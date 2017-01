E' morto John Hurt - Il ricordo di Blogo

Di Pietro Ferraro sabato 28 gennaio 2017

E' morto a 77 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro l'attore britannico John Hurt.

E' morto a 77 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro Sir John Hurt, attore britannico di cinema e teatro noto al grande pubblico per ruoli in Alien, Orwell 1984 e nella saga di Harry Potter dove ha interpretato il costruttore di bacchette magiche Garrick Olivander in quattro film della saga. Hurt è stato candidato due volte al Premio Oscar per ruoli in Fuga di mezzanotte (Miglior attore non protagonista) e The Elephant Man (Miglior attore protagonista).

Dopo l'annuncio della morte dell'attore da parte del suo agente diversi tributi sono giunti dal mondo dello spettacolo con il regista Mel Brooks che lo saluta come un "talento veramente magnifico", mentre la scrittrice JK Rowling lo ha definito un "immenso talento profondamente amato".

Hurt si era ripreso da un cancro al pancreas nel mese di ottobre 2015 e aveva firmato per apparire in una produzione teatrale del West End di The Entertainer, ma in seguito aveva dato forfait su consiglio dei suoi medici dopo essere stato ricoverato in ospedale per alcune complicanze

In una recente intervista con Radio Times l'attore a proposito della sua mortalità ha detto: "Non posso dire che mi preoccupo per la mortalità, ma è impossibile arrivare alla mia età e non avere un po' di contemplazione di essa...Siamo tutti solo tempo che passa e occupiamo la nostra sedia molto brevemente".

Nell'autunno del 2015, Hurt aveva annunciato che era in remissione e che avrebbe continuare a lavorare.

