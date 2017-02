Slam - Tutto per una ragazza: trailer e poster del film di Andrea Molaioli

Di Pietro Ferraro mercoledì 1 febbraio 2017

Slam - Tutto per una ragazza: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Andrea Molaioli nei cinema italiani dal 23 marzo 2017.

Il prossimo 23 marzo Universal Pictures distribuisce nei cinema italiani Slam - Tutto per una ragazza, il nuovo film di Andrea Molaioli regista del caso cinematografico La Ragazza del Lago vincitore di 10 David di Donatello (tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore Protagonista) e tre Nastri d’Argento. La pellicola è tratta dal best seller "Tutto per una ragazza (Slam)" di Nick Hornby, anche autore di Alta Fedeltà, Febbre a 90°, About a Boy e Non buttiamoci giù tutti trasposti sul grande schermo.





SLAM: sbattere, scagliare, scaraventare.

Nei fumetti: rumore di una porta chiusa con forza.

Nel gergo dello skateboarding: caduta rovinosa al termine di un'evoluzione acrobatica.

Samuele ha sedici anni e una grande passione per lo skateboard. Passa le sue giornate con gli amici tra salti, evoluzioni e cadute, e coltiva un'amicizia tutta immaginaria con il suo eroe, Tony Hawk, il più grande skater di tutti i tempi. Sam vorrebbe andare all'università, viaggiare, magari vivere in California. Vorrebbe soprattutto essere il primo della sua famiglia a non inciampare nell'errore di diventare genitore a sedici anni, come è capitato a sua mamma e a sua nonna. È però difficile sfuggire al singolare destino della sua famiglia specie quando incontra Alice, lei è meravigliosa e sembra rappresentare tutto ciò che desidera...

SLAM - Tutto per una ragazza vede protagonisti i giovani Ludovico Tersigni ('L'estate addosso' di Gabriele Muccino) e Barbara Ramella ('Non si ruba a casa dei ladri' di Carlo Vanzina), insieme ai premiati Jasmine Trinca ('La stanza del figlio', 'La meglio gioventù', Il grande sogno) vincitrice di tre Nastri D'Argento e del Premio Mastroianni al Festival di Venezia e Luca Marinelli ('La solitudine dei numeri primi', 'Lo chiamavano Jeeg Robot', 'Non essere cattivo'), David di Donatello 2016 per 'Lo chiamavano Jeeg Robot'.