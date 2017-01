Stasera in tv: "Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 27 gennaio 2017

Rai 2 stasera propone "Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia", dramma tedesco del 2015 diretto da Oliver Hirschbiegel (La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler) e interpretato da Christian Friedel, Katharina Schüttler, Burghart Klaussner, Johann von Bülow e Felix Eitner.

Cast e personaggi



Christian Friedel : Georg Elser

Katharina Schüttler : Elsa

Burghart Klaussner : Arthur Nebe

Johann von Bülow : Heinrich Müller

Felix Eitner : Eberle

David Zimmerschied : Josef Schurr

Rüdiger Klink : Erich

Simon Licht : Obergruppenführer SS

Cornelia Köndgen : Maria Elser

Martin Maria Abram : Ludwig Elser

Michael Kranz : Franz Xaver Lechner

Gerti Drassl : Lore

Lissy Pernthaler : Protokollführerin

Valentina Repetto : Brunhilde

Anna Unterberger : Anna

La trama





Georg Elser (Christian Friedel) era un uomo che avrebbe potuto cambiare la storia del mondo e salvare milioni di vite umane. Se solo avesse avuto 13 minuti in più. Con più di 13 minuti, la bomba che aveva personalmente assemblato avrebbe ucciso Adolf Hitler e i suoi scagnozzi. Ma non era destino e in data 8 novembre 1939, Hitler ha lasciato la scena del tentato omicidio prima del previsto, lasciando Elser a fallire catastroficamente. Chi era quest'uomo che ha riconosciuto la terrificante minaccia rappresentata da Hitler prima di molti altri, che ha deciso di agire quando tutti gli altri, compresi i generali tedeschi, hanno docilmente seguito gli ordini o taciuto? Che cosa ha visto che il popolo tedesco non ha visto o non volle vedere?

Il film Elser - 13 minuti che non cambiarono la storia racconta lo sfondo del fallito attentato a Bürgerbräukeller e dipinge un ritratto emozionante e ricco di suspense del combattente della resistenza soprannominato "Georgie". Una storia che ci porta dai suoi primi anni sulle Alpi sveve quando il nazionalsocialismo è arrivato nella sua città natale fino ai suoi ultimi giorni nel campo di concentramento di Dachau, dove è stato ucciso poco prima della fine della guerra per ordine di colui che egli stesso voleva uccidere, Adolf Hitler.

Curiosità





Il titolo del film si riferisce al fatto che la bomba di Elser esplose in un luogo che il Fuhrer aveva lasciato solo 13 minuti prima della detonazione.



Il regista Oliver Hirschbiegel ha diretto anche The Experiment - Cercasi cavie umane (2001), La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler (2004), Invasion (2007), L'ombra della vendetta (2009) e Diana - La storia segreta di Lady D (2013).



La sceneggiatura del film è del candidato all'Oscar Fred Breinersdorfer (La Rosa Bianca - Sophie Scholl).



Il Professor Dr. Peter Steinbach, direttore del museo Memoriale della Resistenza Tedesca è stato consulente storico della produzione.



Il film è'stato presentato fuori concorso alla 65esima edizione del Festival Internazionale di Berlino.



Il film è stato uno delle otto pellicole finaliste per rappresentare la Germania all'Oscar per il miglior film straniero, ma venne scelto Il labirinto del silenzio di Giulio Ricciarelli.



Nel 1991 è stato girato L'orologiaio, un altro film sulla storia di Elser, una coproduzione Stati Uniti, Germania e Austria, diretto ed interpretato da Klaus Maria Brandauer.



Le musiche originali del film sono del compositore irlandese David Holmes (Out of Sight, Hunger, Buffalo Soldiers, la trilogia Ocean's Eleven).