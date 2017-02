Wonder Woman: nuova statua "Sideshow" di Gal Gadot

Di Pietro Ferraro lunedì 6 febbraio 2017

Sideshow annuncia una nuova statua dedicata alla Wonder Woman di Gal Gadot in "Batman v Superman: Dawn of Justice".

I fan DC sono in fervida attesa del film in solitaria di Wonder Woman in arrivo nei cinema dal 1° giugno che vedrà la bellissima e carismatica Gal Gadot tornare nei panni della principessa amazzone di Themyscira dopo l'esordio nel cinecomic Batman v Superman: Dawn of Justice.

Oggi vi proponiamo una nuova spettacolare statua dagli specialisti di Sideshow che ritrae proprio Gal Gadot nei panni della supereroina DC.

Wonder Woman campionessa di Themyscira, figlia di Zeus, amazzone, guerriera e principessa! Una semidea con armi potenti, fantastici poteri e una forza inimmaginabile al servizio del bene e a protezione dell'umanità intera.

Questa nuova imponente statua alta ben 50cm è parte della linea "Premium Format Figures DC Comics" e ritrae la principessa amazzone in una posa dinamica con spada sguainata, pronta ad affrontare qualsiasi nemico.

Ogni centimetro della sua armatura è stato ricreato con la massima precisione. Il costume include un corsetto di cuoio a coste in rosso e oro che dispone di versioni stilizzate ad aquila reale dell'iconica "W". La gonna a strati corazzata strizza l'occhio al suo lignaggio di guerriera greca e concepita per darle la massima libertà di movimento nel combattimento. Una cintura di cuoio è fissata alla vita su cui porta il suo leggendario lazo d'oro della verità. Bracciali in acciaio e pelle proteggono le braccia, e parti di armatura rosso e oro coprono le gambe. Anche la spada di Wonder Woman è stata ricreata con grande attenzione ai dettagli, dalle rune mistiche incise sulla lama ai piccoli e intricati dettagli dell'impugnatura.

Sideshow ha creato una versione alternativa di questa statua in edizione limitata che dispone di una mano sinistra sostituibile completa di un scudo circolare incredibilmente dettagliato.

Trovate la nuova statua di Wonder Woman in pre-ordine sul sito ufficiale Sideshow.