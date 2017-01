Minions 2 e Sing 2 usciranno nel 2020 - Pets 2 slitta di un anno

Di Federico Boni giovedì 26 gennaio 2017

Sing e Minions avranno un sequel.

Minions 2, in sala a partire dal 3 luglio 2020, e Sing 2, al cinema dal 25 dicembre 2020. Pets 2, invece, è stato posticipato dal 13 luglio 2018 al 3 luglio 2019.

Stiamo parlando di tre autentici pezzi da novanta dell'animazione Illumination, campione d'incassi tanto in patria quanto nel resto del mondo. Minions, uscito nel 2015, ha incassato la bellezza di 1,159,398,397 dollari worldwide, diventando l'11esimo maggiore incasso di tutti i tempi. Pets, uscito nei cinema d'America la scorsa estate, ha raggiunto gli 875.5 milioni di dollari worldwide, mentre Sing, attualmente ancora in sala, i 430. Ciò che realmente sbalordisce, però, è la forza della Illumination tra le mura domestiche, con i tre titoli che solo negli States hanno complessivamente incassato 954 milioni di dollari.



In questo 2017 la Illumination Entertainment tornerà in sala con Cattivissimo Me 3 (30 giugno), per poi regalarsi How the Grinch Stole Christmas il 9 novembre del 2018.



