Catfight: trailer e poster del film con Anne Heche e Sandra Oh

Di Pietro Ferraro domenica 29 gennaio 2017

Catfight: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla dark-comedy con Anne Heche e Sandra Oh nei cinema americani dal 3 marzo 2017.

Disponibili trailer e poster di Catfight, una satira brutale con Sandra Oh e Anne Heche nei panni di due rivali che amano picchiarsi a sangue e rovinarsi la vita a vicenda.

Il film segue l'artista emergente Ashley Miller (Heche) e l'amareggiata, ricca casalinga Veronica Salt (Oh), due donne che erano compagne al college, ma che si sono perse di vista. Anni dopo si ritrovano ad una festa dove Asley sta lavorando al catering mentre Veronica parla male di lei con chiunque le capiti a tiro. Le donne hanno un alterco e presto arrivano alle mani in una rissa che lascia Veronica in coma per due anni. Quando si sveglia Veronica si sente umiliata e prova rabbia quando scopre che nel frattempo la situazione si è capovolta e Ashley è diventata un famosa artista mentre il suo patrimonio personale è evaporato.

Catfight è diretto da Onur Tukel (Applesauce, Summer of Blood, Richard’s Wedding) con il cast di supporto che include Alicia Silverstone, Amy Hill, Myra Lucretia Taylor, Ariel Kavoussi, Craig Bierko e Dylan Baker.

Catfight debutta nei cinema americani il prossimo 3 marzo.

Un tempo compagne di college Veronica (Sandra Oh) e Ashley (Anne Heche) si ritrovano ad una festa. Le donne ora sulla quarantina non si vedono dai tempi della scuola e scoprono che le loro vite hanno preso strade radicalmente diverse. Ashley sbarca a fatica il lunario come pittrice di tele politicamente impegnate, mentre Veronica è sposata con un ricco uomo d'affari che sta per trarre un enorme profitto da un'altra guerra condotta dagli Stati Uniti in Medio Oriente. Bastano pochi minuti di nuovo insieme che la vecchia rivalità tra le due torna a galla insieme a vecchi rancori e una tromba delle scale di Manhattan diventa sede di una rissa tra donne di un calibro che raramente si è visto al di fuori di epici incontri di arti marziali. Ora la sfida è aperta.





Fonte: Collider