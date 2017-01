Oscar 2017 migliori costumi: Allied, Animali fantastici e dove trovarli, Florence, Jackie, La La Land

Di Pietro Ferraro giovedì 26 gennaio 2017

Il prossimo 26 febbraio saranno annunciati i vincitori degli Oscar 2017. Scopri e vota con Blogo tutti i candidati alla categoria Migliori costumi.

Prosegue la nostra carrellata sui candidati ai prossimi Oscar 2017 che ci accompagnerà fino alla cerimonia di premiazione fissata per domenica 26 febbraio.

Dopo la categoria Migliore scenografia è il turno delle nomination per i Migliori costumi. Candidati di questa edizione i biopic Jackie e Florence, il fantasy Animali fantastici e dove trovarli, il dramma Allied e il musical La La Land.

Joanna Johnston per "Allied - Un'ombra nascosta"





Unica nomination per Allied - Un'ombra nascosta , spy-thriller a tinte romance diretto da Robert Zemeckis con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard. Il film svolge nel 1942 e racconta di una spia franco-canadese che si innamora e sposa un agente francese durante una pericolosa missione a Casablanca. Un giorno gli viene notificato che la moglie è probabilmente una spia nazista, così l'uomo inizia a indagare su di lei.

Seconda nomination all'Oscar per la costumista britannica Joanna Johnston, dopo quella ricevuta nel 2013 per il biopic Lincoln di Steven Spielberg. La Johnston ha iniziato la sua carriera nel 1987 curando i costumi del film horror Hellraiser, da allora sono state numerose le collaborazioni con il regista Robert Zemeckis con crediti per Chi ha incastrato Roger Rabbit, Ritorno al futuro - Parte II & III, Forrest Gump e La morte ti fa bella.

I crediti di Joanna Johnston includono anche costumi per Indiana Jones e l'ultima crociata, Salvate il soldato Ryan, Il cacciatore di giganti, War Horse, Mission: Impossible - Rogue Nation e il recente Il GGG - Il grande gigante gentile.

Colleen Atwood per "Animali fantastici e dove trovarli"





Sono 2 in totale le candidature ricevute da Animali fantastici e dove trovarli di David Yates, spin-off e prequel della saga di Harry Potter che racconta le avventure, in una New York del 1926, del magizoologo Newt Scamander interpretato da Eddie Redmayne.

Dodicesima nomination all'Oscar per la costumista statunitense Colleen Atwood con all'attivo 3 statuette vinte per i costumi del musical Chicago, il dramma Memorie di una geisha e il fantasy Alice in Wonderland. Tra le altre nomination ricordiamo quelle ricevute per il musical Into the Woods e i fantasy Biancaneve e il cacciatore e Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi.

I crediti della Atwood includono anche: Il silenzio degli innocenti, Edward mani di forbice, Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie, Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali e le serie tv Supergirl e Arrow.

Consolata Boyle per "Florence"





Sono 2 in totale le nomination collazionate dal biopic Florence di Stephen Frears che racconta la storia vera della famigerata cantante d'opera Florence Foster Jenkins, interpretata da Meryl Streep, diventata nota per le sue scarse abilità canore.

Seconda candidatura all'oscar per la costumista irlandese Consolata Boyle dopo quella ricevuta nel 2006 per il biopic The Queen - La regina diretto da Stephen Frears. La Boyle è una collaboratrice di lunga data di Frears con cui ha lavorato perr la prima volta nel 1996 per Mary Reilly, dramma con Julia Roberts e John Malkovich ispirato a Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Le collaborazioni tra Boyle e Frears includono anche i film Due sulla strada - The Van, Chéri, Tamara Drewe - Tradimenti all'inglese e Philomena.

Altri crediti di Consolata Boyle: Moll Flanders, Byzantium, The Iron Lady e il film tv Into the storm - La guerra di Churchill.

Madeline Funtaine per "Jackie"





Sono 3 in totale le nomination collezionate dal biopic Jackie di Pablo Larraín, incentrato sul periodo da first lady di Jacqueline Kennedy interpretata da Natalie Portman e in particolare agli eventi successivi all'assassinio di suo marito, il presidente John F. Kennedy, avvenuto nel 1963 a Dallas in Texas.

Prima nomination all'Oscar per la costumista francese Madeline Funtaine; tra i suoi crediti costumi per il dramma Babel, la commedia fantastica Il favoloso mondo di Amélie, il live-action Asterix alle olimpiadi e le commedie crime Ca$h e L'esplosivo piano di Bazil.

Mary Zophres per "La La Land"





Sono 14 in totale le nomination collezionate dal musical La La Land di Damien Chazelle che racconta le vicissitudini artistiche e la storia d'amore tra il pianista jazz Sebastian (Ryan Gosling) e l'aspirante attrice Mia (Emma Stone) che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna.

Seconda nomination all'Oscar per la costumista statunitense Mary Zophres dopo quella ricevuta nel 2011 per il remake western Il Grinta dei fratelli Coen. Zophres ha iniziato la sua carriera nel 1989 supervisionando i costumi del biopic Nato il 4 luglio di Oliver Stone mentre la collaborazione con i fratelli Coen è iniziata nel 1994 come assistente costumista per la commedia Mister Hula Hoop e proseguita in veste di costumista in carica per l'intera filmografia dei Coen inclusi Fargo, Il grande Lebowski, Non è un paese per vecchi e il recente Ave, Cesare! , quest'ultimo film candidato quest'anno per le scenografie, ma non per i costumi.

Altri crediti di Mary Zophres includono costumi per Ogni maledetta domenica, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, Iron Man 2, Cowboys & Aliens, Gangster squad e Interstellar.