Spider-Man Homecoming: Hasbro rivela prime action figures e playset

Di Pietro Ferraro venerdì 27 gennaio 2017

Hasbro ha presentato la nuova linea di action figures ispirate al reboot "Spider-Man: Homecoming" che includono Avvoltoio e il costume "fatto in casa" di Peter Parker.

Con circa sei mesi che ci separano dall'uscita nelle sale del reboot Spider-Man: Homecoming, i fan sono in fervida attesa del prossimo trailer e di nuove immagini del film. Anche se Sony e Marvel non hanno annunciato quando è previsto il rilascio di un nuovo trailer, possiamo proporvi nell'attesa nuove immagini della linea di giocattoli rivelate da Hasbro che ci mostrano nuove action figures da 15cm di Spider-Man e del malvagio Avvoltoio, uno spider-veicolo e un paio di playset.

Spider-Man: Homecoming - video ufficiale con dettagli sul nuovo costume Il nuovo reboot di Spider-Man con Tom Holland debutta nei nei cinema il 7 luglio 2017

Questi nuovi giocattoli Hasbro saranno disponibili in anticipo sulla data di uscita del film fissata al 6 luglio, anche se non è chiaro se qualcuno di questi giocattoli raffigurano scene reali del reboot. Hasbro ha anche rilasciato una immagine del playset Marvel Spider-Man Mega City, che non arriverà fino a questo autunno. Il playset è alto oltre un metro (121 cm) e comprende più di 20 diversi elementi di gioco. Per quanto riguarda le action figures ci sono due Spider-Man, uno con un costume "fatto in casa" e uno con il costume ufficiale e spara-ragnatele.

Il set "Vulture Attack" potrebbe ricreare parte di una scena di lotta del film tra lo Spidey di Tom Holland e l'Avvoltoio di Michael Keaton che si scontrano di fronte ad un edificio, naturalmente trattandosi di una linea di giocattoli è anche possibile che il set sia un elemento estraneo al film così come il veicolo Spider Racer con lancia-proiettili.

Il sito Movieweb riporta anche alcuni prezzi con le action figures disponibili da maggio ad un prezzo che varia da 7,99$ a 14,99$ (le versioni con accessori). Anche il set "Vulture Attack" sarà disponibile da maggio per 44,99$, mentre il set "Spider Racer "costa 24,99$. L'imponente set "Spider-Man Mega City" estraneo al nuovo film di Spider-Man farà il suo debutto nel mese di ottobre per 99,99$. Il set dispone di cinque livelli distinti, dalla metropolitana al laboratorio segreto di Peter. La figure Spider-Man può essere collegata ad una ragnatela e fatta dondolare all'interno del set.