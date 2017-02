Jurassic World 2: riprese in corso e nuova foto dal set

Di Pietro Ferraro sabato 25 febbraio 2017

Jurassic World 2: anticipazioni e foto dal set del sequel di JA Bayona.

Riprese in corso per Jurassic World 2 con la troupe che è stata recentemente impegnata con alcune riprese a Slough, in Inghilterra. Un nuova foto dal set condivisa via Twitter testimonia il primo giorno di riprese per Bryce Dallas Howard, si tratta dello scatto di una tipica sedia da set che riporta il nome di Claire, il personaggio interprettao dall'attrice, accompagnato dal seguente messaggio.

Abbiamo un'attrazione scomparsa dal recito. Mettere l'ACU in allerta. Questa non è un'esercitazione. Giorno 1. #jurassicworld # jurassicworld2 #thisisnotadrill

Universal non ha ancora comunicato alcun dettaglio ufficiale sulla trama di questo atteso sequel, ma recentemente alcune cose sono venute alla luce che possono darci un'idea di cosa aspettarci in Jurassic World 2. Prima di tutto Universal ha acquisito alcuni nuovi domini con nomi che sono chiaramente legati al sequel: IslaNublarRescueMission.com e AllCreaturesHaveRights.com (così come .org). Il primo dei due domini fa riferimento chiaramente all'isola che ospita i dinosauri di Jurassic World, che sono con ogni probabilità in libertà sull'isola ora che il parco è sicuramente chiuso per sempre. Sembra inoltre che Jurassic World 2 tratterà i dinosauri sul lato dei diritti degli animali e su come l'opinione pubblica sarà probabilmente divisa sulla questione. C'è anche un accenno ad una "missione di salvataggio" come se qualcuno cercherà di salvare i dinosauri da qualcosa. Il sito My Entertainment World ha recentemente pubblicato una logline non ufficiale del film che implica che i dinosauri in Jurassic World 2 potrebbero apparire in versione "militarizzata".

Le avventure del resort e parco a tema Jurassic World continuano con il governo che ha addestrato i dinosauri per trasportare armi e usarli in battaglia.

L'idea di dinosauri utilizzati come armi era qualcosa che era stato accennato subito dopo l'uscita di Jurassic Park III, un'idea mostrata anche in varie versioni di Jurassic Park 4 prima di optare per la storia che abbiamo visto in Jurassic World. Questo elemento "militare" però non è ufficiale, quindi fino a quando Universal non rilascerà una sinossi o vedremo alcune foto dal set con Velociraptor da guerra, l'elemento militare resta una pura speculazione. Quello che sappiamo per certo è che il film sarà girato a Londra e alle Hawaii. Questo significa che ci saranno alcune sequenze di Isla Nublar, ma è stato detto che questo film non sarà solo dinosauri che braccano uomini per tutta l'isola, ma sembra che la narrazione si amplierà di molto.

Oltre a Bryce Dallas Howard, il film vedrà anche il ritorno di Chris Pratt e B.D. Wong. Inoltre nuovi arrivi del cast includeranno Toby Jones, Rafe Spall, Daniella Pineda, James Cromwell e Ted Levine. Il sequel di Jurassic World è stato scritto da Colin Trevorrow e Derek Connolly. Trevorrow che ha diretto il primo Jurassic World ha deciso di fare un passo indietro e passare il testimone a J.A. Bayona. Jurassic World 2 è previsto in uscita il 22 giugno 2018.

Poche settimane fa, J.A. Bayona regista di Jurassic World 2, ha condiviso la prima foto dal set di questo sequel annunciando che riprese sarebbero iniziate al più presto. Ora il produttore Frank Marshall ha condiviso via Twitter una nuova foto e un primo ciak sembra ormai imminente.

Frank Marshall, che ha prodotto Jurassic World con Steven Spielberg ha condiviso una foto del suo nuovo ufficio di Londra. Accanto ad un poster di Jurassic World e un poster del cult Dinosaurus! del 1960 possiamo vedere anche una serie di dinosauri in miniatura in mostra su uno scaffale.

E' stato recentemente rivelato che la Universal Pictures ha registrato due nuovi nomi di domini, IslaNublarRescueMission.com e AllCreaturesHaveRights.com, che offrono potenziali dettagli sulla trama. Colin Trevorrow, che sta tornando a co-sceneggiare e produrre il sequel, lasciando la regia a J.A. Bayona, ha laswciato intendere in un'intervista che la storia potrebbe rispecchiare determinate questioni relative ai diritti degli animali, una tematica sempre attualee al centro di dibattiti. Si è anche parlato dell'utilizzo dei dinosauri come armi a cui si era accennato nell'originale Juarssic World. Il personaggio di Vincent D'Onofrio, Hoskins, parlava del potenziale come armi per questi dinosauri, in particolare dei velociraptor addestrati da Owen Grady (Chris Pratt).

Il cast ufficiale di Juarssi World 2 include il ritorno di Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) e B.D. Wong (Dr. Henry Wu) e nuovi arrivi come Rafe Spall, Toby Jones, Justice Smith, Daniella Pineda e la più recente aggiunta Ted Levine.







Ci siamo quasi! Jurassic World 2 inizierà le riprese a breve con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard di nuovo in prima linea per una nuova dino-carneficina. E per celebrare questa occasione, il nuovo regista JA Bayona ha inviato la prima foto dal set che mostra di un paio di caschi protettivi con un logo molto familiare. Il regista aggiunge un messaggio in cui si dice pronto a partire per questa nuova emozionante avventura.

Tutto pronto per il viaggio.

Jurassic World 2 è il sequel del campione d'incassi Jurassic World che ha riavviato il franchise di Jurassic Park rimasto in sospeso per oltre un decennio. JA Bayona è reduce dal tour promozionale della sua ultima fatica, il fantasy per ragazzi A Monsters Call basato sul libro "7 minuti dopo la mezzanotte" di Patrick Ness. A Monsters Call ha dimostrato che JA Bayona è in grado di gestire l'enorme mole di effetti visivi del nuovo Jurassic World trasformando il regista spagnolo nell'uomo perfetto per il lavoro. Colin Trevorrow regista del Juarssic World originale ha dovuto abbandonare il sequel dopo aver firmato per Star Wars 9, anche se resterà a bordo come produttore esecutivo al fianco di Steven Spielberg, che ha diretto i primi due Jurassic Park.

Alcuni aggiornamenti precedenti indicavano che le riprese di Jurassic World 2 avrebbero preso il via a febbraio alle Hawaii e tutto sembra essere sulla buona strada. Nessun dettaglio sulla trama è trapelato sino a questo momento, anche se è stato suggerito che questo sequel sarà più grande, dark e violento e introdurrà nuovi dinosauri proseguendo il discorso del loro utilizzo militare accennato nel Jurassic World originale. I nuovi membri del cast sono Toby Jones, Daniella Pineda e Rafe Spall. Trevorrow ha parlato delle tematiche del film in un'intervista rilasciata lo scorso anno.

Sarà una parabola del trattamento che gli animali ricevono oggi: abusi, sperimentazione medica, animali domestici, tenere animali selvatici nei giardini zoologici come prigioni, l'uso che i militari hanno fatto di loro, animali come armi.

Bryce Dallas Howard in una recente intervista rilasciata mentre stava promuovendo il suo nuovo film Gold ha rivelato che Claire è cambiata un bel po' dopo il suo calvario su Isla Nublar in Jurassic World.

Questa è una parte della storia, che è parte del viaggio. Lei sicuramente ne ha passate tante ed è molto cambiata a causa di questo. Ma lei è anche chi è sempre stata. Chris Pratt e io abbiamo giocato molto con questo. Noi siamo nuovamente in quella fase in cui parliamo del passato e lo facciamo attraverso le battute, con l'aggiunta di tutto ciò che è accaduto nel frattempo, e sono sempre momenti molto divertenti.

Jurassic World 2 debutterà nei cinema il 22 giugno 2018.

