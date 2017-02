Film 2018-2019: Diego Luna sarà Scarface - Viola Davis e Julia Roberts per Small Great Things

Di Federico Boni mercoledì 1 febbraio 2017

Viola Davis e Julia Roberts protagoniste contro nell'adattamento del nuovo romanzo di Jodi Picoult, mentre il remake di Scarface perde il regista (Antoine Fuqua) ma trova il protagonista (Diego Luna).

Film 2018-2019: Dominic West per Tomb Raider - Millie Bobby Brown in Godzilla 2 Ethan Hawke e Noomi Rapace protagonisti del film che narrerà la genesi della 'Sindrome di Stoccolma'. - Scarface: Diego Luna, rilanciato da Rogue One in quel di Hollywood, sarà il nuovo Scarface. Parola di Deadline. Peccato che l'ennesimo remake del film abbia perso Antoine Fuqua, 'costretto' da un precedente impegno con la Sony a girare il sequel di The Equalizer - Il vendicatore. Bisognerà ora trovare un nuovo regista. Nel 1932 la prima pellicola di Howard Hawks, poi ripreso da Brian De Palma nel 1983. Terence Winter (Boardwalk Empire) ha scritto la versione più recente della sceneggiatura, precedentemente firmata David Ayer (Suicide Squad, Fury) e Jonathan Herman (Straight Outta Compton, Ghost in the Shell).

- Small Great Things: Viola Davis e Julia Roberts saranno i due pezzi da novanta di Small Great Things, trasposizione cinematografica dell'omonimo nonché ultimo romanzo firmato Jodi Picoult, autrice tra i tanti de La custode di mia sorella. Parola di Deadline. A produrre il tutto Marc Platt, in odore di Oscar grazie a La La Land. C'è da trovare uno sceneggiatore, al momento, ma il film vedrà la luce sotto l'etichetta DreamWorks Pictures. A comprare i diritti del romanzo al Amblin Partners. Al centro della trama Ruth, infermiera di colore che si occupa dei bimbi appena nati. La donna lavora nel Connecticut e riceve il divieto di toccare il bambino di una coppia di estremisti bianchi. Ruth, che da 20 anni fa questo lavoro, è rimasta vedova dopo la morte del marito in Afghanistan, mentre suo figlio ha ottenuto una borsa di studio. Quando il bimbo della coppia muore, e proprio Ruth è l'unica presente all'accaduto, la coppia la trascina in tribunale accusandola di omicidio.

- Daddy's Home 2: Mel Gibson e John Lithgow, fresco vincitore di un SAG Awards per The Crown, prenderanno parte a Daddy's Home 2, sequel di un film che solo negli Usa ha incassato 150,357,137 dollari. Parola di Deadline. Lithgow, rumor alla mano, andrebbe ad indossare i panni di Will Ferrell, mentre Gibson, fresco di candidatura agli Oscar per la regia di Hacksaw Ridge, gli abiti del padre di Mark Wahlberg. Riprese imminenti, vista l'uscita in sala annunciata per il 10 novembre 2017.