Film 2018-2019: Dominic West per Tomb Raider - Millie Bobby Brown in Godzilla 2

Di Federico Boni mercoledì 1 febbraio 2017

Millie Bobby Brown, bimba prodigio di Stranger Things, primo nome ufficiale per Godzilla 2.

Film 2018-2019: Thomas Jane per Predator - Daniella Pineda per Jurassic World 2 Marito e moglie nella vita reale nonché protagonisti di True Blood, Stephen Moyer e Anna Paquin saranno regista e protagonista di The Parting Glass. - Godzilla: King of the Monsters: Millie Bobby Brown, adolescente esplosa in tv grazie alla serie Stanger Things, prenderà parte a Godzilla: King of the Monsters. Ad annunciarlo la stessa Legendary, per un sequel in uscita il 22 marzo del 2019. Millie è così diventato il primo nome ufficiale del cast, diretto e sceneggiato da Michael Dougherty, aiutato in cabina di scrittura da Zach Shields. Nel titolo diretto nel 2014 da Gareth Edwards si facevano spazio Aaron Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Sally Hawkins e Bryan Cranston. Prima di Godzilla 2, la Legendary uscirà in sala con Kong: Skull Island (10 marzo 2017), mentre a seguire con Godzilla contro King Kong (29 maggio 2020).

- Tomb Raider: Dominic West sarà il padre di Lara Croft nel reboot di Tomb Raider. Riprese iniziate la scorsa settimana, con l'Hollywood Reporter che ha dato notizia dell'ultima aggiunta. Protagonista indiscussa il premio Oscar Alicia Vikander, affiancata dal villain Walton Goggins e dal compagno d'avventura Daniel Wu. Roar Uthaug in cabina di regia, con Geneva Robertson-Dworet allo script e un'uscita in sala datata 16 Marzo 2018.

- Stockholm: Ethan Hawke e Noomi Rapace saranno i protagonisti di Stockholm, nuovo titolo di Robert Budreau. Un film basato sulla straordinaria storia vera andata in scena nel 1973, con un colpo alla banca e relativa presa di ostaggi avvenuta nel cuore della città. Un evento ricordato dalla rivolta degli ostaggi, che attaccarono le autoritò 'difendendo' i propri rapitori. Proprio in quel momento nacque il fenomeno psicologico chiamato "Sindrome di Stoccolma". Via alle riprese nel mese di aprile.