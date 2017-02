Star Wars 8: un fan teorizza che Snoke è "L'ultimo Jedi"

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 febbraio 2017

Un utente Reddit pensa di aver svelato il significato del titolo ufficiale di "Star Wars 8" e che Snoke sia il primo e ultimo Jedi.

Non vi è alcun fandom lontanamente simile a quello che circonda il franchise di Star Wars. Difficile riscontrare altrove il medesimo entusiasmo e coinvolgimento dei fan della saga di George Lucas. Quando Disney e Lucasfilm hanno annunciato che Star Wars 8 sarebbe uscito nei cinema con il titolo ufficiale Star Wars: The Last Jedi, Internet è impazzito e le ipotesi su ciò che il titolo potrebbe significare è diventato un grande argomento di discussione. Una nuova teoria ipotizza che l'identità dell'Ultimo Jedi potrebbe non essere così evidente, e che invece potrebbe riferirsi in realtà al Leader Supremo Snoke.

Questa ipotesi è apparsa di recente sulla pagina di Reddit dedicata alle teorie dei fan ed è stata avanzata dall'utente "AnakinKardashian". Dato che Luke Skywalker è citato come "L'ultimo Jedi" nei titoli di testa del sequel "Il risveglio della Forza" e anche lo stesso Snoke lo definisce tale nel corso di una conversazione con Kylo Ren, sembra quasi certo che il titolo "The last Jedi" si riferisca a Luke. Nonostante ciò le cose potrebbero non essere così semplici come spiega la teoria di AnakinKardashian.

E' stato fantastico vedere Jedha in Rogue One, ma c'era anche una ragione strategica? Che cosa succede se entriamo nell'ordine di idee che l'ordine Jedi è molto, molto antico? In uno dei più recenti romanzi di Star Wars, Palpatine manda qualcuno su Jakku per scoprire un antico segreto. In "Il risveglio della Forza" si vede che Luke è alla ricerca di un'antico tempio Jedi. Quale origine ha questa improvvisa ossessione per la storia Jedi? Nel romanzo "Il riveglio della Forza" Snoke rivela che lui è molto vecchio, ma noi non sappiamo quanto antico egli sia. La spada laser di Kylo Ren è stato confermato essere una versione antica della spada laser. Dove l'ha presa? Da Snoke. Ora pensate al titolo dell'Episodio 8, L'Ultimo Jedi, e se ci volesse dire che presto apprenderemo quanto diverso fosse l'antico Ordine Jedi? Che cosa accadrebbe se ciò che conosciamo come Jedi dopotutto non siano davvero Jedi? E se Snoke fosse l'ultimo Jedi nella sua forma originale? Se ha un senso che presto scopriremo l'origine dell'Ordine Jedi, ha senso che Kylo Ren sia in possesso di questa antica versione dell'arma e ha senso che Luke sia andato a cercare il tempio Jedi originale per apprendere di più su Snoke.

Anche prima di quest'ultima, probabilmente fantasiosa ma sicuramente interessante teoria, la vera identità del Leader Supremo Snoke è stato un grande, persistente interrogativo per i fan dopo aver visto Star Wars: Il Risveglio della Forza. Questa nuova teoria è senza dubbio originale e anche se forse un po' contorta darebbe modo di legare Snoke alla mitologia di Star Wars e offrirebbe la possibilità di esplorare la storia dei Jedi all'interno del nuovo canone cinematografico. Come sottolinea la teoria, abbiamo visto tracce e accenni alla storia dell'Ordine Jedi sia in "Il risveglio della Forza" che in Rogue One: A Star Wars Story, ma c'è ancora molto da esplorare. Nel vecchio canone pre-Disney i Jedi hanno avuto una storia molto complessa e qualcuno come Snoke potrebbe legarsi di nuovo a quella mitologia e portare qualcosa come Star Wars: Knights of the Old Republic nel nuovo canone. Ma ancora una volta, è molto probabile che "L'ultimo Jedi" si riferisca a Luke Skywalker e che questa teoria su Snoke sia campata in aria, anche se andrebbe comunque premiata per la creatività.

Ci sono altre cose da considerare. La prima è che Jedi è sia la forma singolare che plurale della parola, questo potrebbe quindi significare che il titolo Star Wars: The Last Jedi potrebbe riferirsi a più di un Jedi, ciò è intrigante, ma improbabile. Se così fosse probabilmente il titolo sarebbe stato Star Wars: The Last of the Jedi o qualcosa del genere. Il titolo potrebbe anche avere a che fare con Rey, dal momento che è molto chiaro che è un tutt'uno con la Forza ed è destinata probabilmente ad essere addestrata come Jedi da Luke nell'Episodio VIII. Inoltre vi è l'incognita Kylo Ren, poiché lui è confermato essere un discendente degli Skywalker, ma dal momento che ha ucciso Han Solo ed è sulla buona strada per completare il suo addestramento come Signore dei Sith, è conclamato essere schierato dal Lato Oscuro della Forza e a questo punto probabilmente non sarà mai uno dei Jedi, anche nel caso di una sua potenziale redenzione.

Il prossimo aprile ci sono molte probabilità che vedremo un primo trailer di Star Wars 8 in occasione della Star Wars Celebration. Star Wars: The Last Jedi scritto e diretto da Rian Johnson è previsto in uscita il 15 dicembre.

