Wolves: trailer del film con Michael Shannon

Di Pietro Ferraro domenica 29 gennaio 2017

Wolves: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma sportivo con Michael Shannon nei cinema americani dal 3 marzo 2017.

Disponibile un primo trailer di Wolves, il dramma sportivo con Michael Shannon presentato in anteprima al Tribeca Film Festival lo scorso anno.

La trama racconta la storia di un atleta di scuola superiore che sfrutta il suo potenziale per accaparrarsi una borsa di studio per il basket alla Cornell University. Quando tutto sembra andare per il verso giusto scopre che suo padre (Shannon), uno scrittore con problemi di alcolismo e gioco d'azzardo, ha svuotato il suo fondo per la scuola minando inesorabilmente il suo futuro.

Bart Freundlich, marito di Julianne Moore, ha scritto e diretto il film che include anche Carla Gugino, Chris Bauer e Taylor John Smith nel ruolo del giovane protagonista. Wolves debutta nei cinema americani il 3 marzo.

Anthony (Taylor John Smith) è un giocatore rivelazione che gioca nella squadra di basket della sua scuola e sembra avere tutto quello che serve per costruirsi un futuro luminoso: un micidiale tiro da tre punti, una fidanzata amorevole (Zazie Beetz) e la possibilità di una borsa di studio per la Cornell University. Ma i sogni di Anthony di giocare al college sono messi in pericolo da un padre inaffidabile (Michael Shannon), uno scrittore con un debole per la bottiglia e una dipendenza da gioco d'azzardo che minaccia di rovinare le vite di moglie (Carla Gugino) e figlio. Anche se va contro la sua natura, Anthony deve trovare la forza di uscire dall'ombra del padre e recuperare il suo futuro.





Fonte: Collider