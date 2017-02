La battaglia di Hacksaw Ridge: la colonna sonora del film di Mel Gibson

Di Pietro Ferraro sabato 4 febbraio 2017

La battaglia di Hacksaw Ridge ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del film di Mel Gibson.

La battaglia di Hacksaw Ridge il dramma bellico di Mel Gibson basato su una storia vera ha debuttato nei cinema italiani e cogliamo l'occasione per proporvi la colonna sonora uffciale del film, candidato a 6 Premi Oscar tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior attore protagonista (Andrew Garfield).

1942, il giovane Desmond Doss (Andrew Garfield), obiettore di coscienza per motivi religiosi, decide di arruolarsi per servire il proprio Paese. Senza mai imbracciare un'arma, Doss dimostrerà a tutti di essere un grandissimo eroe salvando la vita a 75 uomini e diventando il primo obiettore insignito della Medaglia d’Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare Americana.

Le musiche originali dle film sono dell'inglese Rupert Gregson-Williams che ha musicato diversi film con protagonista Adam Sandler (Racconti incantati, Zohan, Insieme per forza, The Do-Over), diversi film d'animazione (La gang del bosco, Bee Movie, Postino Pat - Il film) e curato anche la colonna sonora del recente The Legend of Tarzan e dell'imminente cinecomic Wonder Woman.

la colonna sonora include anche i brani "To God be the Glory" di Fanny Crosby & William Doane e "We're Gonna Have To Slap The Dirty Little Jap" di Bob Miller.

TRACK LISTINGS

1. Okinawa Battlefield

2. I Could Have Killed Him

3. A Calling

4. Pretty Corny

5. Climbing For A Kiss

6. Throw Hell At Him

7. Sleep

8. Dorothy Pleads

9. Hacksaw Ridge

10. Japanese Retake The Ridge

11. I Can't Hear You

12. One Man At A Time

13. Rescue Continues

14. A Miraculous Return

15. Praying

16. Historical Footage

per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.