier Dolan, “Juste La Fin Du Monde”

Bruno Dumont, “Ma Loute”

Nicole Garcia, “Mal De Pierres”

Best Actress:

Judith Chemla, “Une Vie”

Marion Cotillard, “Mal de Pierres”

Virginie Efira, “Victoria”

Marina Foïs, “Irréprochable”

Isabelle Huppert, “Elle”

Sidse Babett Knudsen, “La Fille de Brest”

Soko, “La Danseuse”

Best Actor:

François Cluzet, “Médecin de Campagne”

Pierre Deladonchamps, “Le Fils de Jean”

Nicolas Duvauchelle, “Je Ne Suis Pas Un Salaud”

Fabrice Luchini, “Ma Loute”

Pierre Niney, “Frantz”

Omar Sy, “Chocolat”

Gaspard Ulliel, “Juste La Fin Du Monde”

Breakout Actress:

Oulaya Amamra, “Divines”

Paula Beer, “Frantz”

Lily-Rose Depp, “La Danseuse”

Noémie Merlant, “Le Ciel Attendra”

Raph, “Ma Loute”

Breakout Actor:

Jonas Bloquet, “Elle”

Damien Bonnard, “Rester Vertical”

Corentin Fila, “Quand On A 17 Ans”

Kacey Mottet Klein, “Quand On A 17 Ans”

Niels Schneider, “Diamant Noir”

Best Supporting Actress:

Nathalie Baye, “Juste La Fin Du Monde”

Valeria Bruni Tedeschi, “Ma Loute”

Anne Consigny, “Elle”

Déborah Lukumuena, “Divines”

Mélanie Thierry, “La Danseuse”

Best Supporting Actor:

Gabriel Arcand, “Le Fils de Jean”

Vincent Cassel, “Juste La Fin Du Monde”

Vincent Lacoste, “Victoria”

Laurent Lafitte, “Elle”

Melvil Poupaud, “Victoria”

James Thierrée, “Chocolat”

Best First Film:

“Cigarettes et Chocolat Chaud” directed by Sophie Reine

“La Danseuse” directed by Stéphanie Di Giusto

“Diamant Noir” directed by Arthur Harari

“Divines” directed by Houda Benyamina

“Rosalie Blum” directed by Julien Rappeneau

Best Cinematography:

Stéphane Fontaine, “Elle”

Pascal Mart, “Frantz”

Caroline Champetier, “Les Innocentes”

Guillaume Deffontaines, “Ma Loute”

Christophe Beaucarne, “Mal De Pierres”

Best Adapted Screenplay:

David Birke, “Elle”

Séverine Bosschem, Emmanuelle Bercot, “La Fille de Brest”

François Ozon, “Frantz”

Céline Sciamma, “Ma Vie de Courgette”

Nicole Garcia, Jacques Fieschi “Mal de Pierres”

Katell Quillévéré, Gilles Taurand, “Réparer Les Vivants”

Best Original Screenplay:

Romain Compingt, Houda Benyamina, Malik Rumeau, “Divines”

Sólveig Anspach, Jean-Luc Gaget, “L’Effet Aquatique”

Sabrina B. Karine, Alice Vial, Pascal Bonitzer, Anne Fontaine, “Les Innocentes”

Bruno Dumont, “Ma Loute”

Justine Triet, “Victoria”

Best Costumes:

Anaïs Romand, “La Danseuse”

Pascaline Chavanne, “Frantz”

Catherine Leterrier, “Mal de Pierres”

Alexandra Charles, “Ma Loute”

Madeline Fontaine, “Une Vie”

Best Production Design:

Jérémie D. Lignol, “Chocolat”

Carlos Conti, “La Danseuse”

Michel Barthélémy, “Frantz”

Riton Dupire-Clément, “Ma Loute”

Katia Wyszkop, “Planetarium”

Best Editing:

Loic Lallemand, Vincent Tricon, “Divines”

Job Ter Burg, “Elle”

Laure Gardette, “Frantz”

Xavier Dolan, “Juste La Fin Du Monde”

Simon Jacquet, “Mal de Pierres”

Best Sound:

Brigitte Taillandier, Vincent Guillon, Stéphane Thiébaut, “Chocolat”

Jean-Paul Mugel, Alexis Place, Cyril Holtz, Damien Lazzerini, “Elle”

Martin Boissau, Benoît Gargonne, Jean-Paul Hurier, “Frantz”

Jean-Pierre Duret, Sylvain Malbrant, Jean-Pierre Laforce, “Mal de Pierres”

Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty, Jean-Paul Hurier, “L’Odyssée”

Best Original Music:

Gabriel Yared, “Chocolat”

Ibrahim Maalouf, “Dans Les Forêts De Sibérie”

Anne Dudley, “Elle”

Philippe Rombi, “Frantz”

Sophie Hunger, “Ma Vie de Courgette”

Best Foreign Film:

“Aquarius” directed by Kleber Mendonça Filho

“Baccalauréat” directed by Cristian Mungiu

“La Fille Inconnue” directed by Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

“Juste La Fin Du Monde” directed by Xavier Dolan

“Manchester By The Sea” directed by Kenneth Lonergan

“Moi, Daniel Blake” directed by Ken Loach

“Toni Erdmann” directed by Maren Ade

Best Short Film:

“Après Suzanne” directed by Félix Moati, produced By Benjamin Elalouf, Léah Weil, Elsa Rodde

“Au Bruit des Clochettes” directed by Chabname Zariab produced by Judith Lou Lévy

“Chasse Royale” directed by Lise Akoka, Romane Gueret, produced by Marine Alaric

“Maman(s)” directed by Maïmouna Doucouré, produced by Zangro

“Vers La Tendresse” directed by Alice Diop, produced by Christophe Barral, Toufik Ayadi

Best Animated Short Film:

“Café Froid” directed by François Leroy, Stéphanie Lansaque, produced by Marc Jousset, Perrine Capron

“Celui Qui A Deux Âmes” directed by Fabrice Luang-Vija, produced by Sophie Fallot

“Journal Animé” directed by Donato Sansone, produced by Nicolas Schmerkin

“Peripheria” directed by David Coquard-Dassault, produced by Nicolas Schmerkin



Best Animated Film:

“La Jeune Fille Sans Mains” directed by Sébastien Laudenbach, produced by Jean-Christophe Soulageon

“Ma Vie de Courgette” directed by CLAUDE BARRAS, produced by Armelle Glorennec, Eric Jacquot, Marc Bonny

“La Tortue Rouge” directed by Michael Dudok De Wit, produced by Vincent Maraval, Pascal Caucheteux

Best Documentary :

“Dernières Nouvelles Du Cosmos” directed by Julie Bertuccelli, produced by Yaël Fogiel, Laetitia Gonzalez

“Fuocoammare, Par-Delà Lampedusa” directed by Gianfranco Rosi, produced by Serge Lalou, Camille Laemlé

“Merci Patron !” directed by François Ruffin, produced by Édouard Mauriat, Anne-Cécile Berthomeau, Johanna Silva

“Swagger” directed by Olivier Babinet, produced by Marine Dorfmann, Alexandre Perrier

“Voyage À Travers Le Cinéma Français” directed by Bertrand Tavernier, produced by Frédéric Bourboulon

Fonte: Variety