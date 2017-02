Han Solo: nuova foto ufficiale con il cast dello spin-off di Star Wars

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 febbraio 2017

Il regista Chris Miller annuncia il via alle riprese dello spin-off "Han Solo: A Star Wars Story".

Disney e Lucasfilm hanno annunciato l'inizio ufficiale delle riprese dello spin-off Han Solo: A Star Wars Story. Questo annuncio arriva con la prima foto ufficiale del cast con tutti i principali attori che appariranno nel film. Gli attori sono ritratti stipati insieme nella cabina di pilotaggio dell'iconico Millennium Falcon con Joonas Suotamo / Chewbacca che è l'unico con indosso il costume di scena.





Il passato avventuroso dell'iconica canaglia e del Wookiee preferito da tutti inizia le riprese questo mese con la produzione di Han Solo: A Star Wars Story (titolo provvisorio) che è iniziata ufficialmente il 20 febbraio presso i Pinewood Studios di Londra.

Han Solo: A Star Wars Story esplorerà le avventure del duo prima degli eventi di Star Wars: Una nuova speranza e il primo incontro con l'altra canaglia e giocatore d'azzardo di una galassia lontana lontana, Lando Calrissian.

Phil Lord e Christopher Miller dirigono in tandem il film, con un cast che comprende Alden Ehrenreich come Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover come Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo come Chewbacca.

Guardare queste persone ispirate provenienti da tutto il mondo con queste personalità uniche che si riuniscono al solo scopo di fare arte, è a dir poco miracoloso. Non possiamo pensare a qualcosa di divertente da dire, perché ci sentiamo davvero commossi e davvero fortunati. Phil Lord e Christopher Miller

Scritto da Jon e Lawrence Kasdan, Han Solo è prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur, Simon Emanuel e co-prodotto da Kiri Hart, Susan Towner e Will Allegra. Lawrence Kasdan e Jason McGatlin sono i produttore esecutivi.

La troupe include i migliori talenti del settore, tra cui il candidato all'Oscar per il suo lavoro in Arrival, Bradford Young (direttore della fotografia), Chris Dickens (montatore), Dominic Tuohy (supervisore effetti sonori), Rob Bredow (supervisore effetti visivi) e Brad Allan (Action Designer). A loro si uniranno alcuni veterani di Star Wars come Neal Scanlan (supervisore effetti speciali Creature & Droidi), Neil Lamont (scenografo), Dave Crossman e Glyn Dillon (costumisti), Jamie Wilkinson (oggetti di scena), Lisa Tomblin (hair-stylist), Amanda Knight (make-up) e Nina Gold (Responsabile casting UK).

Il film di Han Solo è previsto in uscita il 25 maggio 2018.

Han Solo: A Star Wars Story - Iniziate le riprese e prima foto dal set

È ufficiale! Lo spin-off Han Solo: A Star Wars Story ha iniziato le riprese in anticipo sul previsto. Il regista Chris Miller, che sta lavorando al fianco del suo abituale partner Phil Lord, ha twittato l'annuncio che arriva con una prima foto dal set e un breve annuncio: "Han First Shot".

Han Solo - A Star Wars Story: foto ufficiale con il blaster dello spin-off Chris Miller celebra lo "Star Wars Day" con una foto del blaster che vedremo nello spin-off di Han Solo.

Questa citazione via Twitter oltre ad annunciare il primo ciak del film è anche un riferimento alla controversa modifica fatta da George Lucas allo Star Wars originale e alla resa dei conti nella Cantina di Mos Eisley tra lo Han Solo di Harrison Ford e il cacciatore di taglie Greedo, in cui Han spara all'alieno senza tanti complimenti. Nell'edizione speciale del 1997 di "Una nuova speranza" George Lucas ha messo mano a questa scena questa scena in modo che fosse Greedo a sparare per primo.

La sceneggiatura dello spin-off di Han Solo arriva dal duo di sceneggiatori padre e figlio Lawrence e Jake Kasdan. Lawrence autore storico della saga torna dopo aver contribuito alle sceneggiature de L'Impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza. La trama dello spin-off ruoterà intorno ad un giovane Han Solo dieci anni prima dell'incontro con Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker e del suo coinvolgimento con l'Alleanza ribelle nella battaglia contro la Morte Nera.

Nessuna sinossi ufficiale è stata rilasciata, ma la storia pare includerà il pianeta Kessel e mostrerà come Han ha vinto il Millennium Falcon da Lando Calrissian in una partita a Sabacc. Alden Ehrenreich sarà il nuovo Han, mentre il Donald Glover della serie tv Community ha assunto il ruolo di un giovane Lando. A bordo ci sono anche Emilia Clarke in un ruolo non specificato e Woody Harrelson nei panni di Garris Shrike, mentore di Han e personaggio parte del canone "Legends" introdotto nei romanzi della saga. Questo spin-off renderà ufficialmente Shrike parte del canone ufficiale. Si sospetta che Joonas Suotamo, che ha girato tutte le scene d'azione in Il risveglio della Forza nei panni di Chewbacca al posto di Peter Mayhew sostituirà definitivamente Mayhew nei panni dell'iconico Wookie per l'intero spin-off.

Han Solo sarà nelle sale il 25 maggio 2018, solo 6 mesi dopo l'uscita del sequel L'ultimo Jedi aka Star Wars 8.







Han

First

Shot

— Chris Miller (@chrizmillr) 30 gennaio 2017

