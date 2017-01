Box Office Italia 30 gennaio, Split per la prima volta in testa

Di Federico Boni martedì 31 gennaio 2017

Ficarra e Picone battono La La Land e Split.

Primo per la seconda volta, da quando è uscito. Split di Shyamalan ha ieri conquistato la vetta del botteghino italiano con 168.571 euro incassati in 24 ore, seguito dai 159.919 euro di La La Land. Dal trono alla 3° posizione sono passati Ficarra e Picone con l'Ora Legale, 3° a quota 121.351 euro, con Arrival staccato in 4° posizione con 45.459 euro.

5° piazza con 44.233 euro per Fallen, seguito dai 40.663 euro di Collateral Beauty, dai 37.965 euro di XXX3, dai 36.699 euro di 'Proprio lui?', dai 35.806 euro di Suspiria, tornato in sala restaurato a 40 anni dall'uscita, e dai 32.534 euro di Allied.



Box Office 30 gennaio

SPLIT € 168.571 - 29.536 spettatori



LA LA LAND € 159.919 - 28.941 spettatori



L'ORA LEGALE € 121.351 - 23.588 spettatori



FALLEN € 44.233 - 7.596 spettatori



COLLATERAL BEAUTY € 40.663 - 7.855 spettatori



XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE€ 37.965 - 6.467 spettatori



PROPRIO LUI? € 36.699 - 6.355 spettatori



SUSPIRIA € 35.806 - 3.667 spettatori



ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA € 32.534 - 6.187 spettatori



Box Office Usa, Split batte Qua la Zampa - male Resident Evil 6, La La Land oltre i 100 milioni La La Land e Il Diritto di Contare volano oltre i 100 milioni, ma è Split a guardare ancora una volta tutti dall'alto in basso. Fenomeno Ficarra e Picone. L'Ora Legale ha mantenuto la vetta del botteghino per il 3° weekend consecutivo, incassando altri 2.433.909 euro euro in 4 giorni. Totale ricco per la commedia Medusa, arrivata ai 6.623.995 euro e ai 1.055.233 spettatori paganti. Battuto in volata La La Land, uscito in 378 sale e in grado di incassare 2.038.449 euro in 96 ore, con 302.834 spettatori e la miglior media per sala della Top10: 5.393 euro a copia. Essendo un musical, genere mai particolarmente amato in Italia, un successo su tutta la linea. Stracciato Les Miserables, nel 2013 partito con 720.000 euro, e battuto addirittura Mamma Mia!, nel 2008 debuttante con 1.851.000 euro per poi chiudere a quota 9 milioni.

Medaglia di bronzo per Split di Shyamalan, uscito in 394 copie e arrivato ai 1.899.138 euro, con 268.300 spettatori. The Visit, lo scorso anno, debuttò con 906.000 euro. Battuto anche l'esordio di After Earth, mentre L'ultimo dominatore dell'aria, nel 2007, debuttò con 2.189.000 euro.

4° piazza per Arrival, arrivato ai 2.101.571 euro totali, con Sing a quota 7.715.221 euro e Fallen, uscito in 225 sale, debuttante a quota 605.148 euro. Allied di Zemeckis è invece arrivato ai 4.444.004 euro totali, con xXx: il ritorno di Xander Cage ad un passo dai 2 milioni e Collateral Beauty sempre più sorprendente a quota 8.903.530 euro. Partenza tutt'altro che entusiasmante per Proprio Lui?, arrivato ai 537.610 euro considerando anche le anteprime di qualche settimana fa, mentre male è andato Doraemon il Film, uscito in 276 copie e incapace di andare oltre i 293.252 euro. Da segnalare infine i 5.831.390 euro raggiunti da Assassin's Creed e i 13.933.479 euro di Oceania.

Weekend ricchissimo anche quello in arrivo, grazie alle uscite di Smetto quando voglio - Masterclass, La terra e il Vento, Billy Lynn - Un Giorno da eroe di Ang Lee, The Ring 3, Ho amici in paradiso, Sleepless - Il Giustiziere, A United Kingdom - L'amore che ha cambiato la storia e La battaglia di Hacksaw Ridge. Chi batterà Ficarra e Picone?