Lowriders: trailer del film con Demian Bichir e Eva Longoria

Di Pietro Ferraro lunedì 30 gennaio 2017

Lowriders: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Demian Bichir e Eva Longoria nei cinema americani dal 12 maggio 2017.

Blumhouse Tilt ha reso disponibile un primo trailer di Lowriders, dramma in arrivo nei cinema americani il 12 maggio. Il film è ambientato sull'eclettico e vibrante sfondo della cultura quasi religiosa delle automobili di East Los Angeles e segue la storia di Danny (Gabriel Chavarria), un giovane talentuoso artista di strada stretto tra il mondo "Lowrider" abitato da suo padre della vecchia scuola (Demian Bichir) e il fratello ex detenuto (Theo Rossi) e le adrenaliniche incursioni notturne in veste di "writer" che gli danno la possibilità di esprimere se stesso. Il progetto è stato in sviluppo per diversi anni, con Cheo Hodari Coker. showrunner della serie tv Luke Cage, che ha scritto una prima versione dello script insieme ad Elgin James. In seguito Justin Tipping e Joshua Beirne-Golden, gli scrittori dietro al film Kicks dello scorso anno, hanno scritto la versione più recente dello script per la regia di Ricardo de Montreuil.

Nel cast anche Eva Longoria nei panni della madre di Danny, con un cast di supporto che include Melissa Benoist, Yvette Monreal, Montse Hernandez, Cress Williams e Tony Revolori. Jason Blum produce attraverso la sua società di produzione Blumhouse Tilt che quest'anno porterà nelle sale anche The Belko Experiment (17 marzo) e Sleight (7 aprile).

Lowriders segna il debutto cinematografico americano del regista peruviano Ricardo de Montreuil, il cui film d'esordio, My Brother's Wife del 2006, era interpretato da Bruno Bichir, il fratello di Demian Bichir. Il suo secondo film, Mancora, interpretato da Jason Day, Elsa Pataky e Enrique Murciano ha debuttato al Sundance Film Festival 2008. Ora dopo quasi sette anni in vari stadi di sviluppo, il suo terzo film, Lowriders, è finalmente pronto a debuttare nelle sale.

Gabriel Chavarria in precedenza ha recitato al fianco di Demian Bichir nel dramma acclamato dalla critica Per una vita migliore (2011), che ha regalato a Bichir la sua prima e per ora unica nomination agli Oscar. Gabriel Chavarria sarà anche in War - Il pianeta delle scimmie in arrivo nei cinema italiani il 13 luglio mentre vedremo Demian Bichir in Alien: Covenant nei cinema americani il 19 maggio.

Fonte: Movieweb