Film 2018-2019: Colin Farrell per Inner City - Johnny Knoxville in Action Park

Di Federico Boni mercoledì 1 febbraio 2017

Colin Farrell affiancherà Denzel Washington in Inner City, mentre Johnny Knoxville torna in sala con Action Park.

Film 2018-2019: Dominic West per Tomb Raider - Millie Bobby Brown in Godzilla 2 Ethan Hawke e Noomi Rapace protagonisti del film che narrerà la genesi della 'Sindrome di Stoccolma'. - Inner City: Colin Farrell affiancherà Denzel Washington in Inner City, ritorno in cabina di Dan Gilroy. Parola dell'Hollywood Reporter. Nel film Washington indosserà gli abiti di un avvocato di Los Angeles, avvicinato da uno studio legale senza scrupoli dopo la morte del suo mentore. Farrell sarà l'avvocato che va a reclutare Denzel. Dan Gilroy si è guadagnato una nomination agli Oscar per la sua sceneggiatura originale di The Nightcrawler.

- Sweetness in the Belly: Saoirse Ronan sarà la protagonista dell'adattamento cinematografico di Sweetness in the Belly, romanzo di Camilla Gibb che verrà diretto da Zeresenay Mehari. A sceneggiare il tutto Laura Phillips, con la Parallel Films, co-produttrice di Brooklyn, in produzione. La Ronan sarà Lilly, rimasta orfana in Africa e arrivata nel Regno Unito per sfuggire alla guerra civile da rifugiata. Qui troverà l'amore di un medico e diverrà una figura centrale per la comunità degli immigrati londinesi.

- Action Park: Johnny Knoxville torna in sala grazie ad Action Park, nuova comedy Paramount. La star di Jackass farà anche da produttore e sceneggiatore. Il film vedrà Johnny e i suoi amici gestire un parco divertimenti. Con conseguenze apocalittiche. Tim Kirkby farà da regista. Via alle riprese in Sud Africa nel mese di marzo.

- Hard Powder: conclusa la mistica esperienza di Silence, Liam Neeson torna all'action thriller con Hard Powder, prodotto da Michael Shamberg (Django Unchained, Pulp Fiction) per StudioCanal, sceneggiato da Frank Baldwin e diretto dal norvegese Hans Petter Moland. Neeson sarà lo spazzaneve di una località sciistica del Colorado, un uomo comune benvoluto da tutti il cui figlio viene ucciso. Per vendicarsi, l'uomo sbaraglierà da solo il cartello della droga locale. Via alle riprese in Canada nel mese di marzo.