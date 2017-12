Solo: A Star Wars Story - primo teaser poster

Di Pietro Ferraro lunedì 4 dicembre 2017

Solo A Star Wars Story: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sullo spin-off di Ron Howard nei cinema americani dal 25 maggio 2018.

Il primo poster di Solo: A Star Wars Story ha fatto capolino nelle sale americane e potrebbe indicare che un primo trailer è in arrivo. Al momento Lucasfilm è in piena modalità Star Wars: Gli ultimi Jedi, ma non avrà molto tempo per sedersi e raccogliere i frutti. Appena sei mesi dopo l'uscita nei cinema de "Gli Ultimi Jedi", Lucasfilm e Disney faranno uscire un altro film di Star Wars e secondo film "indipendente". I problemi di produzione non hanno impedito a Rogue One: A Star Wars Story di avere un successo da 1 miliardo di dollari, quindi con con "Solo" la speranza è di bissare.

Lucasfilm ha avuto alcuni problemi con "Rogue One", ma non è stato niente in confronto ai travagli affrontati con "Solo". Ron Howard è intervenuto per riprendere forse fino all'80% del film dopo la partenza di Phil Lord e Chris Miller, e alla fine ha concluso la produzione poche settimane fa. Sono seguiti un titolo ufficiale, Solo: A Star Wars Story, e logo che ora arriva in forma di poster.

L'utente Twitter LAKingsDru ha individuato il primo poster di Solo in un cinema della California. L'aspetto del poster non è sorprendente, con il logo ufficiale su sfondo nero, ma il poster conferma anche la data di uscita del 25 maggio, nonostante molti pensino che sia meglio uno slittamento del film a dicembre.

Non c'è stata ancora nessuna immagine ufficiale di Alden Ehrenreich nei panni del contrabbandiere spaziale, ma il ragazzo avrà un compito a dir poco arduo nell'interpretare l'iconic personaggio di Harrison Ford evitando di trasformarlo in una brutta imitazione.

Solo: A Star Wars Story - riprese concluse e nuova foto dal set con "Tag & Bink"

Il regista Ron Howard ha recentemente confermato il titolo ufficiale dello spin-off Solo: A Star Wars Story, annunciando anche che il film di Han Solo ha terminato le riprese. Appena prima dell'annuncio del fine riprese, il regista ha utilizzato i social media per confermare a sorpresa che due personaggi saranno portati nel canone di Star Wars, Tag & Bink, personaggi precedentemente presenti solo nei fumetti parte della serie Star Wars Legends (cioè L'universo espanso) e non erano stati considerati parte del canone di Star Wars fino ad ora.

Star Wars, lo spin-off dedicato a Han Solo ha un titolo Solo: A Star Wars Story. Questo il titolo ufficiale dell'atteso 2° spin-off di Guerre Stellari.

Il regista Ron Howard ha inviato una foto che ritrae i due ufficiali imperiali con l'hashtag #tagandbink. I due personaggi sono stati creati dal fumettista Kevin Rubio nel 2001 per il fumetto "Tag and Bink Are Dead", una parodia del film Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard. Come Rosencrantz e Gildenstern, Tag e Bink hanno inavvertitamente messo in moto alcuni dei principali avvenimenti dell'universo di Star Wars, come mostrato nell'originale fumetto in due parti che ha debuttato nel 2001 e il sequel del 2006 "Star Wars: The Return of Tag and Bink Special Edition" e "Tag & Bink: Episode I - Revenge of the Clone Menace", tutti scritti da Kevin Rubio e disegnati da Lucas Marangon.

Nei primi due numeri, Tag e Bink erano soldati a bordo del Tantive IV quando è stato catturato dallo Star Destroyer soprannominato "Devastator". Dopo essere stati catturati, i due si nascondono come Stormtroopers e sembrava fossero stati scelti per essere i due piloti TIE Fighter che accompagnano Darth Vader nella battaglia tra i canali della Morte Nera, dove si ipotizza che Darth Vader non sia stato quasi ucciso a causa del Millennium Falcon, ma bensì a causa dell'incapacità di Tag e Bink come piloti. Questi due piloti di TIE Fighters sono stati uccisi rivelando così che non erano in realtà Tag e Bink, che invece erano nelle ultime file quando Vader ha selezionato i suoi due piloti, consentendo a Tag e Bink di rubare uno shuttle imperiale e di fuggire dalla Morte nera appena prima che esplodesse.

Nei fumetti Tag e Bink finiscono per incontrare molti personaggi iconici di Star Wars come Lando Calrissian, Boba Fett e persino l'imperatore Palpatine, con il duo vestito come guardie reali dell'imperatore durante una scena ne Il ritorno dello Jedi dove Luke Skywalker affronta l'imperatore. Dopo che la seconda Morte nera è stata distrutta, Tag e Bink sono stati uccisi, ma sono diventati Fantasmi di Forza e il fumetto finale "Tag & Bink: Episode I - Revenge of the Clone Menace", mostra come in realta i due fossero in precedenza dei Jedi in addestramento, che sono finiti bloccati su Naboo, solo per tornare quando l'Ordine Jedi era ormai stato spazzato via, con Darth Vader che li risparmiò dicendo loro di abbandonare il loro adestramento Jedi, cosa che loro fecero.

Dopo che Ron Howard ha inviato questa foto, Kevin Rubio ha risposto ringraziando il regista di aver inserito i suoi amati personaggi nel nuovo canone ufficiale di Star Wars, mettendoli in questo film. Mentre Ron Howard non ha risposto a Rubio, Jon Kasdan co-sceneggiatore di Solo: A Star Wars Story ha detto all'autore di amare i suoi fumetti e che non solo ha deciso di mettere Tag e Bink nel film, ma ha anche deciso di interpretare uno dei personaggi, con l'aiuto-regista Toby Hefferman che interpreta l'altro.

Un post condiviso da RealRonHoward (@realronhoward) in data: 14 Ott 2017 alle ore 16:09 PDT

@thandienewton returned 2 #TheGalaxy to light up some key new #UntitledHanSolo scenes then back to #Westworld. What a powerhouse talent! pic.twitter.com/3Toldp3UtK — Ron Howard (@RealRonHoward) 30 settembre 2017

@emiliaclarke has wrapped filming on #UntitledHanSoloMovie. She's given us a terrifically strong & exciting character. Fun 2 work with, 2! pic.twitter.com/msfLd9OL86 — Ron Howard (@RealRonHoward) 24 settembre 2017

Shooting a scene about desperate and dangerous times in the Galaxy pic.twitter.com/AtNZPOkzFO — Ron Howard (@RealRonHoward) 23 settembre 2017

Un post condiviso da RealRonHoward (@realronhoward) in data: 22 Set 2017 alle ore 13:10 PDT

Had to say goodbye to my friend @Paul_Bettany today. Another terrific performance from a world class talent. pic.twitter.com/6jkNKQNQZZ — Ron Howard (@RealRonHoward) 16 settembre 2017

Intense & cool action scene on my monitors today as we make #UntitledHanSoloMovie pic.twitter.com/Iw27xGHkww — Ron Howard (@RealRonHoward) 6 settembre 2017

Han Solo: nuove foto dal set dello spin-off di Star Wars

Il regista Ron Howard è sul set dello spin-off Han Solo da un paio di settimane e prosegue nel condividere alcuni scatti dal set. Le ultime immagini pervenute via Twitter ritraggono una tazza di caffè dalla sala di montaggio, che conferma che Lucasfilm ha una propria marca di caffè Stormtrooper e uno scatto in sala costumi con alcuni abiti di scena davvero molto colorati che Howard commenta così:

Riuscite a indovinare di chi è questo guardaroba? #UntitledHanSoloMovie.

Ricordiamo che Ron Howard ha rimpiazzato i registi Phil Miller e Chris Lord licenziati in tronco. Pare che i due filmmakers stessero girando una sorta di Ace Vnetura incontra Ice Pirates, per i più giovani trattasi di una parodia fantascientifica del 1984 con Anjelica Huston e Ron Perlman.

Al momento non ci sono dettagli sulla trama se non una striminzita sinossi che trovate a seguire.

Le avventure di Han Solo e Chewbacca prima di entrare nella Ribellione, compresi i loro primi incontri con Lando Calrissian.

Lo spin-off di Han Solo è previsto in uscita nei cinema americani il 25 maggio 2018.

can you guess whose closet this is? #UntitledHanSoloMovie pic.twitter.com/1gB17Rt1vN — Ron Howard (@RealRonHoward) 11 luglio 2017

Han Solo: nuova foto dal set con il regista Ron Howard

Nonostante un recente aggiornamento in cui si riportava che la produzione di Han Solo: A Star Wars Story non avrebbe ripreso fino al 10 luglio, sembra che Ron Howard abbia una gran voglia di mettersi al lavoro. Il regista ha condiviso un'immagine del suo primo giorno sul set dello spin-off di Star Wars, suggerendo di aver girato appena girato una "scena cool".

Han Solo, parla Ron Howard: 'è una piccola opportunità che mi è capitata' Ron Howard parla per la prima volta della regia del 2° spin-off Star Wars dedicato a Guerre Stellari.

L'aggiornamento a cui ci riferiamo aveva affermato che il nuovo regista, che prende il posto di Phil Lord e Chris Miller, avrebbe trascorso le prossime settimane a guardare tutto il girato dei colleghi, quindi è possibile che Howard stesse semplicemente provando una scena.

Scena cool oggi, ma temo che questa sia l'immagine più rivelatrice che posso condividere del mio primo giorno sul set del film senza titolo di Han Solo.

L'immagine in questione, condivisa su Twitter da Ron Howard, mostra il pavimento del set, le scarpe del regista, alcune bottiglie d'acqua e un paio di cuffie su un tavolo che probabilmente ha utilizzato. All'inizio di questa settimana, il regista ha condiviso un'altra foto del treno ad alta velocità EuroStar che lo stava portando da Parigi a Londra, dove si stava girando la spin-off di Han Solo prima che la produzione subisse uno stop.

Ron Howard ha anche rivelato all'inizio di questa settimana che c'è già "un sacco di lavoro davvero grande", in riferimento al girato di Phil Lord e Chris Miller. Fin dal momento che i filmmakers, più noti per la commedia 21 Jump Street, sono stati licenziati dal progetto la scorsa settimana, ci sono state molte voci su ciò che è veramente accaduto sul set, tra cui un aggionrmento non confermato di questa settimana che ha affermato che LucasFilm era così delusa della performance di Alden Ehrenreich da dover ricorrere ad un insegnante di recitazione. C'erano altri rumor che hanno paragonato la performance di Alden Ehrenreich al personaggio di Jim Carrey in Ace Ventura. Alden Ehrenreich stesso è stato il primo ad esprimere le proprie preoccupazioni riguardo alla forte impronta "comedy" che Phil Lord e Chris Miller stavano portando all'iconico contrabbandiere spaziale.

La produzione di Han Solo: Story Wars Story è iniziata alla fine di gennaio con la prima foto ufficiale dal set condivisa un mese dopo che ritraeva Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Donald Glover, Emilia Clarke, Phoebe Waller Bridge, Joonas Suotamo nel suo costume di Chewbacca e i registi Phil Lord e Chris Miller. I registi hanno anche partecipato ad uno speciale video benefico di "Omaze" con Warwick Davis girato sul set del film, dove hanno rivelato anche una nuovissima creatura aliena.

Altri "update" non confermati da LucasFilm hanno parlato del ritorno dell'iconico Jabba The Hutt con un ruolo che approfondirà il rapporto di Han Solo con Jabba, e visto che stiamo parlando di pun requel che si svolgerà prima di "Una nuova speranza", un ritorno del gangster alieno è più che plausibile.

Cool scene today but I'm afraid this is the most revealing image I dare share from my 1st day on the set of the Untitled Han Solo movie pic.twitter.com/RB15lG7FGE — Ron Howard (@RealRonHoward) 29 giugno 2017





Han Solo: nuovo video dal set dello spin-off di Star Wars

La settimana scorsa nuove foto dello spin-off Han Solo hanno mostrato Alden Ehrenreich nei panni dell'amato contrabbandiere spaziale a bordo di un nuovo veicolo e oggi abbiamo un nuovo video che mostra Han Solo a bordo di questo speeder mentre viene trainato da un grosso camion, affiancato da un altro SUV usato per trasportare la macchina da presa. Le scene sono state girate in Inghilterra presso la stazione di Fawley di Southhampton.

Il sito Making Star Wars ha pubblicato questo video che ritrae il nuovo speeder di Han Solo. La ripresa è stata effettuata da una certa distanza quindi non possiamo sapere per certo se in realtà sul veicolo ci sia Alden Ehrenreich o uno dei suoi stuntmen.

È possibile che quella che sembra al scena di una gara possa avere qualche connessione con un personaggio iconico che si è vociferato potrebbe fare ritorno in questo spin-off, Jabba the Hutt.

Disney e LucasFilm hanno fissato una data di uscita del film al 25 maggio 2018.





Han Solo: nuove foto dal set con Alden Ehrenreich

Nuove foto dal set di Han Solo: A Star Wars Story sono arrivate online che andiamo a proporvi insieme ad alcuni concept art dello spin-off, condivisi via Twitter e provenienti da un'asta su eBay, con potenziali costumi di Alden Ehrenreich e illustrazioni di varie navi e parti dello scafo di un Camminatore AT - AT in costruzione.

Le nuove foto dal set sono state condivise da TMZ e mostrano Ehrenreich nel suo costume di Han Solo che sfoggia una folta chioma e quella che appare un ferita di qualche tipo all'occhio sinistro, ma le immagini rivelano anche diversi veicoli che vedremo nel film.

A seguire trovate SPOILER sul film quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Nelle foto ci sono alcuni personaggi sconosciuti che sembrano indossare abbigliamento simile a quello visto in Una nuova speranza e il resto delle immagini riguardano veicoli terrestri e non le navi che sono state mostrate nei concept art recentemente trapelati. Un veicolo in particolare ricorda vagamente la Batmobile dello serie tv anni '60 con motori accoppiati sul retro. Un altro scatto mostra un veicolo simile ad una motrice munito di blaster e un altro ancora un landspeeder. Tutti i veicoli mostrati sono auto o hanno ruote di qualche tipo che naturalmente saranno rimosse digitalmente in post-produzione.











'Star Wars' Set Pics Reveal Alden Ehrenreich as a Young Han Solo (PHOTO GALLERY) https://t.co/59i74evayP

— TMZ (@TMZ) 19 maggio 2017







Sketch of Han Solo’s costume from the young Han Solo Film have surfaced on eBay. pic.twitter.com/1Wj26tNmKh

— The Force News (@SWForceNews) 11 maggio 2017

New Concept Art of multiple ship designs for the young Han Solo Film. (3/3) pic.twitter.com/HYZx8cuIPd — The Force News (@SWForceNews) 11 maggio 2017







New Concept Art of multiple ship designs for the young Han Solo Film.

(2/3) pic.twitter.com/OpxM0O1iSl

— The Force News (@SWForceNews) 11 maggio 2017

New Concept Art of multiple ship designs for the young Han Solo Film. (1/3) pic.twitter.com/ppsC105kAh — The Force News (@SWForceNews) 11 maggio 2017







New Concept Art featuring ship designs from the young Han Solo Film. pic.twitter.com/CHg4u0kICC

— The Force News (@SWForceNews) 11 maggio 2017

Han Solo: nuova foto dal set e rumor su Jabba the Hutt

Jabba the Hutt sta per tornare sul grande schermo? Una nuova foto da set del film di Han Solo (ancora senza un titolo ufficiale) sembra indicare che ci sono ottime probabilità, anche se ricordiamo che stiamo parlando di rumor non confermati ufficialmente. Han Solo: nel film vedremo un popolare Jedi dell'era prequel? Un nuovo rumor ipotizza che un Jedi molto amato da George Lucas potrebbe apparire nello spin-off di Han Solo. Attenzione a seguire potrebbero esserci potenziali SPOILER minori sul film di Han Solo. Recentemente Star Wars News Net ha condiviso una foto scattata sul set del film di Han Solo che sembra anticipare un ritorno a Tatooine. La foto scattata dall'alto mostra un set enorme costruito in un paesaggio desertico che potrebbe essere il porto spaziale di Mos Eisley da Star Wars: Una nuova speranza. Per quanto riguarda la linea temporale globale di Star Wars, Jabba the Hutt è morto per mano della Principessa Leia in Star Wars: Il ritorno di Jedi. Prima della sua dipartita, il gangster ha utilizzato Tatooine come base principale per le sue operazioni e, come i fan sanno bene, è una figura abbastanza importante nel sottobosco criminale dell'iconica "galassia lontana lontana" e per ragioni ancora non completamente esplorate, Han Solo si è ritrovato a lavorare con Jabba e a contrarre un debito con lui. Sappiamo che ha avuto a che fare con lui che si è liberato di un carico prezioso in un momento di pericolo, ma c'è sicuramente più di quello. Quindi se Han Solo: A Star Wars Story ci porta a Tatooine, sembra un po' improbabile non includere un qualche coinvolgimento di Jabba. Dal momento che Lucasfilm sta raccontando le origini di un giovane Han Solo, con tutti i rischi del caso, alcuni elementi del background dell'amato contrabbandiere spaziale dovranno essere utilzzati per dare a questo spin-off una percezione di appartenenza per i fan, e da questo punto di vista il suo rapporto con Jabba the Hutt è un elemento imprescindibile. Ciò consentirebbe anche un'altra visita al palazzo di Jabba, così come alcuni cameo di altri famosi cacciatori di taglie come Greedo e forse anche Boba Fett. Ricordiamo che questa foto non garantisce Tatooine come location inclusa nel film di Han Solo. Prima di iniziare la riprese si è ipotizzato che questa location sarà utilizzata come Corellia, il pianeta natale di Han Solo, mentre altri rumor hanno affermato che si tratterebbe invece di un pianeta tutto nuovo descritto come un mondo composto da deserti e saline. Ricordiamo inoltre che durante le riprese di Star Wars: Il risveglio della Forza alcune foto dal set ci hanno fatto pensare che il famoso pianeta desertico di Luke Skywalker sarebbe apparso in quel film, ma in realtà quella location si è rivelata poi essere Jakku. Il cast del film include Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Ian Kenny, Michael K. Williams, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Alden Ehrenreich come Han Solo. Il film è diretto da Phil Lord e Chris Miller (21 Jump Street, The Lego Movie) con una sceneggiatura di Jon Kasdan e Lawrence Kasdan. Han Solo: A Star Wars Story debutta nei cinema il 25 maggio 2018.

Primera imagen del set levantando en la isla Fuerteventura para la película de #HanSolo https://t.co/wNHfT16ykS pic.twitter.com/pCVHSoxcxN — Prensa Imperial (@PrensaImperial) 9 maggio 2017





Han Solo: video dal set, foto e nuovi rumor sui personaggi dello spin-off di Star Wars

Disponibili un video e due nuove foto dal set del film di Han Solo, ve li proponiamo insieme ad alcuni nuovi rumor sui personaggi che appariranno nel nuovo spin-off di Star Wars le cui riprese sono in pieno corso. Per quanto riguarda il cast sappiamo che Alden Ehrenreich sarà un giovane Han Solo, Donald Glover vestirà i panni di Lando Calrissian, Joonas Suotamo quelli di Chewbacca, Woody Harrelson sarà Garris Shrike (anche se Harrelson insiste sul fatto che il mentore di Han Solo avrà un nome diverso), mentre i personaggi di Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge e Thandie Newton sono ancora top-secret. Attenzione! A seguire trovate SPOILER sullo spin-off di Han Solo quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Un recente aggiornamento non ufficiale via Making Star Wars riportava i nomi di due personaggi dello spin-off di Han Solo, anche se non specificava chi erano gli interpreti di tali personaggi. I due personaggi si chiamano "Madre Proxima" e "Val", la prima secondo la fonte è una creatura realizzata con effetti pratici e gestita da Dave Chapman, lo stesso "burattinaio" che sul set di Star Wars: Il risvegllio della Forza controllava il droide BB-8. Per quanto riguarda Val, si tratta di un personaggio femminile che pare avrà un ruolo di primo piano e sarà coinvolto in una serie di stunt e sequenze d'azione e pare sarà interpretato da Emilia Clarke o da Phoebe Waller-Bridge. Ora abbiamo un nuovo rumor che rivela i nomi di altri tre personaggi stavolta insieme agli attori che li ritraggono. E' ancora l'affidabile Making Star Wars a riferire i nomi di questi personaggi che sono "Rebolt" interpretato da Ian Kenny, "Moloch" interpretato da Harley Durst e uno scagnozzo di Moloch senza nome interpretato da Tien Hoang. La notizia del casting di Ian Kenny è arrivata lo scorso marzo, ma questa è la prima volta che sentiamo i nomi di di Harley Durst e Tien Hoang. Il sito ha anche sentito parlare di "Gremm" e "Emlys Nest" in relazione a questi nuovi personaggi, ma non si è capito se sono altri personaggi o luoghi che vedremo nello spin-off. Insieme a questi nuovi rumor abbiamo anche due nuove foto dal set che arrivano da location sull'isola delle Canarie di Fuerteventura, dove si sono recentemente spostate le riprese e che si ritiene fornirà l'ambientazione di Corellia, il pianeta natale di Han Solo. Le riprese avranno luogo sulla costa occidentale del comune di Pájara. Le location di Liques e Pecenescal Cañada de la Barca saranno utilizzate per il campo base della troupe che ospita più di 600 persone tra attori, membri della troupe e comparse. Pare ci sia una sicurezza rigorosa su questo set, che impedirà a chiunque di arrivare troppo vicino, con la sicurezza che terrà escursionisti e bagnanti lontano da quella parte della spiaggia utilizzata per la produzione dello spin-off. La Film Commission di Fuerteventura stima che le riprese porteranno profitti per l'isola tra i 13 ei 15 milioni di euro. La produzione sta cercando tonnellate di materiale che sarà utilizzato per costruire case su questi set, con la produzione che ha annunciato casting per comparse locali: "uomini, donne e bambini di carnagione scura", anche se non sono stati dati i dettagli sulle scene che saranno girate. Ricordiamo che non è ancora stato confermato se questa località sarà utilizzata per la patria di Han Solo. Per quanto riguarda la trama i rumor sono scarsi, ma quelli emersi riportano che il film presenterà la prima moglie di Han Solo, Sana Solo, e che avremo informazioni sulle origini dell'iconico Millennium Falcon. Phil Lord e Chris Miller stanno dirigendo da una sceneggiatura di Lawrence Kasdan e Jon Kasdan. Disney e LucasFilm hanno fissato una data di uscita di Han Solo: A Star Wars Story al 25 maggio 2018.



Lucasfilm is looking for 350 extras for the Han Solo shoot at Fuerteventura. pic.twitter.com/WyJ84ZsejB — The Force News (@SWForceNews) 18 marzo 2017

@MMageCC @thexikipeke Pues mira esto, set de rodaje de STAR WARS Han Solo... en Fuerteventura pic.twitter.com/ILpQpkCjSR — RuVein (@RuVeinRD) 15 marzo 2017





Han Solo: nuova foto ufficiale con il cast dello spin-off di Star Wars

Disney e Lucasfilm hanno annunciato l'inizio ufficiale delle riprese dello spin-off Han Solo: A Star Wars Story. Questo annuncio arriva con la prima foto ufficiale del cast con tutti i principali attori che appariranno nel film. Gli attori sono ritratti stipati insieme nella cabina di pilotaggio dell'iconico Millennium Falcon con Joonas Suotamo / Chewbacca che è l'unico con indosso il costume di scena.



Il passato avventuroso dell'iconica canaglia e del Wookiee preferito da tutti inizia le riprese questo mese con la produzione di Han Solo: A Star Wars Story (titolo provvisorio) che è iniziata ufficialmente il 20 febbraio presso i Pinewood Studios di Londra.

Han Solo: A Star Wars Story esplorerà le avventure del duo prima degli eventi di Star Wars: Una nuova speranza e il primo incontro con l'altra canaglia e giocatore d'azzardo di una galassia lontana lontana, Lando Calrissian. Phil Lord e Christopher Miller dirigono in tandem il film, con un cast che comprende Alden Ehrenreich come Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover come Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo come Chewbacca.

Guardare queste persone ispirate provenienti da tutto il mondo con queste personalità uniche che si riuniscono al solo scopo di fare arte, è a dir poco miracoloso. Non possiamo pensare a qualcosa di divertente da dire, perché ci sentiamo davvero commossi e davvero fortunati. Phil Lord e Christopher Miller

Scritto da Jon e Lawrence Kasdan, Han Solo è prodotto da Kathleen Kennedy, Allison Shearmur, Simon Emanuel e co-prodotto da Kiri Hart, Susan Towner e Will Allegra. Lawrence Kasdan e Jason McGatlin sono i produttore esecutivi. La troupe include i migliori talenti del settore, tra cui il candidato all'Oscar per il suo lavoro in Arrival, Bradford Young (direttore della fotografia), Chris Dickens (montatore), Dominic Tuohy (supervisore effetti sonori), Rob Bredow (supervisore effetti visivi) e Brad Allan (Action Designer). A loro si uniranno alcuni veterani di Star Wars come Neal Scanlan (supervisore effetti speciali Creature & Droidi), Neil Lamont (scenografo), Dave Crossman e Glyn Dillon (costumisti), Jamie Wilkinson (oggetti di scena), Lisa Tomblin (hair-stylist), Amanda Knight (make-up) e Nina Gold (Responsabile casting UK). Il film di Han Solo è previsto in uscita il 25 maggio 2018. Fonte: StarWars.Com



Han Solo: A Star Wars Story - Iniziate le riprese e prima foto dal set

È ufficiale! Lo spin-off Han Solo: A Star Wars Story ha iniziato le riprese in anticipo sul previsto. Il regista Chris Miller, che sta lavorando al fianco del suo abituale partner Phil Lord, ha twittato l'annuncio che arriva con una prima foto dal set e un breve annuncio: "Han First Shot". Han Solo - A Star Wars Story: foto ufficiale con il blaster dello spin-off Chris Miller celebra lo "Star Wars Day" con una foto del blaster che vedremo nello spin-off di Han Solo. Questa citazione via Twitter oltre ad annunciare il primo ciak del film è anche un riferimento alla controversa modifica fatta da George Lucas allo Star Wars originale e alla resa dei conti nella Cantina di Mos Eisley tra lo Han Solo di Harrison Ford e il cacciatore di taglie Greedo, in cui Han spara all'alieno senza tanti complimenti. Nell'edizione speciale del 1997 di "Una nuova speranza" George Lucas ha messo mano a questa scena questa scena in modo che fosse Greedo a sparare per primo. La sceneggiatura dello spin-off di Han Solo arriva dal duo di sceneggiatori padre e figlio Lawrence e Jake Kasdan. Lawrence autore storico della saga torna dopo aver contribuito alle sceneggiature de L'Impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza. La trama dello spin-off ruoterà intorno ad un giovane Han Solo dieci anni prima dell'incontro con Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker e del suo coinvolgimento con l'Alleanza ribelle nella battaglia contro la Morte Nera. Nessuna sinossi ufficiale è stata rilasciata, ma la storia pare includerà il pianeta Kessel e mostrerà come Han ha vinto il Millennium Falcon da Lando Calrissian in una partita a Sabacc. Alden Ehrenreich sarà il nuovo Han, mentre il Donald Glover della serie tv Community ha assunto il ruolo di un giovane Lando. A bordo ci sono anche Emilia Clarke in un ruolo non specificato e Woody Harrelson nei panni di Garris Shrike, mentore di Han e personaggio parte del canone "Legends" introdotto nei romanzi della saga. Questo spin-off renderà ufficialmente Shrike parte del canone ufficiale. Si sospetta che Joonas Suotamo, che ha girato tutte le scene d'azione in Il risveglio della Forza nei panni di Chewbacca al posto di Peter Mayhew sostituirà definitivamente Mayhew nei panni dell'iconico Wookie per l'intero spin-off. Han Solo sarà nelle sale il 25 maggio 2018, solo 6 mesi dopo l'uscita del sequel L'ultimo Jedi aka Star Wars 8.



Han First Shot pic.twitter.com/KReR6rgKFT — Chris Miller (@chrizmillr) 30 gennaio 2017

