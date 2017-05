The House: nuov trailer senza censure della commedia con Will Ferrell e Amy Poehler

Di Pietro Ferraro domenica 21 maggio 2017

The House: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Will Ferrell e Amy Poehler nei cinema americani dal 30 giugno 2017.

Warner Bros. ha reso dispopnibile un nuovo trailer senza censure della commedia The House con protagonisti Will Ferrell e Amy Poehler.

Il trailer si apre con una scena in cui Scott e Kate Johansen (Ferrell e Poehler) festeggiano la laurea di Alex (Ryan Simpkins), descrivendo quelloche faranno nella loro casa una volta che la figlia partirà per il college. C'è un grosso problema, però, il loro fondo universitario è andato e non possono permettersi di pagare il college. Il loro vicino Frank (Jason Mantzoukas) propone così ai Johansen l'idea di trasformare la loro casa in un casinò illegale, per riguadagnare i soldi della loro figlia.

Il cast del film include anche Nick Kroll, Allison Tolman, Michaela Watkins, Jessie Ennis, Rob Huebel, Cedric Yarbrough e il candidato all'Oscar Jeremy Renner. Il personaggio di Jeremy Renner non è ancora stato rivelato in nessuno dei trailer rilasciati sinora.

Andrew Jay Cohen fa il suo debutto alla regia da una sceneggiatura scritta con Brendan O'Brien (Cattivi vicini 2). The House debutta nei cinema americani il 30 giugno 2017.





The House: trailer e poster della commedia con Will Ferrell e Amy Poehler

Due genitori amorevoli decidono di allestire un casinò illegale per finanziare gli studi universitari della figlia nel primo trailer e locandina di The House. Questa nuova commedia vede riunite le ex star del Saturday Night Live, Will Ferrell e Amy Poehler. Questo è il primo film da co-protagonisti per la coppia, con la Poehler che ha avuto un paio di piccoli ruoli in film di Will Ferrell come Anchorman, Blades of Glory e Anchorman 2.

Dopo che Scott e Kate Johansen (Will Ferrell e Amy Poehler) perdono i soldi risparmiati per l'università della figlia Alex, cercano disperatamente di riguadagnare la somma perduta in modo che la figlia possa realizzare il suo sogno di studiare al college. Con l'aiuto del vicino di casa Frank (Jason Mantzoukas), Scott e Kate decidono di avviare un casinò illegale nel seminterrato della sua casa.

Il cast del film include anche Ryan Simpkins (Arcadia) nei panni della figlia di Scott e Kate e gli attori e comici Nick Kroll ("Come ti rovino le vacanze" e la serie tv "Kroll Show"), Jessie Ennis (le serie tv "Veep" e "Better Call Saul"), Rob Huebel ("Come ammazzare il capo 2" e la serie tv "Transparent") e Cedric Yarbrough (la serie tv "Reno 911!"). Il cast è completato da Michaela Watkins, Alison Tolman e Andrea Savage.

Andrew Jay Cohen fa il suo debutto alla regia da una sceneggiatura che ha scritto con Brendan O'Brien con cui ha scritto anche le commedie Cattivi vicini e Cattivi vicini 2. Nathan Kahane e Joseph Drake sono produttori insieme a Will Ferrell, Adam McKay, Jessica Elbaum, Jay Cohen e Brendan O'Brien. Il team creativo comprende il direttore della fotografia Jas Shelton (Keanu, A casa con Jeff), lo scenografo Clayton Hartley (Anchorman 2, Come ti spaccio la famiglia), il montatore di Evan Henke (The Interview) e la costumista Christopher Oroza (Hollywood Adventures).

The House debutta nei cinema americani il 30 giugno 2017.

Fonte: Collider