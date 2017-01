SAG Awards 2017 versione 'black', i vincitori - trionfa Il Diritto di Contare

Di Federico Boni lunedì 30 gennaio 2017

SAG Awards 2017 a tinte 'black', quelli assegnati nella notte. Miglior cast 'Il diritto di Contare'.

PGA Awards 2017, trionfa La La Land - i vincitori La La Land vola sempre più verso l'Oscar. Suo il PGA Award. Trionfano anche Zootropolis e O.J.: Made in America tra i documentari. Premi particolarmente attesi, quelli assegnati nella notte ad Hollywood. Dopo i PGA Awards di sabato, che hanno visto La La Land volare verso l'Oscar, sono stati infatti annunciati i SAG Awards 2017, premi assegnati dal Sindacato attori d'America da sempre cartina da tornasole in vista dell'Academy.

Ebbene i SAG 2017 sono stati quasi 'all black', con Emma Stone unica attrice 'caucasica' in trionfo grazie a La La Land. Inattesa la vittoria tra gli attori di Denzel Washington, che ha battuto sul filo di lana il super favorito della vigilia Casey Affleck. Ancora Barriere - Fences sugli scudi grazie a Viola Davis, eletta miglior attrice non protagonista e sempre più in decollo verso quella statuetta mai conquistata, mentre Mahershala Ali, 4 film e due serie tv girate solo nel 2016, ha fatto suo l'ambito SAG grazie a Moonlight. Vittoria di peso anche per Il Diritto di Contare, eletto miglior cast ai danni di Captain Fantastic, Barriere, Moonlight e Manchester by the Sea, a questo punto grande sconfitto della serata.

SAG Awards 2017 i vincitori

Miglior attrice

EMMA STONE / Mia – “LA LA LAND”

Miglior attore non protagonista

MAHERSHALA ALI / Juan – “MOONLIGHT”

Miglior attrice non protagonista

VIOLA DAVIS / Rose Maxson – “FENCES”

Miglior cast

IL DIRITTO DI CONTARE

