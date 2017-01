SXSW 2017, programma: concorsi ricchi e anteprime di livello per il festival texano

Di Gabriele Capolino mercoledì 1 febbraio 2017

South by Southwest 2017: il festival independente di Austin, Texas svela il suo programma. Apre Terrence Malick con Song to Song. Ricchi i due concorsi competitivi, con Dara Ju tra i titoli narrativi più attesi e I Am Another You tra i documentari. Ma ci sono anche le prime mondiali dei nuovi film di Edgar Wright, Aaron Katz e Joe Swamberg. Ma il titolo da tenere d’occhio è The Ballad of Lefty Brown…

Finito un Sundance si fa un SXSW. Con in saccoccia la già annunciata apertura con Song to Song di Terrence Malick, il secondo festival indie più importante degli States annuncia le sue prime grandi cartucce (le altre sezioni, tra cui i film di mezzanotte, saranno annunciate in seguito). Il South by Southwest Film Festival, o solo SXSW (che si terrà ad Austin, Texas dal 10 al 19 marzo), conferma così di voler seguire il modello Sundance nel presentare nuove voci e coccolare i propri ‘alunni’, ma non solo.

Assai ricche le due sezioni competitive. Tra i più attesi del concorso narrativo ci sono Dara Ju, storia di un finanziere americano di origini nigeriane la cui vita sta prendendo una brutta piega, e The Strange Ones, co-diretto come il corto del 2011 su cui il film è basato da Christopher Radcliff e Lauren Wolkstein. Tipicamente da SXSW sono anche La Barracuda, thriller country ‘benedetto’ da Bruce Beresford, e il divertente A Bad Idea Gone Wrong di Jason Headley, forse destinato a diventare il cult movie del SXSW 2017. Tra i documentari spicca invece I Am Another You di Nanfu Wang, già dietro all’ottimo Hooligan Sparrow.

La premiere più importante di questa edizione, assieme al film di Malick, è senza dubbio quella del nuovo film di Edgar Wright, Baby Driver. Si tratta della storia di un uomo che si ritrova nel mezzo di un colpo destinato al fallimento, e pare decisamente action-packed anche per i canoni del suo regista. Non vediamo l’ora.

Dopo aver diretto con purtroppo poco successo il suo primo film nel 2012, il curioso western Dead Man’s Burden, ritorna finalmente alla regia Jared Moshé. Il suo secondo film, The Ballad of Lefty Brown, vede come protagonista Bill Pullman e si tratta di un altro western. Ma è anche la storia di un coming-of-age: quello di un uomo di… 65 anni. È per noi già il film più atteso di questa edizione.

Ci aspettiamo molto anche da Aaron Katz, che con Gemini torna alla regia in solitaria dopo la parentesi di Land Ho!. Si tratta di un thriller ambientato nel mondo di Hollywood che vede per protagoniste una starlette e la sua assistente, interpretate da Lola Kirke e Zoë Kravitz. Katz aveva portato il suo esordio al SXSW nel 2005, Dance Party, USA, stessa edizione in cui fu presentato il film di esordio di Joe Swamberg, Kissing on the Mouth. E anche Swamberg quest’anno porta il suo nuovo film, Win It All.

Frank Oz poi svelerà alcuni restroscena dei Muppet nel documentario Muppet Guys Talking - Secrets Behind the Show the Whole World Watched, mentre Spettacolo ci svela un’antica tradizione teatrale in un villaggio della Toscana. Katherine Fairfax Wright, co-regista di Call Me Kuchu, torna con un ritratto dello Youtuber Todrick Hall nell'ancora senza titolo Todrick Hall Documentary. Ma il SXSW segna anche il debutto nel lungometraggio di una regista di corti molto apprezzata finora nel circuito, Jennifer Reeder. Attenzione al suo Signature Move.

Ma SXSW non è solo film, anzi. È musica ed eventi immersive, e da qualche anno showcase di serie TV di filmmaker indipendenti. È proprio qui che l’anno scorso si scoprì quel gioiello di Search Party. Tra i progetti seriali che il SXSW introduce quest’anno spiccano Dear White People, tratta dal film del 2014, e i'm Dying up here, serie ideata dal Jonathan Levine di 50 e 50 e interpretata da Melissa Leo.

Se si includono infine i titoli che hanno fatto già impazzire altri festival (Patti Cake$, Rat Film, Unrest, ecc.) e gli eventi speciali (Alien di Ridley Scott), si prospetta ancora una volta un’edizione da monitorare con attenzione e curiosità.

SXSW 2017: i film in programma

Concorso Narrativo

10 film narrativi in prima mondiale in concorso.

A Bad Idea Gone Wrong - Jason Headley

A Critically Endangered Species - Zachary Cotler e Magdalena Zyzak

Dara Ju - Anthony Onah

Fits and Starts - Laura Terruso

La Barracuda - Julia Halperin e Jason Cortlund

The Light of the Moon - Jessica M. Thompson

Like Me - Rob Mockler

MFA - Natalia Leite

Most Beautiful Island - Ana Asensio

The Strange Ones - Lauren Wolkstein and Christopher Radcliff.

Concorso Documentari

10 documentari in prima mondiale in concorso.

Bill Frisell, A Portrait - Emma Franz

Dealt - Luke Korem

I Am Another You - Nanfu Wang

Let There Be Light - Mila Aung-Thwin

Maineland - Miao Wang

Mommy Dead and Dearest - Erin Lee Carr

Served Like A Girl - Lysa Heslov

The Blood is at the Doorstep - Erik Ljung

The Secret Life of Lance Letscher - Sandra Adair

The Work - Jairus McLeary e Gethin Aldous

Headliners

Film 'da red carpet' e grandi premiere.

Baby Driver - Edgar Wright

Free Fire - Ben Wheatley

On The Road - Michael Winterbottom

Song to Song - Terrence Malick

Narrative Spotlight

Film narrativi d'alto profilo.

The Archer - Valerie Weiss

The Ballad of Lefty Brown - Jared Moshé

Daphne - Peter Mackie Burns

Easy Living - Adam Keleman

Gemini - Aaron Katz

Going to Brazil - Patrick Mille

Hot Summer Nights - Elijah Bynum

Hounds of Love - Ben Young

Lane 1974 - SJ Chiro

Madre - Aaron Burns

Most Hated Woman In America - Tommy O'Haver

Mr. Roosevelt - Noël Wells

Small Crimes - Evan Katz

Small Town Crime - Ian Nelms, Eshom Nelms

This Is Your Death - Giancarlo Esposito

Us and Them - Joe Martin

Win It All - Joe Swanberg

Documentary Spotlight

Documentari attesi, fuori concorso.

Barbecue - Matthew Salleh

Bill Nye: Science Guy - David Alvarado e Jason Sussberg

Disgraced - Pat Kondelis

Kim Dotcom: Caught in the Web - Annie Goldson

Meth Storm: Arkansas USA - Craig Renaud e Brent Renaud

Muppet Guys Talking - Secrets Behind the Show the Whole World Watched - Frank Oz

Pornocracy - Ovidie

Spettacolo - Jeff Malmberg e Chris Shellen

Stranger Fruit - Jason Pollock

Todrick Hall Documentary - Katherine Fairfax Wright

The Untold Tales of Armistead Maupin - Jennifer M. Kroot

Walk With Me - Max Pugh e Marc J. Francis

Visions

Film stilisticamente e narrativamente audaci, sia narrativi che documentari.

Assholes - Peter Vack

Becoming Bond - Josh Greenbaum

California Dreams - Mike Ott

DRIB - Kristoffer Borgli

Flesh and Blood - Mark Webber

Infinity Baby - Bob Byington

Inheritance - Laura E. Davis e Jessica Kaye

Lucky - John Carroll Lynch

Paa Joe & The Lion - Benjamin Wigley

Rat Film - Theo Anthony

The Relationtrip - Renée Felice Smith e C.A. Gabriel

Signature Move - Jennifer Reeder

Sylvio - Albert Birney e Kentucker Audley

Episodic

Progetti non cinematografici e seriali, tra cui serie TV e web series.

American Gods - David Slade

Dear White People - Justin Simien

I LOVE BEKKA & LUCY - Rachael Holder

i'm Dying up here - Jonathan Levine

Nobodies - Michael McDonald

The Son - Tom Harper

24 Beats per Second

Film e progetti legati al mondo della musica.

As I Walk Through The Valley - Ronnie Garza, Charlie Vela

G-Funk - Karam Gill

Give Me Future (aka Incoming Transmission) - Austin Peters

A Life in Waves - Brett Whitcomb

Long Strange Trip - Amir Bar-Lev

May It Last: A Portrait of the Avett Brothers - Judd Apatow e Michael Bonfiglio

Patti Cake$ - Geremy Jasper

Residente - René Pérez Joglar

Thank You, Friends: Big Star's Third Live... and More - Benno Nelson

Global

Film e artisti da tutto il mondo.

Bad Lucky Goat (Colombia) - Samir Oliveros

The Challenge (Francia / Italia) - Yuri Ancarani

The Cloud Forest (Messico) - Mónica Álvarez Franco

Divine Divas (Brasile) - Leandra Leal

Inflame (Turchia) - Ceylan Ozgun Ozcelik

Satan Said Dance (Polonia) - Kasia Roslaniec

Tormentero (Colombia, Messico, Repubblica Dominicana) - Rubén Imaz

Win By Fall (Germania) - Anna Koch

Festival Favorites

Selezione di film visti e acclamati in altri festival.

78/52 - Alexandre O. Philippe

The Big Sick - Michael Showalter

Chasing Coral - Jeff Orlowski

Colossal - Nacho Vigalondo

GORAN - Nevio Marasović

The Hero - Brett Haley

Lemon - Janicza Bravo

Nobody Speak: Trials of the Free Press - Brian Knappenberger

Prevenge - Alice Lowe

The Transfiguration - Michael O'Shea

Unrest - Jennifer Brea

Walking Out - Andrew Smith e Alex Smith

Eventi Speciali

Edizioni restaurate, film con colonna sonora suonata dal vivo, e altri eventi.

Alien - Ridley Scott

Cartoon Network Screening

Earth (musica dal vivo ad opera dei DakhaBrakha) - Alexander Dovzhenko

Ghost in the Shell - Mamoru Oshii

Hype! (20esimo anniversario) - Doug Pray

Le Ride - Phil Keoghan