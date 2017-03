Han Solo: il secondo spin-off di Star Wars rivelerà un segreto (spoiler)

Di Pietro Ferraro sabato 25 marzo 2017

Il CEO di Disney Bob Iger rivela che gli spettatori apprenderanno qualcosa di nuovo nello spin-off di Han Solo.

Han Solo: A Star Wars Story pare rivelerà un segreto riguardante l'iconico contrabbandiere spaziale di Harrison Ford, che viene sostituito da Alden Ehrenreich in questo secondo spin-off di Dianey / Lucasfilm. La cosa interessante è che non si tratta di un rumor, ma questa affermazione arriva direttamente dall'amministratore delegato di Disney Bob Iger, che è responsabile di tutta l'operazione. A quanto pare Han Solo in realtà non si chiama Han Solo, ma scopriremo come il personaggio ha ottenuto questo nome nello spin-off in arrivo per l'estate 2018.

Questo elemento del "nome d'arte" ci riporta ad un altro iconico personaggio interpretato da Harrison Ford. Come molti ben sanno il vero nome di Indiana Jones è Henry Jones Jr. con l'archeologo e avventuriero che ha preso il nome dal suo cane di famiglia (in realtà il cane del regista George Lucas). Ora sembra che Han Solo in realtà non sia il nome di nascita del contrabbandiere spaziale che tutti abbiamo imparato a conoscere e amare. Questa nuova storia di Star Wars spiegherà da dove proviene questo nome che alla fine altro non sarebbe che un alias. Iger non solo ha fornito questa interessante anticipazione, ma ha anche rivelato esattamente il periodo temporale in cui il film è ambientato.

Stiamo attualmente girando la storia delle origini di Han Solo in uscita nel 2018. Il film ritrae Han Solo quando aveva 18 anni e lo racconta fino a quando ne compie 24. Ci sono alcune cose importanti che accadono nella vita di Han Solo, come l'acquisizione di un certo veicolo e l'incontro con un certo Wookiee che accadrà in questo film. Ma si scoprirà anche come ha ottenuto il suo nome.

Sapevamo che il film era ambientato dieci anni prima di Una nuova speranza, dove Han Solo e Chewbacca danno un passaggio a Luke, Obi-Wan e ai loro droidi fino ad Alderaan. Ora sappiamo che vedremo Han Solo avrà un'eta compresa tra 18 e 24 anni. cAlden Ehrenreich di anni ne ha 27 e nel canone ufficiale di Star Wars Solo aveva 29 anni quando si è unito all'Allenza Ribelle.

Phil Lord e Chris Miller stanno attualmente girando Han Solo e Iger conferma che il film mostrerà come si sono incontrati Solo e Chewbacca e come la coppia è venuta in possesso del Millennium Falcon, che hanno vinto da Lando Calrissian in una partita a Sabacc. C'erano state in precedenza voci in tal senso, ma ora Iger conferma che erano vere.

Per quanto riguarda invece Woody Harrelson, durante un'ospitata al Late Night with Jimmy Fallon, l'attore ha rivelato che il nome del suo personaggio in realtà non è Garris Shrike, ma invece si chiama Beckett. Shrike era un personaggio presente nel vecchio canone "Legends" e molti fan avevno pensato che il film di Han Solo lo stesse riportando nel nuovo canone cinematografico, ma le parole di Harrelson non lasciano spazio a dubbi.

Fonte: Movieweb / Foto: Deviantart