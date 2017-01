Aquaman, Nicole Kidman in trattative per il ruolo di Atlanna

Di Federico Boni mercoledì 1 febbraio 2017

Nicole Kidman mamma di Aquaman e Abdul-Mateen II villain nel film di James Wan.

Aquaman di James Wan uscirà il 5 ottobre 2018 Annunciata la release per Aquaman di James Wan. Persa per strada l'opportunità di prendere parte a Wonder Woman, Nicole Kidman potrebbe comunque entrare a far parte dell'Universo DC Comics grazie all'atteso Aquaman di James Wan. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, infatti, la diva premio Oscar sarebbe in trattative per il ruolo di Atlanna, madre di Aquaman aka Jason Momoa. Se così fosse l'attrice australiana andrebbe a completare un cast composto inoltre da Amber Heard, Patrick Wilson e Willem Dafoe.

E non finiscono qui, le notizie relative ad Aquaman. Abdul-Mateen II sarebbe infatti a sua volta in trattative per il ruolo di Black Manta, villain della pellicola. Riprese imminenti, in Australia, per un'uscita in sala datata 5 ottobre 2018.

Prima di allora vedremo Wonder Woman, al cinema il 2 giugno prossimo, e il primo capitolo della Justice League, in sala il 17 novembre del 2017.

Fonte: Comingsoon.net