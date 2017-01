Imperial Dreams: trailer del film con John Boyega

Di Pietro Ferraro domenica 29 gennaio 2017

Imperial Dreams: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Malik Booth con John Boyega.

Lanciato dal successo globale di Star Wars: Il risveglio della Forza, rivedremo John Boyega in Star Wars: The Last Jedi, Pacific Rim 2 e il film di Kathryn Bigelow sugli scontri di Detroit.

Tra un blockbuster e l'altro John Boyega ha recitato in un film più piccolo dal titolo Imperial Dreams che vede Boyega come un ex detenuto che sta cercando di rifarsi una vita dignitosa con il figlio interpretato da Ethan e Justin Coach.

Imperial Dreams è scritto e diretto da Malik Booth con la colonna sonora a cura del rapper Steven Ellison alias Flying Lotus.

Il cast è completato da Rotimi Akinosho, Keke Palmer, Glenn Plummer, De'Aundre Bonds, Sufe Bradshaw, Jernard Burks, Anika Noni Rose e Maximiliano Hernández. Imperial Dreams debutta su Netflix il prossimo 3 febbraio.

Bambi (John Boyega) vuole iniziare la sua carriera come ogni giovane scrittore vorrebbe. Ma per Bambi la normalità è un dilemma. “Normale” significa tornare a Watts, Los Angeles, dopo ventotto mesi in prigione, per trovare il suo giovane figlio giocare vicino alla sua nonna strafatta. È normale per il patriarca della famiglia dare il benvenuto a Bambi offrendogli pasticche, armi e un lavoro come spacciatore. Per Bambi e suo figlio, una normale visita del cugino significa dovergli estrarre un proiettile dal braccio. Bambi si relaziona a questa surreale normalità del ghetto con calma e compostezza, ma sa che questa quotidianità non potrà durare a lungo.





