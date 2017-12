Jurassic World - Il Regno Distrutto: nuova featurette in italiano con Jeff Goldblum

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 dicembre 2017

Jurassic World 2: trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel di J.A. Bayona nei cinema italiani dal 7 giugno 2018.

La prima occhiata al ritorno di Jeff Goldblum nei panni del Dr. Ian Malcolm è svelata in un nuova featurette sottotitolata in italiano di Jurassic World - Il Regno Distrutto. L'originale Jurassic World ha riportato il mondo dei dinosauri in grande stile sul grande schermo due anni fa. Prima che Star Wars: Il risveglio della Forza infrangesse quasi ogni record al botteghino, Jurassic World stabiliva nuovi record pochi mesi prima superando tutte le aspettative con un weekend di apertura superiore ai 200 milioni di dollari e un totale globale finale di oltre 1,6 miliardi. Grazie a questo enorme successo, un sequel non si sarebbe fatto attendere...e così è stato.

Siamo ad un solo giorno di distanza dal vedere un primo trailer de "Il Regno Distrutto", ma per ingannare l'attesa sono arrivati diversi video tra cui anteprime del trailer che hanno mostrato il ritorno di Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard). Universal Pictures ha reso disponibile questo nuovo dietro le quinte che presenta il regista J.A. Bayona, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e altri che parlano del sequel. Durante le interviste vengono mostrati nuovi stralci di filmati, incluso il primo sguardo ufficiale a Jeff Goldblum che riprende il ruolo de Dr. Ian Malcolm che appare in un qualche tipo di udienza, forse chiamato come esperto o testimone.

Jurassic World - Il Regno Distrutto: nuovo video promo, dettagli sulla trama e confermato dinosauro Baryonyx

Universal Pictures prosegue la promozione dell'atteso primo trailer di Jurassic World: Il regno distrutto che arriverà online domani. Oltre ad un flusso costante di brevi teaser con scorci del'atteso sequel, ora lo studio ha reso disponibile un esilarante video promo con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e il regista Zach King.

Il video presenta Chris Pratt e Bryce Dallas Howard che guardano il trailer con Zach King quando le cose iniziano a non funzionare. Dovranno quindi caricare online il trailer di Jurassic World: Il regno distrutto, mentre un velociraptor li bracca nell'ombra. Il video ripropone alcune delle immagini più famose dell'originale Jurassic Park anche se sono ambientate in un edificio per uffici. La tensione comica gioca sulla famosa scena della cucina, prima di passare a Bryce Dallas Howard che cerca di caricare il trailer usando un sistema Unix (proprio come Lex lo usava per riparare le porte di sicurezza nel film) e Chris Pratt che cita una delle battute classiche di Jeff Goldblum del film originale: ""When you gotta go, you gotta go / Quando la devi fare, la devi fare".

Insieme al video vi proponiamo anche una nuova immagine ufficiale via Entertainment Weekly che mostra il Baryonyx che sta guardando la Claire di Bryce Dallas Howard e il nuovo personaggio di Justice Smith, circondato dalla lava che cade tra le macerie abbandonate del parco a tema Jurassic World. Insieme a questa nuova foto, la Howard fa luce sulla trama di Jurassic World 2. Si scopre che il suo personaggio ha fondato un'organizzazione per proteggere i dinosauri sulla scia della rivelazione che un vulcano minaccia la vita degli animali su Isla Nublar.

Claire ha fondato un'organizzazione, la Dinosaur Protection Group, con cui stanno trovando un modo per far uscire questi dinosauri dall'isola e si rivolge a Owen Grady per fargli sapere che sta accadendo.

Per quanto riguarda Claire e l'Owen Grady di Chris Pratt, la Howard dice "È complicato: quando li vedi all'inizio di questa storia, ti ritrovi coinvolto in quello che sta succedendo, ma non è quello che ti aspetteresti". Oltre a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, anche Jeff Goldblum ritorna nei panni di Ian Malcolm in Jurassic World: Il regno distrutto. Il regista J.A. Bayona dice che ha avuto difficoltà a superare l'impatto di averlo sul set durante le riprese delle sue scene.

Ho dovuto superare l'impatto di trovarmi di fronte a Ian Malcolm. Dopo tanti anni Jeff Goldblum era di fronte ad una macchina da presa che parlava ancora di dinosauri!

Per lungo tempo si è sospettato che Jurassic World: Il regno distrutto si sarebbe occupato sia di un'eruzione vulcanica che di una missione di salvataggio di dinosauri su Isla Nublar. Questa informazione ora lo conferma. Tuttavia, c'è ancora un sacco di mistero sull'attesissimo sequel. Giovedì potremmo rispondere ad alcune di queste domande quando il trailer approderà online.

Per quanto riguarda il Baryonyx, è significativo per i fan di Jurassic Park. Il dinosauro è apparso nel romanzo originale e, se guardate alcune mappe di Isla Nublar del film originale, c'è un recinto elencato per il Baryonyx. Quindi avere questo particolare dinosauro in Jurassic World: Il regno distrutto, che arriva nelle sale italiane il 7 giugno 2018, rappresenta un omaggio ai fan di lunga data del franchise. J.A. Bayona ha anche accennato su Twitter che il Baryonyx è solo uno dei nuovi dinosauri che vedremo nel sequel.







Take a first look at the Baryonyx, one of the new dinosaurs to come!#FallenKingdomhttps://t.co/jynjNi9deh — JA Bayona (@FilmBayona) 5 dicembre 2017





Jurassic World - Il Regno Distrutto: nuovi teaser trailer svelano un dinosauro mai visto prima

Il primo trailer di Jurassic World: Il regno distrutto arriva online giovedì e nell'attesa Universal ha reso diponibile una nuova anteprima in italiano e il co-sceneggiatore e produttore Colin Trevorrow ha condiviso un nuovo teaser con un dinosauro mai visto prima.

Jurassic World, il quarto film della serie Jurassic Park, si è concentrato su una versione di successo del Jurassic Park originale che è stato costruito sul sito del parco precedente, più di vent'anni dopo. Il nuovo parco alla fine non è riuscito ad introdurre al pubblico un dinosauro ibrido, noto come Indominous Rex. Il sequel, Jurassic World: Il regno distrutto, sarà caratterizzato da alcuni nuovi dinosauri, che presentano un'altra minaccia per l'addestratore Owen (Chris Pratt) e la manager Claire (Bryce Dallas Howard).

Il teaser condiviso da Trevorrow offre una rapida occhiata a un dinosauro nuovo di zecca, mostrato mentre spunta fuori da un condotto fognario. La creatura ha un muso arrotondato e assomiglia un po' ad un velociraptor, ma è considerevolmente più grande di Blue o di uno dei compagni raptor di Owen dal primo Jurassic World.

Il nuovo dinosauro visto qui non corrisponde necessariamente alla descrizione del Baryonyx / Barionice (una creatura che sembra confermato apparirà in "Il regno distrutto"), ma i fan non dovrebbero escludere nulla. Ci si aspetta che Jurassic World 2 mostri più di un dinosauro ibrido sulla scia dell'Indominus Rex, ed è possibile che il dinosauro mostrato qui sia uno degli animali ibridi che devono ancora essere annunciati ufficialmente.

Jurassic World ha mostrato la InGen, la società dietro la creazione dei dinosauri, impegnata nella creazione di altri ibridi nel sequel, suggerendo persino applicazioni militari per le creature.

Il cast di Jurassic World - Il Regno Distrutto include Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm), BD Wong (Dr. Henry Wu) e Justice Smith (The Get Down) in un ruolo sconosciuto.





Jurassic World - Il Regno Distrutto: anteprima trailer "Corri!" e "Awesome T-Rex"

Doppia anteprima trailer, con due teaser in italiano e in lingua originale, per il primo trailer di Jurassic World - Il regno distrutto che annunciano un primo full trailer del sequel online per giovedì. Il franchise di Jurassic Park è iniziato con il blockbuster di Steven Spielberg del 1993 basato sul romanzo omonimo di Michael Crichton, che da allora è diventato un amato classico di fantascienza. Grazie al successo di Jurassic Park, il film su un parco a tema dedicato ai dinosauri bioingegneristici ha ispirato due sequel che pur senza guizzi hanno fatto il loro dovere al botteghino.

la serie sembrò concludersi dopo Jurassic Park III del 2001, fino a quando Colin Trevorrow resuscitò il franchise con Jurassic World. Il ritorno al Jurassic Park del 2015, questa volta con un parco a tema perfettamente funzionante, è stato un sequel diretto del film originale di Spielberg e un enorme successo (oltre un miliardo e 600 milioni al botteghino). Dato il suo successo, Jurassic World ha ottenuto un sequel, che ha perso Trevorrow alla regia sostituito da J.A. Bayona (The Orphanage, The Impossible, Sette minuti dopo la Mezzanotte).

Sebbene i teaser trailer siano molto brevi, offrono un primo sguardo al giovane scienziato e nuovo personaggio interpretato da Justice Smith. Inoltre, il teaser dà il bentornato a Chris a Pratt nei panni di Owen Grady e Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing, che erano i protagonisti del Jurassic World originale. Sebbene Trevorrow non abbia diretto "Il regno distrutto", è rimasto a bordo collaborando nuovamente con il suo co-sceneggiatore di Jurassic World, Derek Connolly, per scrivere questo sequel.

"Il Regno distrutto" presenta inoltre il ritorno dell'ambiguo Dr. Henry Wu di B.D. Wong, così come dalla star del Jurassic Park originale Jeff Goldblum di nuovo nei panni del Dr. Ian Malcolm, un matematico specializzato in "Teoria del Caos", uno dei personaggi più amati e popolari della serie originale. Questi membri del cast saranno affiancati da James Cromwell, il cui personaggio ha un collegamento con John Hammond, il fondatore di Jurassic Park. Il cast è completato da Daniella Pineda, Toby Jones e Rafe Spall.

Jurassic World - Il Regno Distrutto debutterà nei cinema italiani il 7 giugno 2018.





Jurassic World - Il Regno Distrutto: un libro in "Realtà Aumentata" svela nuovi dinosauri

Universal si sta preparando per un'altro capitolo del franchise Jurassic Park, il quinto per l'esattezza, e sembra che due nuovi enormi mostri potrebbero farsi strada nel Jurassic World - Il Regno Distrutto di J.A. Bayona.

Insieme ai Velociraptor, al T-Rex e ibridi terrificanti, la serie ha messo in mostra alcuni dinosauri piuttosto impressionanti nei suoi primi quattro film. Mentre "Il Regno Distrutto" ha già confermato il ritorno dei favoriti da fan, Rexy e Blue, ma gli ultimi dettagli approdati online suggeriscono che altri due carnivori potrebbero trovare un posto nell'imminente sequel.

A quanto riporta il sito Jurassic Outpost, un nuovo libro ufficiale in Realtà Aumentata (RA) de "Il Regno Distrutto" edito da Carlton Kids menziona il Baryonyx e una nuova specie ibrida come riporta la descrizione ufficiale a seguire.

Impara come stabilire un legame e allenare il Velociraptor alfa "Blue", quindi usalo come protettore e guida mentre incontri altri dinosauri attraverso l'app. Dai nuovissimi dinosauri cinematografici, tra cui il fantastico Baryonyx e una terrificante specie ibrida, ai vecchi preferiti come T-Rex e Stegosauro, questo libro di Jurassic World in RA stupirà di nuovo i lettori.

Certo l'inclusione dei dinosauri in un libro in "RA" non conferma la loro apparizione nel film di Bayona. Giochi e materiale legato ai film come questo includono regolarmente elementi che alla fine non appaiono nel film, ma in questo caso sembra piuttosto probabile che i dinosauri citati saranno nel film.

Sopravvivendo principalmente con una una dieta a base di pesce, il Baryonx può raggiungere un altezza di 3 metri per 9 metri di lunghezza. Per i fan di lunga data di Jurassic, il nome Baryonx può sembrare familiare. Il dinosauro è stato accennato sin dal primo film, con la mappa di Jurassic Park che mostrava un recinto ad esso dedicato lungo il fiume. Allo stesso modo, il Baryonx è stato anche visto in una mostra a Jurassic World, ma non è mai entrato effettivamente nella trama del film. Il Baryonyx potrebbe non essere ostile come alcuni degli altri dinosauri, ma non bisogna sottovalutare il fatto che la InGen potrebbe aver armeggiato "sotto il cofano".

Ci sono stati anche diversi accenni dal set e dietro le quinte che "Il Regno Distrutto" creerà un nuovo dinosauro per competere con l'Indominus Rex di Jurassic World. Da quando il Dr. Henry Wu ha sottratto campioni di DNA di dinosauro alla fine di Jurassic World, voci si sono di diffuse che il genetista di B.D. Wong avrebbe proseguito il suo lavoro in altro loco. Il fatto che Wu proseguirà la sua ricerca fuori dall'isola, si adatta perfettamente alla promessa che Jurassic World 2 porterà il franchise in un luogo completamente nuovo.

Jurassic World - Il Regno Distrutto arriva nei cinema il 7 giugno 2018.







Jurassic World - Il Regno Distrutto: prima clip svela un cucciolo di raptor

Il team creativo di Jurassic World 2 ha deciso di regalare ai fan una prima clip in attesa di un primo trailer. Il regista J.A. Bayona (Sette Minuti dopo Mezzanotte) ha condiviso il filmato su Twitter con il messaggio "Dalla nostra famiglia di Jurassic alla vostra". Il filmato di Jurassic World - Il Regno Distrutto dura solo sei secondi, ma l'effetto è entusiasmante. Nel video vediamo un piccolo di raptor che interagisce con l'Owen Grady di Chris Pratt. Quello che sappiamo del nuovo Jurassic World e che ci saranno molti più effetti pratici, il che significa più dinosauri animatronici, mentre per la trama sappiamo che ci sarà un'eruzione vulcanica su Isla Nublar e che il film si occuperà di questioni relative ai diritti degli animali. Oltre a Chris Pratt, il film vede la partecipazione di Bryce Dallas Howard, BD Wong, James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall e Jeff Goldblum, che torna nei panni del Dr. Ian Malcolm. Il film è stato scritto dal regista di Jurassic World Colin Trevorrow e Derek Connolly. Questa volta ci sarà J.A. Bayona in cabina regia e si spera che porti qualcosa di nuovo al franchise. Jurassic World - Il Regno Distrutto arriva nei cinema italiani il 7 giugno 2018.

Jurassic World - Il Regno Distrutto: nuove foto dal set e dettagli su un nuovo dinosauro ibrido

Jurassic World 2 ha ufficialmente terminate le riprese! La massiccia produzione ha finito di girare alcuni giorni fa e sta andando verso la post-produzione, che sarà un'impresa enorme per un film di questo formato. Il co-sceneggiatore e produttore Colin Trevorrow, regista di Jurassic World, per l'occasione ha condiviso una nuova immagine del regista J.A. Bayona con un dinosauro non identificato, un'immagine che solleva alcune interessanti domande tra cui: "Siamo di fronte ad un nuovo dinosauro ibrido?". Colin Trevorrow ha condiviso l'immagine su Twitter in cui è ritratto un dinosauro simile ad un Raptor rinchiuso in una gabbia. Molte foto dal set hanno mostrato altri dinosauri in gabbie simili, che sembrano quelle utilizzate in Il mondo perduto: Jurassic Park. Secondo il sito di fan Jurassic Outpost, questa particolare creatura potrebbe essere un nuovo ibrido chiamato "Indoraptor". Alcuni elementi di questo dinosauro rispecchiano ciò che abbiamo visto con l'Indominus Rex, un mix ibrido di T-rex e Velociraptor, ma questa creatura è decisamente più piccola. Universal ha recentemente registrato il nome "Indoraptor", che conferma che questa creatura sarà mostrata in Jurassic World: Il regno distrutto. Questo nuovo ibrido è stato addirittura citato dal Vic Hoskins di Vincent D'Onofrio Hoskins, che verso la fine di Jurassic World ha fatto cenno ad un'ulteriore sperimentazione di InGen con dinosauri ibridi. In particolare una versione più piccola dell'Indominus Rex.

Immagina quello lì (L'Indominus rex) in una dimensione ridotta. Letale, intelligente, capace di nascondersi dalla più avanzata tecnologia militare, un'arma vivente diversa da tutte quelle che abbiamo avuto!

Ricordiamo che il dottor Henry Wu (BD Wong) ha lasciato Isla Nublar con alcuni embrioni e sembrerebbe abbastanza bizzarro abbandonare completamente il filone degli ibridi nella trama Jurassic World 2. È stato anche recentemente rivelato dal produttore Frank Marshall che una minaccia vulcanica sarà presente nel film. Questa minaccia era stata accennata nel primo poster ufficiale di Jurassic World: Il regno distrutto con alcune braci ardenti presenti nell'illustrazione. In attesa di qualche novità dall'imminente Comic-Con di San Diego, vi ricordiamo che Jurassic World 2 arriva nei cinema italiani a giugno 2018.





Jurassic World - Il Regno Distrutto: poster ufficiale italiano di "Jurassic World 2"

Universal Pictures ha reso disponibile un primo poster ufficiale italiano di Jurassic World - Il Regno Distrutto in arrivo nei cinema a giugno 2018. Con tutta la meraviglia, l’avventura e le emozioni che hanno caratterizzato una delle più famose e fortunate saghe della storia del cinema, questo nuovo evento cinematografico segna il ritorno dei nostri personaggi preferiti e dei dinosauri, insieme a nuove specie più imponenti e spaventose che mai. Benvenuti a Jurassic World - Il regno distrutto. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano nei panni dei protagonisti, insieme ai produttori esecutivi Steven Spielberg e Colin Trevorrow, per Jurassic World: Il Regno Distrutto di Universal Pictures e Amblin Entertainment. Nel cast, oltre a Pratt e Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, mentre BD Wong e Jeff Goldblum riprendono i loro vecchi ruoli. Diretto da J.A. Bayona (The Impossible), questo film epico d’avventura è firmato dal regista di Jurassic World, Trevorrow, e dal suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. Il film segna una nuova collaborazione della coppia di produttori Frank Marshall e Pat Crowley con Spielberg e Trevorrow alla guida della squadra di produzione di questo sensazionale capitolo della saga. Belén Atienza completa il team in qualità di produttrice.



Jurassic World: Fallen Kingdom - riprese concluse per "Jurassic World 2"

E' ufficiale, Jurassic World: Fallen Kingdom ha concluso le riprese, a dare la notizia via Twitter sui rispettivi account il regista JA Bayona, lo sceneggiatore Colin Trevorrow e il produttore Frank Marshall. J.A. Bayona ha pubblicato un GIF di Chris Pratt impegnato in un qualche tipo di ballo. Allegato alla clip animata un tweet Bayona in cui si legge:

Riprese concluse per Jurassic World: Fallen Kingdom! Che viaggio! Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile.

La ripresa del sequel è iniziata ufficialmente il 24 febbraio a Londra ed è terminata meno di cinque mesi dopo alle Hawaii. Il produttore Frank Marshall ha pubblicato la foto di alcuni dinosauri di peluche riferendosi scherzosamente a loro come i dinosauri animatronici utilizzati nel film. Jeff Goldblum ha iniziato a girare le sue scene come il dottor Ian Malcolm a maggio, anche se non è chiaro quando l'attore abbia finito. Goldblum ha detto che il film potrebbe avere a che fare con l'avidità in termini di scoperta scientifica e ha parlato con entusiasmo della possibilità di tornare al suo amato personaggio. I fan più atttenti possono aver notato che il poster ufficiale di "Fallen Kingdom" contiene la tagline "La vita trova sempre un modo", un citazione diretta del dottor Ian Malcolm dal Jurassic Park del 1993. Sappiamo che Bayona ha paragonato il film a sequel come L'impero colpisce ancora o L'ira di Khan, il che significa che il film sarà molto più dark di Jurassic World, tono confermato anche da Chris Pratt e dallo sceneggiatore Colin Trevorrow che hanno aggiunto che il film sarà molto più thriller. In attesa di sapere se vedremo un primo filmato al Comic-Con di San Diego, la data di uscita del film è fissata al 22 giugno 2018.



Jurassic World 2: foto e video dal set con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e un T-rex animatronico

Le riprese di Jurassic World: Fallen Kingdom aka Jurassic World 2 stanno volgendo al termine e sono approdati online una nuova foto dal set con un dinosauro animatronico e un video con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard in azione durante la ripresa di una scena. Sappiamo da qualche tempo che Jurassic World: Fallen Kingdom avrà molti più dinosauri animatronici rispetto al primo Jurassic World, e una nuova foto dal set non solo dimostra un ritorno al Jurassic Park originale per quanto riguarda l'utilizzo di effetti pratici, ma anche il ritorno di un dinosauro molto amato dai fan. Attenzione!!! a seguire trovate SPOILER sul film quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Qualche tempo fa lo sceneggiatore e produttore Colin Trevorrow ha rivelato che il T-rex dell'originale Jurassic Park, che molti tifosi hanno soprannominato "Rexy", apparirà anche in Jurassic World: Fallen Kingdom. Grazie a questa nuova foto proveniente dal sito JurassicWorld2Movie.com, sappiamo con certezza che Rexy sarà un vero e proprio dinosauro animatronico e non interamente realizzato in CG. Come possiamo vedere nelle foto scattate, Rexy viene portato in giro in una gabbia enorme, come quella vista in Il mondo perduto - Jurassic Park. C'è la possibilità che queste gabbie siano semplicemente utilizzate per trasportare i dinosauri sul set per le riprese, ma è anche possibile che verranno effettivamente utilizzate nella trama. Da segnalare che ci sono anche notizie di un ritorno del letale Indominus Rex, visto di recente in una illustrazione promozionale del film, naturalmente si tratterà di un diverso esemplare visto che l'Indominus Rex di Jurassic World è morto alla fine del film. Per quanto riguarda Chris Pratt e Bryce Dallas Howard,. i due attori sono stati immortalati mentre avanzano esausti strisciando in mezzo all'acqua per raggiungere una spiaggia. Foto e video trapelati online arrivano dal sito JustJared e mostrano gli attori reali del film e non delle controfigure. La scena potrebbe essere legata alla scena, non confermata, di una lotta subacquea con un dinosauro marino. Speriamo di poter vedere un primo teaser trailer del film in occasione del Comic-Con di San Diego, nel frattempo Jurassic World: Fallen Kingdom ha una data di uscita nei cinema fissata per il 22 giugno 2018.

Jurassic World 2: nuova foto dal set e confermate nuove specie di dinosauri

Manca circa un anno all'uscita nelle sale di Jurassic World 2 aka Jurassic World: Fallen Kingdom e Universal ha svelato il titolo ufficiale accompagnato da un primo poster. Oggi vi possiamo fornire qualche anticipazione grazie ad una nuova foto dal set che rivela che in questo sequel diretto da J.A. Bayona rivedremo un classico veicolo di Jurassic Park così come alcune nuove specie di dinosauri. Poche ore prima che venissero rivelati titolo e poster ufficiali di Jurassic World: Fallen Kingdom, la pagina di "Jurassic Park Motor Pool" ha condiviso una foto dal set con quella che sembra proprio la Ford Explorer vista in Jurassic Park e che rivedremo in Jurassic World 2. La foto mostra la Ford Explorer su un camion che viene trasportata sul set. Quindi sembra che l'Explorer, così come la classica Jeep Wrangler del primo Jurassic World, saranno nel sequel. La produzione di Jurassic World 2 si è recentemente conclusa in Inghilterra con cast e troupe che hanno traslocato alle Hawaii per girare le scene ambientata su Isla Nublar. In un comunicato inviato da Universal in cui si annunciava il titolo ufficiale del film erano incluse alcune informazioni su Jurassic World: Fallen Kingdom che a quanto pare porterà su schermo dei nuovi dinosauri.

Con tutta la meraviglia, l'avventura e le emozioni che sono sinonimo di uno dei franchise più popolari e di successo nella storia del cinema, questo nuovo evento cinematografico vede il ritorno di personaggi e dinosauri preferiti, insieme a nuove specie più maestose e terrificanti che mai. Benvenuti a "Jurassic World: Fallen Kingdom".

Vale la pena notare l'accenno a "nuove specie". Il dottor Henry Wu (B.D. Wong) è stato portato via dall'isola con alcuni campioni di DNA di dinosauro di proprietà della InGen. Questo potrebbe significare nuovi ibridi come l'Indominus Rex oppure nuovi dinosauri di specie ancora inedite per il franchise. Jurassic World: Fallen Kingdom debutta nei cinema il 22 giugno 2018.



Jurassic World: Fallen Kingdom - titolo ufficiale e primo poster di Jurassic World 2

Come promesso dal produttore Frank Marshall abbiamo novità sul sequel Jurassic World 2 con Universal che ha reso disponibile il primo poster del film, che rivela il titolo ufficiale. Il nuovo Jurassic World sarà intitolato Jurassic World: Fallen Kingdom. Il poster presenta anche la tagline "La vita trova sempre un modo", citando la famosa battuta di Ian Malcolm. Lo sceneggiatore e produttore Colin Trevorrow ha descritto il film come "un thriller horror spagnolo con dinosauri" che appare più come una battuta. Trevorrow afferma che il nuovo film esplorerà temi che in realtà non sono stati affrontati prima nel franchise Jurassic Park.

In definitiva riguarda la nostra avidità e le profondità della corruzione in cui gli esseri umani affondano per soddisfare la loro necessità di profitto. Certamente continuiamo con molti di questi temi, ma in modi diversi. Senza spoilerare nulla, ci sono sicuramente nuovi temi che non sono mai stati esplorati in un film di Jurassic prima che fossimo a bordo, che penso davvero espanderanno l'idea della gente di ciò che questi film possono rappresentare, che non sono solo persone che fuggono da dinosauri su un isola.

Generosamente Trevorrow pensa che "The Falling Kingdom" sarà migliore del suo Jurassic World.

Devo ammetterlo amico, penso che sarà un film migliore del mio. È più profondo, più basato sui personaggi, punta molto sulla suspense soprattutto nella seconda metà. Ha grande azione nel mezzo e c'è una sequenza al centro che ho visto girare...poter vedere tutte queste cose cose prendere forma è pazzesco.

debutta nei cinema il 22 giugno 2018 interpretato da Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Toby Jones, James Cromwell, BD Wong e Rafe Spall.

Jurassic World 2: nuova foto dal set di Isla Nublar e novità in arrivo

Un anno esatto ci separa dall'uscita di Jurassic World 2 previsto nei cinema il 22 giugno 2018. Il film si avvicina al fine produzione dopo la conclusione della riprese di Londra. Ora la produzione si è trasferita alle Hawaii, il che significa che stanno tornando a Isla Nublar con il produttore Frank Marshall che ha colto l'occasione per condividere una nuova foto dal set. Jurassic World 2, Colin Trevorrow parla del ritorno di Ian Malcolm Colin Trevorrow a ruota libera su Jurassic World 2. Frank Marshall ha supervisionato passo passo la produzione di Jurassic World 2. Ora che la produzione è approdata alle Hawaii il produttore ha deciso di condividere una nuova foto, annunciando il ritorno a Isla Nublar, Il luogo in cui è iniziato il franchise di Jurassic Park. Purtroppo, non ci sono dinosauri nell'immagine, ma il paesaggio ci riporta a piè pari su questa isola immaginaria situata a 190 km al largo della Costa Rica, anche se in realtà è il commento allegato alla foto che ha attirato la nostra attenzione.

Isla Nublar promette bene...Tieni d'occhio questo spazio per alcune notizie importanti...#JurassicWorld2 @JurassicWorld"

Il commento fa presagire che Frank Marshall e Universal potrebbero avere qualcosa d'importante per i fan di Jurassic Park in arrivo a breve, il primo pensiero è naturalmente un trailer, ma sembra improbabile vista la data di uscita ancora molto lontana, mentre è più probabile un qualche breve promo per tenere desta l'attenzione dei fan (forse un messaggio dallo Ian Malcolm di Jeff Goldblum?). Sappiamo che Jurassic World 2 sarà più cupo e affronterà la questione dinosauri come animali reali e cosa fare con loro ora che il parco è chiuso. Lo sceneggiatore e produttore Colin Trevorrow ha rivelato che questo sequel sarà in parte un horror con dinosauri, ma vista l'ampia platea a cui Jurassic World è destinato non ci sembra qualcosa di probabile. E' stato inoltre confermato che ci saranno anche molti più dinosauri realizzati con effetti speciali pratici, che è qualcosa di cui si è sentito la mancanza in Jurassic World. Anche Bryce Dallas Howard, che riprende il suo ruolo di Claire in Jurassic World 2, ha utilizzato Twitter per condividere un breve video dal set in cui ci fa ascoltare il ruggito di un dinosauro in lontananza.

Jurassic World 2: svelati logo ufficiale, nuovi poster e promo art dell'Indominus Rex

Jurassic World 2 ha ufficialmente terminato le riprese a Londra, con ancora alcune riprese da realizzare alla Hawaii che inizieranno all'inizio del mese prossimo. Il cast e la troupe del film hanno recentemente tenuto un party di fine riprese al Museo di Storia Naturale di Londra e durante la festa è stato rivelato il primo logo ufficiale del film. Jurassic World 2: Jeff Goldblum parla del ritorno di Ian Malcolm Jeff Goldblum parla del franchise "Jurassic park" e del ritorno del "caosologo" Ian Malcolm. Jurassic Outpost ha rivealto questo nuovo logo di Jurassic World II che però poptrebbe cambiare visto che Jurassic World 2 non ancora stato confermato come titolo ufficiale del film. Insieme al logo vi proponiamo anche un promo art ufficiale che ritrae l'Indominus Rex (via Coming Soon)e alcuni scatti (via Collider) di un'esposizione che Universal ha allestito durante l'evento Licensing Expo che si è tenuto a Las Vegas. Nel nuovo Jurassic World tornerà in carne e ossa il "caosologo" Ian Malcolm di Jeff Goldblum mentre James Cromwell interpreterà un partner d'affari di John Hammond (Richard Attenborough) che ha lavorato con lui nei primi giorni prima del completamento del primo Jurassic Park. Nelle immagini anche diversi poster con alcuni dinosauri, alcuni noti, alcuni nuovi, così come Chris Pratt come Owen Grady, che tornerà in questa puntata insieme a Bryce Dallas Howard come Claire e BD Wong come il dottor Henry Wu. I produttori dei Jurassic Park originali, Frank Marshall e Steven Spielberg, sono di nuovo a bordo e hanno designato alla regia lo spagnolo JA Bayona di Sette minuti dopo la mezzanotte e The Impossible. Colin Trevorrow e Derek Connolly hanno collaborato alla sceneggiatura. Per quanto rigusra l'Indominus Rex è stato introdotto come una nuova attrazione del Jurassic World. L'ibrido è stato creato combinando i tratti genetici di molteplici specie che includevano Tyrannosaurus rex, Velociraptor, Carnotaurus, Giganotosaurus, Majungasaurus, Rugops e Therizinosaurus con l'aggiunta di seppia, raganella e un serpente crotalo. Jurassic World 2 arriva nei cinema il 22 giugno 2018.

Jurassic World 2: nuova foto dal set annuncia l'arrivo di Jeff Goldblum

Jurassic World è stato un film incredibilmente efficace capace di rinvigorire il franchise di Jurassic Park, successo che ha permesso di dare via libera a Jurassic World 2 attualmente in piena fase di riprese. Ora grazie al regista J.A. Bayona e al produttore e sceneggiatore Colin Trevorrow, abbiamo un paio di nuove foto dal set di Jurassic World 2, una delle quali anticipa un grande ritorno. La prima foto è stata condivisa da Colin Trevorrow, regista del primo Jurassic World. Recentemente è stato rivelato che Jeff Goldblum tornerà in Jurassic World 2 come il Dottor Ian Malcolm, personaggio interpretato in Jurassic Park. Trevorrow ha twittato una nuova immagine dal set, mostrando una sedia con stampato il nome Ian Malcolm, che rivela l'arrivo di Goldblum sul set, in netto anticipo sul previsto. Anche il regista di Jurassic World 2, J.A Bayona, ha utilizzato Twitter per fornire un aggiornamento sullo stato delle riprese annunciando che il film ha raggiunto e superato il giro di boa di metà riprese ("Più di metà ora! #JW2"). Con il suo breve aggiornamento Bayona ha anche condiviso una foto dal set, mostrando un oggetto di scena che i fan di Jurassic Park riconosceranno immediatamente, il bastone con il pezzo di ambra incastonato utilizzato da John Hammond nel Jurassic Park originale. A proposito di Hammond è stato confermato che in Jurassic World 2 ci sarà un vecchio partner del creatore di Jurassic Park interpretato da James Cromwell. È stato promesso che Jurassic World 2 non sarà solo dinosauri che inseguono persone su un'isola e sembra che, sulla base di ciò che sappiamo sino ad ora, la promessa sarà mantenuta. È stato recentemente rivelato che nel sequel ci sarà una grande sequenza subacquea con i dinosauri acquatici, qualcosa che non abbiamo mai visto in nessun film di Jurassic Park. Questo film affronterà anche la chiusura di Jurassic World e come affrontare questi dinosauri come animali nel mondo reale. Si dice anche che nel film ci sarà una sorta di missione di salvataggio, ma sembra che potrebbero essere uomini che salvano i dinosauri questa volta, anziché il contrario. Il film vede Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum e B.D. Wong riprendere i loro ruoli, con un sacco di nuovi membri del cast che si uniranno a loro come James Cromwell, Ted Levine, Toby Jones, Rafe Spall, Daniella Pineda e Gwendoline Chaplin. Jurassic World 2 è previsto in uscita il 22 giugno 2018.





Jurassic World 2: nuove foto dal set

Disponibili online due nuove foto dal set di Jurassic World 2 che si sta attualmente girando a Londra, con alcune riprese successive che avranno luogo alle Hawaii. Secondo il produttore Frank Marshall, il film è a metà strada, almeno in termini di riprese e per onorare l'occasione, ha condiviso una nuova foto dal set che testimonia che ci sarà almeno un nuovo dinosauro aggiunto al franchise Jurassic Park che apparirà in Jurassic World 2. La foto di Frank Marshall pubblicata sul suo account Twitter mostra alcune delle sedie dei produttori, niente di così interessante, ma sullo sfondo della foto, dietro al vetro, si può vedere un dinosauro che non è stato visto in un nessun precedente film di Jurassic Park. Non è stato rivelato a quale specie il dinosauro appartenga, ma alcuni fan del sito Jurassic Outpost ipotizzano potrebbe trattarsi di un Metriacanthosaurus. Sebbene non abbiamo visto effettivamente questa specie in nessuno dei film precedenti, si tratta di una delle specie elencate sui contenitori per embrioni visti nell'originale Jurassic Park. Oltre al nuovo dinosauro non identificato, ci sono anche altri dinosauri riflessi sul vetro della foto. Nell'angolo inferiore sinistro, c'è un riflesso di quello che sembra essere un T-Rex. È già stato confermato dal produttore Colin Trevorrow che l'originale T-Rex, che molti fan hanno soprannominato affettuosamente "Rexy", apparirà nel film, quindi potrebbe essere quello che vediamo nella foto. La seconda foto è stata condivisa dallo sceneggiatore e produttore Colin Trevorrow e ritrae delle uova di dinosauro. La foto è stata inviata da Trevorrow sul suo account Twitter ed è simile alla scena del laboratorio dell'originale Jurassic Park che mostrava alcune uova di dinosauro in un incubatrice in attesa di schiudersi. ipotizzando ed è plausibile che il parco e i laboratori siano stati chiusi dopo gli eventi del primo Jurassic World, significa che le uova nella foto probabilmente non sono su Isla Nublar. Ma sappiamo che il dottor Henry Wu (B.D. Wong) le ha fatte uscire dall'isola, scortato da uomini della InGen, con embrioni e ricerche sui dinosauri. Quindi Wu ha allestito un nuovo laboratorio in un impianto governativo o un impianto segreto illegale InGen? Se queste fossero uova di sue creazioni saremmo di fronte ad un altro potenziale mostro geneticamente alterato come l'Indominus Rex oppure potrebbero essere solo classiche uova di velociraptor allevati in modo specifico per scopi militari. Quest'ultima ipotesi avrebbe particolarmente senso dato che l'idea di dinosauri utilizzati come armi sarà esplorata in Jurassic World 2. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e B.D. Wong torneranno per questo sequel a cui si aggiungeranno nuovi arrivi come Rafe Spall, Toby Jones, Daniella Pineda, Geraldine Chaplin, James Cromwell e Ted Levine. Jurassic World 2 debutterà nei cinema il 22 giugno 2018.





Jurassic World 2: nuove foto dal set con il Dilophosaurus

Jurassic World 2 è in piena fase di riprese e oggi possiamo proporvi nuove foto dal set che includono due dinosauri familiari, l'Apatosauro e il Dilofosauro. Queste immagini condivise su Twitter provengono dai set di Hawley nel Regno Unito. L'imponente Apatosauro è apparso in Jurassic World in una scena in cui un esemplare è stato mostrato in fin di vita dopo la "mattanza" dell'Indominus Rex. Con grande sorpresa di molti fan l'enorme dinosauro di quella sequenza era stato creato utilizzando effetti pratici e da queste nuove foto c'è la possibilità di poter vedere un altro "vero" Apatosauro. Per quanto riguarda il Dilofosauro, questo piccolo ma letale dinosauro carnivoro è apparso in una scena iconica dell'originale Jurassic Park, dove questa creatura ha ucciso Dennis Nedry (Wayne Knight) nella sua jeep, mentre cercava di fuggire dal parco con embrioni di dinosauro rubati. Anche se non c'erano Dilofosauri vivi in Jurassic World, c'era un Dilofosauro ritratto su un display olografico nel Jurassic World Innovation Center. Questo display olografico è stato utilizzato da Gray Mitchell (Ty Simpkins) per distrarre il Velociraptor di nome Delta permettendo al fratello Zach (Nick Robinson), Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) e Owen Grady (Chris Pratt) di fuggire dall'edificio illesi. Il mese scorso il regista J.A. Bayona ha condiviso una foto dal set rivelando la nutrita squadra di 11 "burattinai" che porteranno in vita i dinosauri sul set. L'ultimo aggiornamento arriva dal produttore e sceneggiatore Colin Trevorrow che ha confermato che l'originale T-Rex protagonista del primo Jurassic Park tornerà nel sequel. Dal momento che il dinosauro è ancora su Isla Nublar, e ci sono state segnalazioni che la storia si svolge al di fuori dell'isola, resta da vedere come il T-Rex verrà inserito nella storia.

Jurassic World 2: nuove foto dal set

Riprese in corso in Inghilterra per Jurassic World 2 e nuove foto dal set ufficiali sono approdate online. La prima foto condivisa dal produttore Frank Marshall ritrae una giovane ragazza all'interno di una stanza poco illuminata di un museo pieno di scheletri di dinosauri. Questa foto richiama quel perfetto senso di meraviglia infantile che molti di noi hanno provato quando abbiamo visto l'originale Jurassic Park tanti anni fa.

La prima foto dal set. JW2 vive! #JW2 #JurassicWorld.

Per quanto riguarda la ragazza nella foto, è difficile capire chi sia, ma l'anno scorso c'è stata una notizia di casting per un nuovo personaggio di Jurassic World 2. Il personaggio si chiama Lucy e a quanto riferito è una ragazzina di 9 anni. Non solo lei apparirà nel film, ma a quanto riportato sarà un personaggio principale. La seconda foto è stata condivisa su Twitter dal regista J.A. Bayona e ci porta dietro le quinte di Jurassic World 2. In precedenza si era affermato che ci sarebbero stati dinosauri animatronici in Jurassic World 2 e il regista con questa foto ne conferma la presenza, presentando la folta squadra di burattinai che sono sul set per contribuire a portare questi dinosauri alla vita.

11 burattinai che lavorano sotto i nostri piedi per dare vita ad un dinosauro. Ottimo lavoro! #JW2

Nonostante il fatto che Jurassic World sia stato un enorme successo (1.67 miliardi d'incasso globale), la mancanza di animatronics nel film si è percepita. C'era una scena nel film che includeva una apatosauro / brontosauro in fin di vita che ha implementato animatronica, ma questo è tutto. Quindi il fatto che Jurassic World 2 torni alle radici del franchise, che includeva effetti pratici, è una cosa che senza dubbio sarà apprezzata dai fan. Colin Trevorrow regista del Jurassic World originale ha rivelato in un'intervista dello scorso novembre che la mancanza di animatronics nel film aveva a che fare con l'Indominus Rex.

Penso che la mancanza di animatronics in Jurassic World aveva più a che fare con la fisicità dell'Indominus e il modo in cui l'animale si muoveva. Era molto veloce e fluido, ha funzionato molto bene e aveva bisogno di muovere zampe, collo e coda tutto in una volta. Era una creatura ingombrante. Abbiamo scritto alcune opportunità di utilizzo degli animatronics in Jurassic World 2. Bayona ha le stesse priorità e utilizzerà effetti pratici quando possibile. Ci saranno di sicuro animatronics. Seguiremo la stessa regola generale di tutti i film del franchise, i dinosauri animatronici sono i più utilizzati da fermo o per movimenti limitati a fianchi e collo, non possono correre o eseguire azioni fisiche complesse che verranno realizzate con l'animazione. Le stesse regole sono state applicate in Jurassic Park.

Jurassic World debutta nei cinema americani il 22 giugno 2018.





Jurassic World 2: riprese in corso e nuova foto dal set

Riprese in corso per Jurassic World 2 con la troupe che è stata recentemente impegnata con alcune riprese a Slough, in Inghilterra. Un nuova foto dal set condivisa via Twitter testimonia il primo giorno di riprese per Bryce Dallas Howard, si tratta dello scatto di una tipica sedia da set che riporta il nome di Claire, il personaggio interprettao dall'attrice, accompagnato dal seguente messaggio.

Abbiamo un'attrazione scomparsa dal recito. Mettere l'ACU in allerta. Questa non è un'esercitazione. Giorno 1. #jurassicworld # jurassicworld2 #thisisnotadrill

Universal non ha ancora comunicato alcun dettaglio ufficiale sulla trama di questo atteso sequel, ma recentemente alcune cose sono venute alla luce che possono darci un'idea di cosa aspettarci in Jurassic World 2. Prima di tutto Universal ha acquisito alcuni nuovi domini con nomi che sono chiaramente legati al sequel: IslaNublarRescueMission.com e AllCreaturesHaveRights.com (così come .org). Il primo dei due domini fa riferimento chiaramente all'isola che ospita i dinosauri di Jurassic World, che sono con ogni probabilità in libertà sull'isola ora che il parco è sicuramente chiuso per sempre. Sembra inoltre che Jurassic World 2 tratterà i dinosauri sul lato dei diritti degli animali e su come l'opinione pubblica sarà probabilmente divisa sulla questione. C'è anche un accenno ad una "missione di salvataggio" come se qualcuno cercherà di salvare i dinosauri da qualcosa. Il sito My Entertainment World ha recentemente pubblicato una logline non ufficiale del film che implica che i dinosauri in Jurassic World 2 potrebbero apparire in versione "militarizzata".

Le avventure del resort e parco a tema Jurassic World continuano con il governo che ha addestrato i dinosauri per trasportare armi e usarli in battaglia.

L'idea di dinosauri utilizzati come armi era qualcosa che era stato accennato subito dopo l'uscita di Jurassic Park III, un'idea mostrata anche in varie versioni di Jurassic Park 4 prima di optare per la storia che abbiamo visto in Jurassic World. Questo elemento "militare" però non è ufficiale, quindi fino a quando Universal non rilascerà una sinossi o vedremo alcune foto dal set con Velociraptor da guerra, l'elemento militare resta una pura speculazione. Quello che sappiamo per certo è che il film sarà girato a Londra e alle Hawaii. Questo significa che ci saranno alcune sequenze di Isla Nublar, ma è stato detto che questo film non sarà solo dinosauri che braccano uomini per tutta l'isola, ma sembra che la narrazione si amplierà di molto. Oltre a Bryce Dallas Howard, il film vedrà anche il ritorno di Chris Pratt e B.D. Wong. Inoltre nuovi arrivi del cast includeranno Toby Jones, Rafe Spall, Daniella Pineda, James Cromwell e Ted Levine. Il sequel di Jurassic World è stato scritto da Colin Trevorrow e Derek Connolly. Trevorrow che ha diretto il primo Jurassic World ha deciso di fare un passo indietro e passare il testimone a J.A. Bayona. Jurassic World 2 è previsto in uscita il 22 giugno 2018.

"We have an asset out of containment. Put ACU on alert. This not a drill." Day 1.#jurassicworld #jurassicworld2 #thisisnotadrill pic.twitter.com/Rend3l0PxZ — Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) 24 febbraio 2017

Jurassic World 2: riprese al via e nuova foto

Poche settimane fa, J.A. Bayona regista di Jurassic World 2, ha condiviso la prima foto dal set di questo sequel annunciando che riprese sarebbero iniziate al più presto. Ora il produttore Frank Marshall ha condiviso via Twitter una nuova foto e un primo ciak sembra ormai imminente. Frank Marshall, che ha prodotto Jurassic World con Steven Spielberg ha condiviso una foto del suo nuovo ufficio di Londra. Accanto ad un poster di Jurassic World e un poster del cult Dinosaurus! del 1960 possiamo vedere anche una serie di dinosauri in miniatura in mostra su uno scaffale. E' stato recentemente rivelato che la Universal Pictures ha registrato due nuovi nomi di domini, IslaNublarRescueMission.com e AllCreaturesHaveRights.com, che offrono potenziali dettagli sulla trama. Colin Trevorrow, che sta tornando a co-sceneggiare e produrre il sequel, lasciando la regia a J.A. Bayona, ha laswciato intendere in un'intervista che la storia potrebbe rispecchiare determinate questioni relative ai diritti degli animali, una tematica sempre attualee al centro di dibattiti. Si è anche parlato dell'utilizzo dei dinosauri come armi a cui si era accennato nell'originale Jurassic World. Il personaggio di Vincent D'Onofrio, Hoskins, parlava del potenziale come armi per questi dinosauri, in particolare dei velociraptor addestrati da Owen Grady (Chris Pratt). Il cast ufficiale di Juarssi World 2 include il ritorno di Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing) e B.D. Wong (Dr. Henry Wu) e nuovi arrivi come Rafe Spall, Toby Jones, Justice Smith, Daniella Pineda e la più recente aggiunta Ted Levine.



Jurassic World 2: riprese pronte al via e prima foto dal set

Ci siamo quasi! Jurassic World 2 inizierà le riprese a breve con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard di nuovo in prima linea per una nuova dino-carneficina. E per celebrare questa occasione, il nuovo regista JA Bayona ha inviato la prima foto dal set che mostra di un paio di caschi protettivi con un logo molto familiare. Il regista aggiunge un messaggio in cui si dice pronto a partire per questa nuova emozionante avventura.

Tutto pronto per il viaggio.

Jurassic World 2 è il sequel del campione d'incassi Jurassic World che ha riavviato il franchise di Jurassic Park rimasto in sospeso per oltre un decennio. JA Bayona è reduce dal tour promozionale della sua ultima fatica, il fantasy per ragazzi A Monsters Call basato sul libro "7 minuti dopo la mezzanotte" di Patrick Ness. A Monsters Call ha dimostrato che JA Bayona è in grado di gestire l'enorme mole di effetti visivi del nuovo Jurassic World trasformando il regista spagnolo nell'uomo perfetto per il lavoro. Colin Trevorrow regista del Juarssic World originale ha dovuto abbandonare il sequel dopo aver firmato per Star Wars 9, anche se resterà a bordo come produttore esecutivo al fianco di Steven Spielberg, che ha diretto i primi due Jurassic Park. Alcuni aggiornamenti precedenti indicavano che le riprese di Jurassic World 2 avrebbero preso il via a febbraio alle Hawaii e tutto sembra essere sulla buona strada. Nessun dettaglio sulla trama è trapelato sino a questo momento, anche se è stato suggerito che questo sequel sarà più grande, dark e violento e introdurrà nuovi dinosauri proseguendo il discorso del loro utilizzo militare accennato nel Jurassic World originale. I nuovi membri del cast sono Toby Jones, Daniella Pineda e Rafe Spall. Trevorrow ha parlato delle tematiche del film in un'intervista rilasciata lo scorso anno.

Sarà una parabola del trattamento che gli animali ricevono oggi: abusi, sperimentazione medica, animali domestici, tenere animali selvatici nei giardini zoologici come prigioni, l'uso che i militari hanno fatto di loro, animali come armi.

Bryce Dallas Howard in una recente intervista rilasciata mentre stava promuovendo il suo nuovo film Gold ha rivelato che Claire è cambiata un bel po' dopo il suo calvario su Isla Nublar in Jurassic World.

Questa è una parte della storia, che è parte del viaggio. Lei sicuramente ne ha passate tante ed è molto cambiata a causa di questo. Ma lei è anche chi è sempre stata. Chris Pratt e io abbiamo giocato molto con questo. Noi siamo nuovamente in quella fase in cui parliamo del passato e lo facciamo attraverso le battute, con l'aggiunta di tutto ciò che è accaduto nel frattempo, e sono sempre momenti molto divertenti.

Jurassic World 2 debutterà nei cinema il 22 giugno 2018.

Getting ready for the journey. pic.twitter.com/EDgsdUJyXv — JA Bayona (@FilmBayona) 26 gennaio 2017

